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5 советов психологов о том, что такое отдых в 21 веке, и как отдыхать правильно




В современном мире очень часто случается так, что мы много работаем и попросту забываем, как же отдохнуть так, чтобы не было ощущения, что разбитость не покидает нас. Этот материал собрал советы от психологов, как правильно отдыхать в стремительный цифровой век.

1. Важны разные виды отдыха


Важен разный отдых. / Фото: pro-dachnikov.com

Важен разный отдых.
/ Фото: pro-dachnikov.com

 

В 21 веке ночной сон в достаточном количестве (6-8 часов для взрослого работающего человека) может оказаться недостаточной формой отдыха для поддержания работоспособности в течение дня. Сегодня нам не нужно просто лишь поспать, чтобы отдохнуть. Вот почему так важно иметь разные виды отдыха. С помощью разных видов отдыха мы можем расслабить свое тело и разум и повысить свою производительность в течение дня. В цифровой век нам может понадобиться не только физический отдых: нам нужно дать отдых нашей умственной, эмоциональной, социальной, сенсорной и творческой сферам.

2. Физический отдых



Это несложно и важно. / Фото: sportishka.com

Это несложно и важно. / Фото: sportishka.com

 

Получасовой сон в днём повысит нашу физическую работоспособность в течение дня. Выполнение дыхательных упражнений расслабит наши мышцы и переведет тело в режим покоя (культовое «дыхание по квадрату» - отличный вариант). Выполнение примитивной растяжки в течение 10 минут в сутки не только поможет избавиться от болей в теле, но также расслабит наше тело, напрягаемое в течение дня.

3. Психический отдых


Ну это же суперпросто! / Фото: gremlincom.ru

Ну это же суперпросто! / Фото: gremlincom.ru

 

Проведение времени наедине с собой принесет нам внутреннее удовлетворение и уменьшит усталость от общения в течение дня.
Пребывание на природе будет очень эффективно для очищения разума. И для первого, и для второго хватит по полчаса минимум (если больше вам недоступно).

4. Эмоциональный и социальный отдых


Очень важно выговориться. / Фото: inha.ru

Очень важно выговориться. / Фото: inha.ru

 

Выражение наших эмоций за сутки в устной (близкому человеку) или письменной (вашему дневнику) форме избавит нас от эмоционального груза и психологически расслабит. Забота о себе позволит нам чувствовать себя хорошо и избавиться от негативных эмоций, которые нас тяготят: нужно каждый день сделать что-то для своего тела: наносить увлажняющий крем, принять ванну, подпилить ногти, нанести маску на лицо и т.п.

5. Сенсорный отдых


Всем нам срочно нужен цифровой детокс. / Фото: triptonkosti.ru

Всем нам срочно нужен цифровой детокс. / Фото: triptonkosti.ru

 

Извините, что говорим это, но... Деток от соцсетей и мессенджеров позволит нам расслабиться как физически, так и морально, а также даст отдых всем нашим органам чувств, поскольку отстранение от источников синего света расслабит все наши органы.

6. Творческий отдых


Это лучше таблеток. / Фото: wallbox.ru

Это лучше таблеток. / Фото: wallbox.ru

 

Творческий отдых очень важен. Круто, если мы можем позволить себе полчаса в сутки порисовать или поскладывать алмазный паззл (или ваш вариант). Но если всё подобное пока недоступно, всегда есть решение... Прослушивание музыки! Это очень важная альтернатива нашего творческого отдыха.

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