С нами не соскучишься!

8 364 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Последние вааще  ...те что дёшево ,зато удобно , а то что" дорого" -дурнее не придумать пылесборник по углам с  голым...Детали, которые с...
  • Ann Ly
    Глупее не читала.7 ошибок, которые...
  • Meerflieger
    "...Датой возникновения крепостного права принято считать 1648 год, когда Соборное Уложение полностью прикрепило крес...Тёмные страницы «...

20 потрясающих городов и деревень на скалах, которые чаруют с первого взгляда


Потрясающие города и деревни на скалах, которые завораживают с первого взгляда.

Потрясающие города и деревни на скалах, которые завораживают с первого взгляда.

Города и деревни, построенные на скалах не всегда выглядят инородно, зачастую они органично вписаны в ландшафт. Но как бы там ни было - такие селения крайне живописны и их просто необходимо посетить любителям необычных мест.

1. Манарола (Италия)


Цветной город на скале Манарола — небольшой рыбацкий городок в Лигурии, что на севере Италии.

Цветной город на скале Манарола — небольшой рыбацкий городок в Лигурии, что на севере Италии.

 

2. Чивита ди Баньореджо (Италия)



Чивита ди Баньореджо – средневековый город-замок, имеющий живописнейшее местонахождение, располагается на вершине холма между долинами, попасть туда можно только по пешеходному мосту.

 

3. Хараз (Йемен)


Наиболее сильно величественный дух йеменских гор можно прочувствовать в Харазе - исторической области к западу от Саны.

Наиболее сильно величественный дух йеменских гор можно прочувствовать в Харазе - исторической области к западу от Саны.

 

4. Горд, Прованс (Франция)


Город Горд входит в Ассоциацию красивейших городов Франции.

Город Горд входит в Ассоциацию красивейших городов Франции.

 

5. Мон-Сен-Мишель (Франция)


Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

Мон-Сен-Мишель — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

 

6. Город Раб (Хорватия)


Город Раб славится своими старинными церквями и монастырями, которые расположены по периметру старого города, находящегося на вытянутом полуострове.

Город Раб славится своими старинными церквями и монастырями, которые расположены по периметру старого города, находящегося на вытянутом полуострове.

 

7. Кастельфольит-де-ла-Рока (Испания)


Кастельфульит-де-ла-Рока стоит прямо на краю базальтовой скалы, которая была образована потоками лавы и все домики были построены из той же вулканической породы.

Кастельфульит-де-ла-Рока стоит прямо на краю базальтовой скалы, которая была образована потоками лавы и все домики были построены из той же вулканической породы.

 

8. Ла-Пас (Боливия)


Ла-Пас - самый высокогорный город планеты, и приезжающие сюда должны знать об особенности, чтобы подготовиться к акклиматизации на такой значительной высоте.

Ла-Пас - самый высокогорный город планеты, и приезжающие сюда должны знать об особенности, чтобы подготовиться к акклиматизации на такой значительной высоте.

 

9. Меса-Верде, Колорадо (США)


Меса-Верде – это один из самых удивительных и увлекательных национальных парков Америки, расположенный в юго-западной части штата Колорадо.

Меса-Верде – это один из самых удивительных и увлекательных национальных парков Америки, расположенный в юго-западной части штата Колорадо.

 

10. Куэнка (Испания)


Город Куэнка, расположенный на скалистом выступе между двух рек, красотой и живописностью в области Ла-Манчи.

Город Куэнка, расположенный на скалистом выступе между двух рек, красотой и живописностью в области Ла-Манчи.

 

11. Омиш (Хорватия)


Омиш - небольшой курортный город удобно расположился в одном из самых живописных мест Средней Далмации, а может и всей Хорватии.

Омиш - небольшой курортный город удобно расположился в одном из самых живописных мест Средней Далмации, а может и всей Хорватии.

 

12. Гуанахуато (Мексика)


Сегодняшний Гуанахуато — это десятки прелестнейших площадей, соединенных между собой узкими разноцветными улочками, причем слово «разноцветными» здесь ключевое.

Сегодняшний Гуанахуато — это десятки прелестнейших площадей, соединенных между собой узкими разноцветными улочками, причем слово «разноцветными» здесь ключевое.

 

13. Тропеа (Италия)


Тропея Калабрия - столица курортного отдыха, город на скале в южной части Италии, ворота к острову Страмболи и песчаные пляжи Тропеи.

Тропея Калабрия - столица курортного отдыха, город на скале в южной части Италии, ворота к острову Страмболи и песчаные пляжи Тропеи.

 

14. Полиньяно-а-Маре (Италия)


Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии.

Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии.

 

15. Портофино (Италия)


Портофино - красивый и престижный курорт в Италии. У подножия холма, покрытого пышной растительностью, вдоль уютной бухты расположены красочные домики.

Портофино - красивый и престижный курорт в Италии. У подножия холма, покрытого пышной растительностью, вдоль уютной бухты расположены красочные домики.

 

16. Кастельмедзано (Италия)


Живописная и самобытная деревня Кастельмедзано поселение, которой расположилось на скале, поэтому жители могут наслаждаться красотой бескрайних просторов практически с высоты птичьего полёта.

Живописная и самобытная деревня Кастельмедзано поселение, которой расположилось на скале, поэтому жители могут наслаждаться красотой бескрайних просторов практически с высоты птичьего полёта.

 

17. Порту (Португалия)


Порту является одним из самых интересных и примечательных городов Португалии.

Порту является одним из самых интересных и примечательных городов Португалии.

 

18. Мотовун, Истрия (Хорватия)


Мотовун - прекрасный город и крепость XII-XIII веков, который расположился в Истрии, Хорватия.

Мотовун - прекрасный город и крепость XII-XIII веков, который расположился в Истрии, Хорватия.

 

19. Комарес (Испания)


Комарес - город в Испании, который расположился на скалистой местности.

Комарес - город в Испании, который расположился на скалистой местности.

 

20. Бонифачо, Корсика (Франция)


Бонифачо - этот город считается самым фотогеничным и самым колоритным городом острова Корсика, и это совершенно не удивительно.

Бонифачо - этот город считается самым фотогеничным и самым колоритным городом острова Корсика, и это совершенно не удивительно.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





20 потрясающих городов и деревень на скалах, которые чаруют с первого взгляда

И не забудьте:
20 потрясающих городов и деревень на скалах, которые чаруют с первого взглядаПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх