Куда 90 лет назад в один момент исчезли все жители северной деревни

Одноименное поселение эскимосов, стоявшее на берегу озера Ангикуни на севере Канады, славилось своим гостеприимством. Жители, племя инуитов, промышляли охотой и рыбалкой, при этом всегда готовы были обогреть и накормить зашедших в эти места путников, обычно попадавших сюда в поисках хорошего лова или в надежде собрать добычу из хороших пушных зверьков. Многие охотники знали эту деревню и не раз забредали к инуитам на огонёк. Но однажды все живые существа словно испарились из этого поселения.
Деревня рыболовов и охотников
Озеро Ангикуни.
Джо Лабелль получал свой доход благодаря пушнине, а потому он был частым гостем в Ангикуни. Сюда обязательно он захаживал, пройдя много миль и устав от охоты. В деревне можно было не только передохнуть и согреться, но и обменяться с местными охотниками добычей. Джо в деревне знали и всегда были рады видеть, тем более, что он, как и его приятели из племени инуитов, всегда был доброжелателен и знал много увлекательных историй.
В тот день 12 ноября 1930 года, устав от бесконечных блужданий по лесам, он решил поскорее добраться в поселение. Он торопился, хотел уже побыстрее согреться и передохнуть. Джо споро катился на лыжах по знакомой тропе и, приблизившись к деревне, прокричал, по обыкновению, приветствие на местном наречии, извещая о своём прибытии. Но ответом ему была полная, даже звенящая, тишина. Ибо не услышал он ни ответного крика старейшины, ни единого человеческого голоса, ни даже лая собаки. Это было очень удивительно.
Пугающая пустота
Поселение эскимосов.
Озадаченный охотник вошёл в деревню и отправился к ближайшему дому. Для приличия он покричал во дворе и зашёл внять. Двери жилища были распахнуты, нигде не было ни души. На столе стояла ещё тёплая еда, будто хозяева собирались садиться за стол, но даже собак во дворе не было. Джо Лабелль отправился дальше по деревне, и в каждом доме видел одну и ту же картину.
Он не встретил ни одного человека и ни одного животного, все двери были открыты, словно люди отлучились на минутку по делам. Где-то был накрыт стол, где-то готовилась еда на огне. В некоторых комнатах были подготовлены шкуры животных к обработке или шитью, лежала брошенной другая работа. И везде царило полное безмолвие.
Люди не могли просто так бросить свои дома и уйти. Они хотя бы захватили одежду и оружие, не стали бы они отправляться в путь и без запасов еды, но все вещи находились на своих местах. Это было попросту необъяснимо. Суровый край диктует свои условия для путешествий, и даже в соседнюю деревню никто не уходит налегке, не захватив с собой хотя бы оружие и нехитрую снедь. И самое удивительное – отсутствие каких-либо следов на снегу. Если бы жители деревни уходили, то следы непременно должны были остаться, но вокруг деревни лежала нетронутая снежная равнина.
Озеро Ангикуни.
Джо Лабелль был шокирован увиденным и напуган до смерти. Несмотря на усталость, он спешно покинул Ангикуни, чтобы отправиться в ближайшее поселение, где находился узел связи. Больше всего его пугала мысль о том, чтобы в соседней деревне не встретить столь же страшную пустоту. Расстояние в несколько миль Джо проделал довольно быстро. И почувствовал облегчение лишь в тот момент, когда увидел людей.
Охотник сразу же отправился на телеграф, чтобы сообщить об увиденном в полицию. Спустя несколько часов в Ангикуни прибыл отряд конной полиции. К ним по пути присоединились ещё трое охотников, вызвавшихся помочь в расследовании. Полицейские отказываться от помощи не стали. Охотники, внимательные и зоркие, могли быть очень полезны.
Неразгаданная тайна
Семья эскимосов, 1917 год.
Тщательное обследование поселения оставило после себя больше вопросов, чем ответов. Стражи правопорядка нашли ещё несколько деталей, которые категорически не укладывались ни в одну из версий исчезновения людей.
Во-первых, в какой-то сотне метров от поселения были найдены под снегом множество умерших от голода собак. Позволить своим животным умереть инуиты попросту не могли. Как говорили охотники, случись дефицит продовольствия, жители Ангикуни, скорее, стали бы голодать сами, чем смотреть на то, как мучаются от отсутствия еды их собаки. Тем более, что готовая еда на столе или на огне была обнаружена в каждом доме, да и запасов хватало с лихвой. Жители считали ездовых собак своими главными помощниками, и каждое животное ценилось на вес золота.
Ещё одна находка не на шутку напугала поисковиков. Дело в том, что на местном кладбище были разрыты все могилы. Тела усопших в них отсутствовали, а надгробные камни оказались ровненько сложены рядами. Опять же, инуиты очень трепетно оберегали покой умерших, они никогда бы не решились побеспокоить их прах, разрыть могилы и неизвестно куда спрятать останки. Версия о том, что на кладбище орудовали животные, тоже сразу отпала. Слишком аккуратно были сложены камни, да и разрывали землю никак не звериные лапы, а, как минимум, лопаты.
Эскимосы.
Нормального объяснения исчезновению жителей целой деревни попросту не было. Полицейские остановились на том, что инуиты перекочевали на другую стоянку. Возможно, их подвигли на это какие-то религиозные убеждения или практические представления о дальнейшей жизни. Но при этом объяснить оставленные вещи, еду, шкуры животных эта версия никак не могла.
Самым же популярным и почему-то на тот момент правдоподобным жителям окрестных деревень показалось предложение об инопланетянах, похитивших целое племя. Тем более, что местные охотники за два дня до визита в Ангикуни Джо Лабелля видели из леса на небе какой-то необычный светящийся объект, двигавшийся в сторону озера. А вот поставить точку в этой странной истории не удалось никому. Жители деревни просто исчезли, словно их никогда и не было.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии