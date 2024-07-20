Как правильно хранить овощи и фрукты

Пытаетесь сохранить фрукты и овощи свежими как можно дольше, но всё безуспешно? Что же, пришло время пересмотреть свои способы хранения и воспользоваться полезными советами, благодаря которым ваши заготовки пролежат в холодильнике не одну неделю.







1. Раздельное хранение

2. Используйте ткань

3. Используйте корзины для открытого хранения

4. Хранение в контейнерах

5. Используйте ящики

6. Не забывайте про доступ воздуха

7. Используйте воду для зелени

Храните овощи и фрукты отдельно друг от друга.Фрукты и овощи следует хранить на отдельных полках холодильника, поскольку у них разные требования к температуре и влажности. При созревании фрукты выделяют гормон, называемый газообразным этиленом, который может ускорить созревание и порчу овощей, находящихся поблизости (то же самое касается помидоров и бананов). Хранение их на отдельных полках в холодильнике поможет предотвратить порчу и созревание других продуктов. Кроме того, фрукты и овощи также имеют разный уровень влажности и температуры, поэтому при их раздельном хранении для каждого вида продуктов создаются условия, необходимые для того, чтобы они оставались свежими и сохраняли свою питательную ценность.Также стоит время от времени просматривать и перебирать фрукты и овощи на наличие порчи. Для хранения используйте герметичные контейнеры или зип-пакеты.Используйте для хранения овощей и фруктов отрез из натуральной ткани.Заверните фрукты и овощи в салфетку перед тем, как отправить в холодильник, таким образом вы сохраните их свежесть и продлите срок хранения. Ткань создаёт барьер, который не позволяет продукту впитывать запахи других продуктов, а также помогает поддерживать необходимый уровень влажности. Салфетка должна быть из лёгкой, дышащей ткани, такой как хлопок или муслин. Перед каждым использованием убедитесь, что салфетка чистая и сухая.Овощи и фрукты можно хранить и в корзинах.Удобно хранить овощи и фрукты в корзине при комнатной температуре, чтобы они всегда были свежими и под рукой. Однако важно убедиться, что корзина находится в сухом прохладном месте, защищённом от прямых солнечных лучей. Не храните их поблизости друг от друга, так как некоторые из них выделяют этилен, ускоряющий созревание плодов (овощей и фруктов). Кроме того, регулярно проверяйте качество продуктов и убирайте всё, что потемнело, завяло или испортилось.Храните в корзине плотные и твёрдые плоды, такие как картошка, лук, тыква, чеснок, яблоки, груши, бананы, перец, кабачки, баклажаны, цитрусовые, помидоры и т.д. При этом важно соблюдать рекомендации по хранению каждого вида продуктов, чтобы гарантировать их свежесть и долговечность.Используйте для хранения герметичные контейнеры.Фрукты и овощи можно хранить в контейнерах, тем самым поддерживая их свежесть. Начните с выбора контейнера, подходящего для хранения содержимого (это может быть как пищевой пластик, так и стекло). Перед хранением хорошо вымойте фрукты или овощи, чтобы удалить грязь и бактерии, а затем вытрите насухо тканевой салфеткой или бумажным полотенцем. Положите продукты в контейнер, оставив между ними некоторое пространство для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха. Наконец, накройте контейнер крышкой или плотно прилегающим чехлом и храните в холодильнике или тёмном прохладном месте.Деревянные ящики также отлично подойдут для хранения фруктов и овощей.Деревянные ящики — отличный способ сохранить овощи и фрукты свежими как можно дольше. Для начала вымойте фрукты и овощи и вытрите их насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. Разложите продукты в ящики, не забывая о разделении продуктов, для которых могут потребоваться разные условия хранения. При желании постелите на дно тонкий слой бумаги или бумажных полотенец, чтобы они впитали лишнюю жидкость. После накройте ящик крышкой или плотно прилегающим тканевым\бумажным чехлом и храните в сухом прохладном месте.Храните ягоды в открытых, хорошо проветриваемых лотках.* Используйте сетчатый лоток или корзину с хорошей вентиляцией. Переберите ягоды и выложите в лоток или корзину, убедитесь, что отверстия достаточно большие, чтобы пропускать воздух.* Положите слой бумажных полотенец или салфеток на дно контейнера для хранения и выложите ягоды сверху. Бумага впитает лишнюю влагу, тем самым продлевая и сохраняя свежесть ягод.* Храните ягоды в прохладном, тёмном и сухом месте, чтобы они не испортились.Помните о том, что любые ягоды нельзя хранить в герметичных контейнерах. Это связано с тем, что в закрытой упаковке создаётся благоприятная среда для размножения бактерий и грибков, которые могут вызвать брожение, приводя к порче ягод, которые со временем начнут терять свою свежесть. Кроме того, скопившаяся влага приведёт к тому, что мягкие фрукты, такие как клубника и малина, начнут гнить быстрее. Поэтому рекомендуется хранить ягоды в контейнерах с надлежащей циркуляцией воздуха, чтобы предотвратить их порчу.А чтобы зелень дольше оставалась свежей, храните поставьте её в воду.Один из способов сохранить зелень, такую как салат-латук или укроп, петрушку и другие пряные травы свежими в течение длительного времени — это хранить её в ёмкости с водой. Для начала очистите зелень и заверните её в тонкую ткань или бумажное полотенце, затем перевяжите резинкой, чтобы она не расползалась. Положите пучок в контейнер и налейте на дно небольшое количество холодной воды. Следите за тем, чтобы нижняя часть зелени (стебли) была погружена в воду, а листья и верхушка были над водой. Накройте контейнер крышкой или пакетом и храните в холодильнике. Зелень должна оставаться свежей в течение нескольких дней\недель.