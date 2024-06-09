От любви до пресыщения: русская муза Пикассо и его первая жена

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на фоне афиши балета Парад, 1917 год
О музах Пабло Пикассо написано немало. Среди всех женщин, в разные годы увлекавших художника, особое место занимает Ольга Хохлова, русская балерина, которая не сумела добиться головокружительных успехов на сцене, но зато стала первой женой гениального мастера.
Портрет Ольги Хохловой работы Пабло Пикассо
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова
Ольга Хохлова прожила непростую жизнь с Пикассо, полную взлетов и падений, любви и пресыщения. Их роман начался во время европейских гастролей балетной труппы, в которой выступала Хохлова. Особым талантом Ольга не блистала, однако была достаточно прилежна, чтобы получить место в кардебалете. Пикассо в свою очередь создавал декорации для выступлений и сопровождал труппу. Ольга привлекла художника своим изяществом, сдержанностью и кротостью. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 27 лет, она никогда не была замужем и не знала близости с мужчинами, поэтому искушенный Пабло Пикассо с упоением принялся завоевывать неприступную, на первый взгляд, крепость.
Ольга Хохлова в мантилье, 1917. Художник: Пабло Пикассо
Рассудительность Ольги в дальнейшем гарантировала ей безбедное существование: перед заключением брака она настояла на подписании контракта, согласно которому в ее распоряжение переходила половина состояния мужа (включая полотна) в случае развода. Пока молодожены наслаждались друг другом, Пабло не сильно тяготили условия договора. Ольга родила Пабло первенца - Поля. 40-летний художник был счастлив и посвящал всего себя заботе о жене и сыне. Он часто писал портреты своей семьи, светлые образы были проникнуты любовью и нежностью.
Фотопортрет Ольги Хохловой
Спустя некоторое время, очарование стало развеиваться, становилось очевидно: Ольга и Пабло слишком разные. Русской балерине хотелось вести светскую жизнь, она посвящала себя обустройству дома в стиле лучших салонных образцов, а также почти что требовала от Пабло соответствовать образу денди. Испанскому художнику, напротив, хотелось свободы, творческого беспорядка. Через некоторое время художник увлекся новой пассией - Мари-Терез Вальтер. Эта 17-летняя девушка вскружила голову Пабло, и Ольге оставалось лишь страдать, понимая, что она практически ничего не может противопоставить чувству, захлестнувшему ее мужа. Тогда она предприняла попытку подать на развод, но страх лишиться половины состояния заставил Пабло отговорить ее от этого шага. Формально Пикассо и Хохлова оставались мужем и женой еще много лет, Ольга ушла первой, она умерла в Каннах от рака, Пабло не счел нужным проститься с женой.
Пабло Пикассо, Ольга Хохлова и их сын Пауло, Антибы, 1924 год
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в Риме, 1917 год
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