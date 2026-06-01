«Паровоз Сталина»: как сложилась судьба самого странного советского ж/д тягача

Даже сегодня железнодорожный транспорт продолжает играть колоссальную роль в пассажирских и грузовых перевозках. В первой половине XX века от поездов зависело еще больше, а потому их разработке и производству уделялось огромное внимание. Наладить свою собственную отрасль по сборке железнодорожных составов в годы индустриализации было одной из важнейших задач для Советского Союза.
Спроектировали паровоз в начале 1930-х. /Фото: livejournal.com.
Паровоз «Иосиф Сталин» в действительности был не одной машиной, а целой серией железнодорожных тягачей. Разработан и впервые выпущен ИС был в 1932 году. Собирали паровозы на Коломенском и Ворошиловоградском заводах. Выпускали паровозы по 1942 год. За десять лет их было собрано 649 штук. Основное назначение ИСов сводилось к вождению по железной дороге пассажирских составов. Примечателен паровоз тем, что стал первой отечественной машиной с осевой формулой 1-4-2.
Обтекающий кожух было решено добавить после аэродинамических тестов. /Фото: drive2.com.
На протяжении всей истории производства паровоз Иосиф Сталин неоднократно улучшался, в результате чего появилось несколько абсолютно новых, местами достаточно сильно отличающихся от предшественников, серий машин. Одной из таких машин стал ИС 20-16. Его главной отличительной чертой стал аэродинамический кожух, который устанавливался поверх паровоза.
Без модного кожуха локомотив выглядит вполне привычно. /Фото: livejournal.com.
Обтекаемый кожух был создан после аэродинамических испытаний в начале 1930-х годов. После проверки поезда на трубе инженеры выяснили, что большая часть полезной энергии тратится составов не на приведение в движение вагонов, а на преодоления воздушного сопротивления. Сгладить негативный эффект и должен был обтекатель. Если до этого советские поезда разгонялись до 125 км/ч, то ИС 20-16 смог увеличить показатель скорости до 155 км/ч.
Настоящий паровоз-эпоха. /Фото: Twitter.
Улучшать паровоз продолжали вплоть до конца 1930-х годов, в результате чего появилось и несколько сомнительных моделей, которые обладали еще большей скоростью и лучшей аэродинамикой, но при этом потребляли почти на 15% больше горючего. В годы войны большая часть железнодорожных тягачей этого типа была отправлена для обслуживания нужд фронта. Начиная с 1942 года, состав не выпускался по причинам войны. А уже в 1950-е к его выпуску возвращаться не стали по причине того, что на Коломенском заводе разработали принципиально новый состав. Эксплуатировались тягачи ИС вплоть до 1972 года.
Единственный сохранившийся сегодня стоит в Киеве. /Фото: YouTube.
Сегодня, единственный сохранившийся ИС находится в музее в Киеве, где он установлен в качестве памятника в локомотивном депо Киев-Пассажирски.
