Ветхий экстерьер полуразвалившейся хижины очень обманчив, нужно лишь подойти поближе

Хижина в Швейцарских Альпах.
На пути туристического маршрута Sarreyer в швейцарских Альпах расположена хижина. Издалека она напоминает ветхое строение, которое уже скоро буквально рассыплется под гнетом времени. Тем не менее, первое впечатление обманчиво. Стоит только переступить порог этого жилища, и мнение о нем меняется кардинально.
Экстерьер хижины выглядит довольно ветхим.
Хижина Sarreyer построена для тех, кто мечтает побыть наедине с природой, подальше от городской суеты. «Ветхий» экстерьер был сделан специально, чтобы человек проникся духом одиночества и умиротворения.
Sarreyer. Интерьер так называемой хижины.
Sarreyer. Ванная комната.
Что касается интерьера, то тут не все так однозначно, как снаружи. Внутреннее убранство довольно лаконично. В хижине есть только самые необходимые предметы мебели. Тем не менее, интерьер выполнен из дуба. Светлый оттенок натуральной древесины придает особый уют помещению.
Sarreyer. Кухня.
Sarreyer. Столовая.
В хижине есть два этажа. Внизу находится жилая зона, выше расположена столовая и кухня, а наверху – спальня. Широкие окна позволяют любоваться красотами Швейцарских Альп.
Sarreyer. Гостиная.
Sarreyer - хижина в Швейцарских Альпах.
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