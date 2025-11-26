Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

С нами не соскучишься!

Говорят, что деньги притягивают деньги. Многие звёзды шоу-бизнеса вполне успешно вкладывают многомиллионные гонорары и приумножают своё состояние. Конечно, знаменитостям случается и терять огромные суммы из-за неудачных инвестиций, примером может послужить Ким Бесинджер, которая в результате была вынуждена объявить себя банкротом.