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Заброшенная история: удивительные места мира, которые помнят ушедшие эпохи



У каждого из нас свое хобби. Даже путешественники отличаются между собой. Кто-то привык к спокойному отдыху в отпуске, а другие готовы к экстремальным приключениям. Но даже среди экстремалов есть те, кто особенно выделяется из общей массы. Одни называют их индустриальными туристами, другие – сталкерами.
Они – исследователи, верящие в дух истории и стремящиеся запечатлеть ее для потомков. Проникая в заброшенные здания и забытые всеми места, они изучают его по миллиметру. Именно о них пойдет речь в нашей сегодняшней статье.

1. Исследователи URBEX!


Английские оранжереи и живые изгороди Ирландии

Английские оранжереи и живые изгороди Ирландии

 

Индустриальный туризм сейчас очень популярное направление. Всем нам нравится разгадывать загадки, а когда речь идет о тайнах истории – интерес возрастает в разы. Именно это направление, по-английски именуемое urbex (urban exploration), мы рассмотрим сегодня подробнее.

Путешествия по заброшенным местам, зданиям и руинам – вот главная цель индустриального туризма. Эти путешественники не просто весело проводят время, а прикасаются к истории. Они, словно настоящие исследователи, изучают заброшенные места и находят в этом свой интерес. Одним просто необходим заряд адреналина, который они получают в такого рода путешествии. Другие – стараются поделиться своими находками с миром и отправляются на поиски новых мест с благой целью – сделать их достоянием общественности. Но все они в душе авантюристы и искатели приключений.

2. Главные правила индустриального путешественника!


Заброшенное казино Румынии и рыбацкая деревня Китая

Заброшенное казино Румынии и рыбацкая деревня Китая

 

Если вас так же привлек такой вид туризма, то в первую очередь стоит подумать о безопасности.
Именно она и регулирует основные правила urbex. Вне зависимости от того, какой объект вы решили исследовать, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Иначе вы рискуете не только испортить себе приключение, но и попасть в неприятности. Итак, ниже мы расскажем об основных правилах, которых точно следует придерживаться.

В первую очередь стоит собрать свою команду. Ни в коем случае не отправляйтесь на исследование заброшенной местности в одиночку. У вас должна быть проверенная группа единомышленников. Второй момент – необходимое снаряжение. Стоит понимать, что индустриальный туризм – это не приятная прогулка по лесу. К такому приключению необходимо основательно подготовиться. – от удобной одежды до защитного снаряжения. Не стоит забывать и об аптечке. Хотя бы минимальный набор для первой помощи лучше всего иметь при себе.

3. Советы от бывалого сталкера!


Заброшенная библиотека в замке и ржавеющий на мосту поезд

Заброшенная библиотека в замке и ржавеющий на мосту поезд

 

В мире индустриального туризма есть свои звезды. Они проникают в самые удивительные здания, их ролики набирают миллионы просмотров, а фото публикуются в известных журналах о путешествиях. Одним из них является Доминик Сберн. Именно его советы помогут вам по-настоящему обезопасить себя и получить удовольствие от приключения.

Самое главное правило, по мнению Сберна, всегда сообщайте кому-то вне своей команды, куда именно вы отправляетесь. Это очень важно. Тогда в случае несчастного случая, вас быстро смогут найти. Также всегда заранее изучите все выходы из заброшенного здания, прежде чем войти в него. Тогда вы точно будете знать, куда стоит бежать в случае чего. И всегда проверяйте не находится ли объект под охраной. В этом случае, для начала следует спросить разрешения для проникновения на территорию, чтобы ненароком не нарушить закон.

4. Самые интересные исторические заброшки!


корабль Город Аделаиды и Заброшенный железнодорожный тоннель

корабль Город Аделаиды и Заброшенный железнодорожный тоннель

 

За все время существования индустриального туризма, было найдено множество удивительных исторических мест. Нам остается только удивляться смелости и находчивости туристов, которые смогли там побывать. Это и заброшенные домики на дереве в Техасе, которые покрылись мхом от времени, и целые поезда, покрытые ржавчиной и застрявшие посреди железнодорожных путей.

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