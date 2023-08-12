20 потрясающих городов и деревень на скалах, которые чаруют с первого взгляда

Потрясающие города и деревни на скалах, которые завораживают с первого взгляда.
Города и деревни, построенные на скалах не всегда выглядят инородно, зачастую они органично вписаны в ландшафт. Но как бы там ни было - такие селения крайне живописны и их просто необходимо посетить любителям необычных мест.
1. Манарола (Италия)
Цветной город на скале Манарола — небольшой рыбацкий городок в Лигурии, что на севере Италии.
2. Чивита ди Баньореджо (Италия)
Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту.
3. Хараз (Йемен)
Наиболее сильно величественный дух йеменских гор можно прочувствовать в Харазе - исторической области к западу от Саны.
4. Горд, Прованс (Франция)
Город Горд входит в Ассоциацию красивейших городов Франции.
5. Мон-Сен-Мишель (Франция)
Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.
6. Город Раб (Хорватия)
Город Раб славится своими старинными церквями и монастырями, которые расположены по периметру старого города, находящегося на вытянутом полуострове.
7. Кастельфольит-де-ла-Рока (Испания)
Кастельфульит-де-ла-Рока стоит прямо на краю базальтовой скалы, которая была образована потоками лавы и все домики были построены из той же вулканической породы.
8. Ла-Пас (Боливия)
Ла-Пас - самый высокогорный город планеты, и приезжающие сюда должны знать об особенности, чтобы подготовиться к акклиматизации на такой значительной высоте.
9. Меса-Верде, Колорадо (США)
Меса-Верде – это один из самых удивительных и увлекательных национальных парков Америки, расположенный в юго-западной части штата Колорадо.
10. Куэнка (Испания)
Город Куэнка, расположенный на скалистом выступе между двух рек, красотой и живописностью в области Ла-Манчи.
11. Омиш (Хорватия)
Омиш - небольшой курортный город удобно расположился в одном из самых живописных мест Средней Далмации, а может и всей Хорватии.
12. Гуанахуато (Мексика)
Сегодняшний Гуанахуато — это десятки прелестнейших площадей, соединенных между собой узкими разноцветными улочками, причем слово «разноцветными» здесь ключевое.
13. Тропеа (Италия)
Тропея Калабрия - столица курортного отдыха, город на скале в южной части Италии, ворота к острову Страмболи и песчаные пляжи Тропеи.
14. Полиньяно-а-Маре (Италия)
Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии.
15. Портофино (Италия)
Портофино - красивый и престижный курорт в Италии. У подножия холма, покрытого пышной растительностью, вдоль уютной бухты расположены красочные домики.
16. Кастельмедзано (Италия)
Живописная и самобытная деревня Кастельмедзано поселение, которой расположилось на скале, поэтому жители могут наслаждаться красотой бескрайних просторов практически с высоты птичьего полёта.
17. Порту (Португалия)
Порту является одним из самых интересных и примечательных городов Португалии.
18. Мотовун, Истрия (Хорватия)
Мотовун - прекрасный город и крепость XII-XIII веков, который расположился в Истрии, Хорватия.
19. Комарес (Испания)
Комарес - город в Испании, который расположился на скалистой местности.
20. Бонифачо, Корсика (Франция)
Бонифачо - этот город считается самым фотогеничным и самым колоритным городом острова Корсика, и это совершенно не удивительно.
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