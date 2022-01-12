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Ветхий экстерьер полуразвалившейся хижины очень обманчив, нужно лишь подойти поближе


Хижина в Швейцарских Альпах.

Хижина в Швейцарских Альпах.

На пути туристического маршрута Sarreyer в швейцарских Альпах расположена хижина. Издалека она напоминает ветхое строение, которое уже скоро буквально рассыплется под гнетом времени. Тем не менее, первое впечатление обманчиво. Стоит только переступить порог этого жилища, и мнение о нем меняется кардинально.

Экстерьер хижины выглядит довольно ветхим.

Экстерьер хижины выглядит довольно ветхим.

 

Хижина Sarreyer построена для тех, кто мечтает побыть наедине с природой, подальше от городской суеты. «Ветхий» экстерьер был сделан специально, чтобы человек проникся духом одиночества и умиротворения.
Sarreyer. Интерьер так называемой хижины.

Sarreyer. Интерьер так называемой хижины.

 
Sarreyer. Ванная комната.

Sarreyer. Ванная комната.

 

Что касается интерьера, то тут не все так однозначно, как снаружи. Внутреннее убранство довольно лаконично. В хижине есть только самые необходимые предметы мебели. Тем не менее, интерьер выполнен из дуба. Светлый оттенок натуральной древесины придает особый уют помещению.
Sarreyer. Кухня.

Sarreyer. Кухня.


Sarreyer. Столовая.

Sarreyer. Столовая.

В хижине есть два этажа. Внизу находится жилая зона, выше расположена столовая и кухня, а наверху – спальня. Широкие окна позволяют любоваться красотами Швейцарских Альп.
Sarreyer. Гостиная.

Sarreyer. Гостиная.

 
Sarreyer - хижина в Швейцарских Альпах.

Sarreyer - хижина в Швейцарских Альпах.

 

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Ветхий экстерьер полуразвалившейся хижины очень обманчив, нужно лишь подойти поближе

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Ветхий экстерьер полуразвалившейся хижины очень обманчив, нужно лишь подойти поближеПодписаться на мой Instagram
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