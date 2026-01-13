Самые впечатляющие ударные кратеры на Земле

По предположениям учёных, на поверхность Земли ежегодно падает порядка 500 метеоритов, но только 5 или 6 из них крупные настолько, чтобы их смогли обнаружить с помощью метеорологических радиолокационных радаров. Крупные столкновения, оставляющие заметные ударные кратеры — к счастью, крайне редкие явления, которые случаются, в среднем, с интервалом в тысячи лет.
Например, каменистые астероиды диаметром 100 метров падают на Землю, в среднем, каждые 5200 лет. В результате такого падения может образоваться воронка диаметром 1,2 км, выделив энергию, эквивалентную 3,8 мегатонны в тротиловом эквиваленте или почти в 1000 раз мощнее, чем суммарная энергия ядерных взрывов в Хиросиме и Нагасаки.
Более крупные падения астероидов диаметром 1 км случаются гораздо реже (каждые 500.000 лет), а столкновения Земли с космическими объектами диаметром 5 км — раз в 20 миллионов лет. В результате последнего известного падения небесного тела размером 10 км погибли динозавры; это случилось 66 миллионов лет назад.
На сегодняшний день на нашей планете существует 188 доказанных ударных кратеров, однако большинство из них едва различимы. Лишь некоторые из них избежали эрозии и выветривания либо имеют типичные особенности, являющиеся результатом столкновения крупного метеорита с Землёй. Сегодня вы узнаете о 15 ударных кратерах, представляющих собой потрясающее зрелище!
Аризонский метеоритный кратер, или кратер Барринджера
Кратер Барринджера, расположенный недалеко от города Уинслоу на севере Аризонской пустыни (США), является не только одним из самых красивых, но и одним из наиболее хорошо сохранившихся кратеров на Земле.
Открытие этого кратера стало отправной точкой в геологии. До того, как Дэниел Барринджер (Daniel Barringer) окончательно доказал, что воронка образовалась в результате столкновения метеорита с Землёй и не имеет вулканического происхождения, геологи не верили, что метеориты могут играть какую-либо роль в земной геологии.
Даже кратерам на Луне приписывали вулканическое происхождение. С тех пор, как Барринджер сделал это открытие, по всей планете были обнаружены многочисленные ударные кратеры.
Диаметр Аризонского метеоритного кратера составляет 1,2 км, а его глубина — 229 метров. Края кратера возвышаются над окружающей равниной на 46 метров. Кратер образовался 50.000 лет назад в результате падения метеорита диаметром 50 м и весом 300.000 тонн.
Кратер Пингалут (Pingualuit Crater)
Кратер Пингалут находится в Квебеке, Канада. Его диаметр составляет 3,44 км, и, по предположениям учёных, он был образован около 1,4 млн лет назад.
Кратер глубиной 400 метров возвышается над окружающей его тундрой на 160 метров. На 267 метров в глубину кратер наполняет вода, образуя одно из самых глубоких озёр на территории Северной Америки. Озеро также считается одним из чистейших в мире, сквозь прозрачные воды которого видно на 35 метров.
Ударный кратер Wolfe Creek
Этот хорошо сохранившийся метеоритный кратер расположен на равнинах северо-восточной части Большой песчаной пустыни в Западной Австралии, примерно в 150 км южнее от города Холс Крик (Halls Creek).
Его размеры составляют около 880 метров в диаметре, а преимущественно плоское дно находится на глубине 55 метров ниже края кратера и почти на 25 метров ниже песчаной равнины, окружающей его.
В центре кратера растут на удивление большие деревья, которые питаются влагой из водных запасов кратера, остающихся после летних дождей. Кратер был образован 300.000 лет назад.
Кратер д’Амгид (Amguid Crater)
Этот кратер расположен в отдалённом и труднодоступном районе на юго-западе Алжира. Почти 500 метров в диаметре и 65 метров глубиной, кратер частично наполнен песком, нанесённым ветром, поэтому измерить его фактическую глубину не представляется возможным.
Плоская центральная часть кратера покрыта эоловыми отложениями, преломляющими свет, благодаря чему из космоса кратер кажется белым.
По оценкам экспертов, кратер д’Амгид мог сформироваться менее чем 100.000 лет назад, но в любом случае, ему больше 10.000 лет.
Метеоритный кратер Аорунга (Aorounga Crater)
Кратер Аорунга находится в пустыне Сахара, на севере центральной части Чада, внутри другого хорошо сохранившегося кратера. Метеоритный кратер окружён концентрическими кругами, которые, по мнению учёных, являются результатом трёх последовательных ударов крупного метеорита, расколовшегося на куски перед столкновением с Землёй. Импактное событие, как полагают, произошло 345 миллионов лет назад.
Кратер Лонар (Lonar Crater)
Кратер Лонар находится в небольшой деревне Лонар в индийском штате Махараштра. Кратер был образован около 52.000 лет назад после падения гигантского куска метеорита или кометы, в результате которого образовалась воронка шириной 1,8 км и глубиной 150 м. Со временем, не пересыхающие летом ручьи заполнили кратер водой, превратив его в озеро.
Кратер Госсес Блафф (Gosse’s Bluff)
Ударный кратер находится на юге Северной Территории, недалеко от центральной части Австралии, примерно в 175 км к западу от Алис-Спрингс.
Кратер, как предполагается, образовался в результате падения астероида или кометы, случившегося приблизительно 142 миллиона лет назад. Изначально край кратера составлял 22 км в ширину, однако под воздействием эрозии был размыт. Структура высотой 180 м и диаметром 5 км, видимая сейчас, является эродированными остатками центральной части кратера.
Кратер Тенаумер (Tenoumer Crater)
Этот кратер находится в Мавритании, в западной части пустыни Сахара. Это почти идеальное кольцо диаметром 1,9 км, край которого поднимается в высоту на 100 м. Возраст кратера Тенаумер, по подсчётам, составляет 10-30 тысяч лет.
Кратер Тсваинг (Tswaing Crater)
Кратер Тсваинг находится в ЮАР, в 40 км к северо-западу от Претории. Предполагаемый возраст воронки диаметром 1,13 км глубиной 100 м составляет 220.000 ± 52.000 лет.
Поверхностные источники, грунтовые воды и дождевая вода наполнили кратер, превратив его в озеро, богатое растворённым карбонатом и хлоридом натрия (поваренной солью), которую собирают с 1956 года.
Кратер Ротер Камм (Roter Kamm)
Кратер Ротер Камм (в переводе с немецкого «Красный хребет») — это воронка диаметром 2,5 км и глубиной 130 метров, которая находится в пустыне Намиб. Её дно на 100 м покрыто песком, поэтому кратер выглядит, как более узкая впадина. Ротер Камм был образован 4-5 миллионов лет назад.
Кратер Маникуаган (Manicouagan crater)
Кратер Маникуаган, находящийся в провинции Квебек, Канада, является одним из старейших известных ударных кратеров и крупнейшим «видимым» ударными кратером на Земле.
Кратер сформировался в результате удара о Землю метеорита диаметром 5 км около 215,5 млн лет назад.
Кратер имеет многокольцевую структуру порядка 100 км шириной. Внутреннее кольцо диаметром 70 км теперь является озером Маникуаган.
Кратер Шумейкер (Shoemaker Crater)
Кратер Шумейкер находится в засушливой центральной части Западной Австралии, примерно в 100 км к северо-востоку от города Уилуна (Wiluna).
Кратер представляет собой кольцевую геологическую структуру диаметром 12 км, центральная часть которой состоит из приподнятого архейского гранита. Его края окружены кольцом осадочных пород диаметром почти 30 км.
Возраст кратера, по мнению учёных, может составлять примерно 1630 миллионов лет.
Клируотер Лейкс (Clearwater Lakes)
Клируотерские озёра — это два кольцеобразных озера, находящихся в провинции Квебек, Канада, недалеко от Гудзонова залива, расположенных внутри впадин двух эродированных ударных кратеров.
Диаметр восточного кратера составляет 26 км, а западного — 36 км. Изначально считалось, что оба кратера образовались в одно и то же время при двойном импактном событии, однако неоднократные исследования расплавленных пород из обоих ударных кратеров наводят на мысль, что восточный кратер был сформирован 460-470 миллионов лет назад, а западный — 286 миллионов лет назад.
Ударный кратер Каали (Kaali Crater)
Метеоритный кратер Каали находится в деревне Каали на эстонском острове Сааремаа. Это один из самых молодых ударных кратеров на планете, сформировавшийся всего 7600 лет назад.
Метеорит, образовавший кратер, распался во время входа в атмосферу, оставив после себя 9 кратеров на территории, которая известна как Поле метеоритных кратеров Каали.
Крупнейший из этих кратеров имеет диаметр 110 м и глубину 22 м. Другие куски метеорита образовали кратеры меньших размеров диаметрами от 12 до 40 метров.
Кратер Камиль (Kamil Crater)
Это ещё один молодой кратер. Расположенный в египетской пустыне, он был открыт только в 2008 году с помощью программы Google Планета. Кратер диаметром 44,8 м и глубиной почти 16 м был создан твёрдым железным метеоритом шириной 1,22 м весом 5-10 тысяч килограммов, упавшим порядка 5000 лет назад.
Особенность, делающая этот кратер уникальным, заключается в его лучевой структуре, которая видна вокруг кратера. Это лучи эжектита (материал, выбрасываемый из ударного кратера), образовавшиеся во время взрыва метеорита, который оставил после себя своеобразный всплеск.
Такие лучи характерны для Луны или планет с тонкой атмосферой — они чрезвычайно редки для Земли, так как эрозия и другие геологические процессы быстро уничтожили бы такие доказательства. Возможно, кратер Камиль — единственный на нашей планете кратер, имеющий лучи эжектита.
+ бонус
Озеро Босумтви (Lake Bosumtwi)
Озеро Босумтви находится в древнем метеоритном кратере шириной 10,5 км, образовавшемся от удара 1,07 млн лет назад.
Само по себе озеро немного меньшего размера, приблизительно 8 км шириной, является единственным естественным озером в Ашанти и Гане.
Сейчас это популярный курортный район. Недалеко от кратерного озера расположено около 30 деревень с общей численностью порядка 70.000 человек.
