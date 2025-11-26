С нами не соску...
Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Говорят, что деньги притягивают деньги. Многие звёзды шоу-бизнеса вполне успешно вкладывают многомиллионные гонорары и приумножают своё состояние. Конечно, знаменитостям случается и терять огромные суммы из-за неудачных инвестиций, примером может послужить Ким Бесинджер, которая в результате была вынуждена объявить себя банкротом.

Но, как известно, кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Смотрите, куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса.

Джастин Тимберлейк любит новые технологии. Певец активно инвестирует средства в стартапы, такие как Stipple, Miso Media, и (когда-то) в Myspace. (Фото: AFP/Getty Images).

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Jay-Z и Уилл Смит разработали приложение Viddy — удобную платформу для обмена видео файлами хорошего качества.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Эдвард Нортон вложил деньги в Crowdrise — портал, который помогает людям собирать средства для развития их собственных проектов.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Эштон Катчер, кроме того, что вкладывает свои деньги в крупные проекты, например, в Skype, поддерживает также развитие таких стартапов, как Airbnb, Foursquare и LikeALittle.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Леонардо Ди Каприо разработал приложение Moblie, которое помогает тегировать фотографии.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Леди Гага вложила деньги в платформу для знаменитостей — BackPlane. Также вместе с Канье Уэстом она вложила 7,5 миллионов долларов в сервис Turntable.fm — где пользователи могут принять участие в конкурсе ди-джеев.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Джессика Альба. Голливудская актриса создала «Honest Company» — портал, на котором продаются аксессуары для детей.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Боно оказался исключительно дальновидным инвестором, когда купил 1,5 процента акций Facebooka в начале его деятельности.
Теперь, спустя годы, стоимость акций этой популярной соцсети оценивается в 1,5 миллиарда евро.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

MC Hammer, кроме того, что является ведущим христианской программы на одном из религиозных каналов, зарабатывает, вкладывая деньги с стартапы: в сайт DanceJam, где пользователи публикуют клипы своих танцев, а также в WireDoo — поисковую систему с абсолютно революционным подходом к поиску в Интернете, которая… с 2011 года всё никак не начнёт работать.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Американский рэпер Nas вложил деньги в журнал Mass Appeal и в Rap Genius — динамично развивающийся сайт, посвященный хип-хопу.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Will.i.am — мультиинструменталист американской хип-хоп группы Black Eyed Peas является директором Creative Innovation — компании, которая занимается приложениями для мобильных устройств и ноутбуков.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Несмотря на то, что селебрити Ким Кардашьян не ассоциируется с новыми технологиями и интернет-бизнесом, ей удалось добиться успеха на этом поприще, основав онлайн сервис Shoedazzle.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Уилл Феррелл. Известный актёр является владельцем популярного в Америке портала FunnyorDie, на котором пользователи размещают смешные ролики.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Энди Самберг. Комик является инвестором и представителем CanaryHop — онлайн сервиса, который помогает пользователям обосноваться в новом городе, найти интересные развлечения, экскурсии или жильё.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

Уильям Шатнер. Канадский актёр решил стать лицом компании Priceline в обмен за их акции. Через 10 лет он увеличил свой счёт в банке на сумму в 600 миллионов долларов США.

Куда вкладывают свои миллионы звёзды шоу-бизнеса

источник

