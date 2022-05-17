«Божественная Сара»: удивительная актриса, любившая и женские, и мужские роли

«Божественная Сара» – именно там публика называла одну из самых известных актрис конца 19-начала 20 вв Сару Бернар. Незаурядная внешность, драматический талант, волшебная энергетика сделали ее тогда известной на весь мир. Чехов писал: «Играя, она гонится не за естественностью, а за необыкновенностью. Цель ее – поразить, удивить, ослепить…»













Сара Бернар (Sarah Bernhardt) родилась в 1844 году в семье модистки-куртизанки и адвоката. Детство будущей актрисы прошло в окружении нянек. Девочка практически не виделась с матерью, т. к. та проводила время на балах и приемах со своими покровителями. В 15-летнем возрасте, узнав об истинном занятии матери, Сара Бернар бросилась ей в ноги и умоляла отправить в монастырь. Свидетелем этой сцены стал герцог де Морни, очередной обожатель матери. Он воскликнул, что этой девочке место не в монастыре, а в театре. По его протекции Сару приняли в Национальную академию музыки и декламации, а через 2 года в театр «Комеди Франсэз».







Благодаря великолепно исполняемым драматическим ролям и трагическим перевоплощениям, публика окрестила актрису «Божественной Сарой». Перед ней преклонялись зрители всей Европы, России, Северной и Южной Америки. Повсюду ее осыпали драгоценными подарками, посвящали стихи.

Как правило, актрисы позволяют себе вольности, но Сара Бернар эпатировала публику своим поведением не только на сцене, но и в жизни. Еще в юности, когда актриса переболела чахоткой, она упросила мать купить ее гроб из красного дерева . Девушка боялась, что ее похоронят в каком-нибудь некрасивом гробу. В последствие Сара Бернар возила этот гроб на все гастроли. Она спала в нем, разучивала роли, позировала фотографам, в общем, считала его своим талисманом.В доме у актрисы было много необычных вещей. На стенах висели чучела птиц с черепами в клювах, из домашних питомцев там присутствовали гепард, крокодил, хамелеон.Помимо женских ролей актриса блестяще справлялась с мужскими партиями. Роль сына Наполеона в пьесе «Орленок» Ростана вызывала восхищение публики . А за исполнение партии 20-летнего юноши зрители вызывали Сару Бернар (которой на тот момент было 56 лет) на бис 30 раз.С появлением кинематографа Сара Бернар была первой, кто принимал участие в съемках. На тот момент актриса была далеко немолодой женщиной, а камера показывала все ее морщины. После просмотра фильма со своим участием «Дама с камелиями» Сара Бернар больше не снималась в фильмах.В 1905 году, во время выступления в театре Рио-де-Жанейро, Сара Бернар повредила себе колено. Травма оказалась серьезной. К 1915 году из-за гангрены ей пришлось ампутировать всю правую ногу. Актрисе даже предлагали 10000 долларов за то, чтобы демонстрировать ее конечность перед медиками, но та отказалась. Несмотря на отсутствие ноги, женщина не прекращала свои выступления до 1922 года.В 1923-м актрисы не стало. Даже сценарий своих похорон она разработала сама. Шесть самых молодых и красивых актеров театра несли ее гроб, а дорога, по которой шла похоронная процессия, была усыпана камелиями – любимыми цветами Сары Бернар.Сара Бернар – самая известная актриса конца 19-начала 20 вв . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)