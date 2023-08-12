20 потрясающих городов и деревень на скалах, которые чаруют с первого взгляда

Потрясающие города и деревни на скалах, которые завораживают с первого взгляда.

1. Манарола (Италия)

Цветной город на скале Манарола — небольшой рыбацкий городок в Лигурии, что на севере Италии.

2. Чивита ди Баньореджо (Италия)

Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту.

3. Хараз (Йемен)

Наиболее сильно величественный дух йеменских гор можно прочувствовать в Харазе - исторической области к западу от Саны .

4. Горд, Прованс (Франция)

Город Горд входит в Ассоциацию красивейших городов Франции.

5. Мон-Сен-Мишель (Франция)

Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

6. Город Раб (Хорватия)

Город Раб славится своими старинными церквями и монастырями, которые расположены по периметру старого города , находящегося на вытянутом полуострове.

7. Кастельфольит-де-ла-Рока (Испания)

Кастельфульит-де-ла-Рока стоит прямо на краю базальтовой скалы, которая была образована потоками лавы и все домики были построены из той же вулканической породы.

8. Ла-Пас (Боливия)

Ла-Пас - самый высокогорный город планеты, и приезжающие сюда должны знать об особенности, чтобы подготовиться к акклиматизации на такой значительной высоте .

9. Меса-Верде, Колорадо (США)

Меса-Верде – это один из самых удивительных и увлекательных национальных парков Америки , расположенный в юго-западной части штата Колорадо.

10. Куэнка (Испания)

Город Куэнка, расположенный на скалистом выступе между двух рек, красотой и живописностью в области Ла-Манчи.

11. Омиш (Хорватия)

Омиш - небольшой курортный город удобно расположился в одном из самых живописных мест Средней Далмации, а может и всей Хорватии

12. Гуанахуато (Мексика)

Сегодняшний Гуанахуато — это десятки прелестнейших площадей, соединенных между собой узкими разноцветными улочками, причем слово « разноцветными » здесь ключевое.

13. Тропеа (Италия)

Тропея Калабрия - столица курортного отдыха, город на скале в южной части Италии, ворота к острову Страмболи и песчаные пляжи Тропеи.

14. Полиньяно-а-Маре (Италия)

Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии .

15. Портофино (Италия)

Портофино - красивый и престижный курорт в Италии. У подножия холма, покрытого пышной растительностью, вдоль уютной бухты расположены красочные домики.

16. Кастельмедзано (Италия)

Живописная и самобытная деревня Кастельмедзано поселение, которой расположилось на скале, поэтому жители могут наслаждаться красотой бескрайних просторов практически с высоты птичьего полёта .

17. Порту (Португалия)

Порту является одним из самых интересных и примечательных городов Португалии.

18. Мотовун, Истрия (Хорватия)

Мотовун - прекрасный город и крепость XII-XIII веков, который расположился в Истрии, Хорватия.

19. Комарес (Испания)

Комарес - город в Испании, который расположился на скалистой местности.

20. Бонифачо, Корсика (Франция)

Бонифачо - этот город считается самым фотогеничным и самым колоритным городом острова Корсика , и это совершенно не удивительно.