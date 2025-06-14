Заброшенная история: удивительные места мира, которые помнят ушедшие эпохи

У каждого из нас свое хобби. Даже путешественники отличаются между собой. Кто-то привык к спокойному отдыху в отпуске, а другие готовы к экстремальным приключениям. Но даже среди экстремалов есть те, кто особенно выделяется из общей массы. Одни называют их индустриальными туристами, другие – сталкерами.
1. Исследователи URBEX!
Английские оранжереи и живые изгороди Ирландии
Индустриальный туризм сейчас очень популярное направление. Всем нам нравится разгадывать загадки, а когда речь идет о тайнах истории – интерес возрастает в разы. Именно это направление, по-английски именуемое urbex (urban exploration), мы рассмотрим сегодня подробнее.
Путешествия по заброшенным местам, зданиям и руинам – вот главная цель индустриального туризма. Эти путешественники не просто весело проводят время, а прикасаются к истории. Они, словно настоящие исследователи, изучают заброшенные места и находят в этом свой интерес. Одним просто необходим заряд адреналина, который они получают в такого рода путешествии. Другие – стараются поделиться своими находками с миром и отправляются на поиски новых мест с благой целью – сделать их достоянием общественности. Но все они в душе авантюристы и искатели приключений.
2. Главные правила индустриального путешественника!
Заброшенное казино Румынии и рыбацкая деревня Китая
Если вас так же привлек такой вид туризма, то в первую очередь стоит подумать о безопасности.основных правилах, которых точно следует придерживаться.
В первую очередь стоит собрать свою команду. Ни в коем случае не отправляйтесь на исследование заброшенной местности в одиночку. У вас должна быть проверенная группа единомышленников. Второй момент – необходимое снаряжение. Стоит понимать, что индустриальный туризм – это не приятная прогулка по лесу. К такому приключению необходимо основательно подготовиться. – от удобной одежды до защитного снаряжения. Не стоит забывать и об аптечке. Хотя бы минимальный набор для первой помощи лучше всего иметь при себе.
3. Советы от бывалого сталкера!
Заброшенная библиотека в замке и ржавеющий на мосту поезд
В мире индустриального туризма есть свои звезды. Они проникают в самые удивительные здания, их ролики набирают миллионы просмотров, а фото публикуются в известных журналах о путешествиях. Одним из них является Доминик Сберн. Именно его советы помогут вам по-настоящему обезопасить себя и получить удовольствие от приключения.
Самое главное правило, по мнению Сберна, всегда сообщайте кому-то вне своей команды, куда именно вы отправляетесь. Это очень важно. Тогда в случае несчастного случая, вас быстро смогут найти. Также всегда заранее изучите все выходы из заброшенного здания, прежде чем войти в него. Тогда вы точно будете знать, куда стоит бежать в случае чего. И всегда проверяйте не находится ли объект под охраной. В этом случае, для начала следует спросить разрешения для проникновения на территорию, чтобы ненароком не нарушить закон.
4. Самые интересные исторические заброшки!
корабль Город Аделаиды и Заброшенный железнодорожный тоннель
За все время существования индустриального туризма, было найдено множество удивительных исторических мест. Нам остается только удивляться смелости и находчивости туристов, которые смогли там побывать. Это и заброшенные домики на дереве в Техасе, которые покрылись мхом от времени, и целые поезда, покрытые ржавчиной и застрявшие посреди железнодорожных путей.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии