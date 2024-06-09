От любви до пресыщения: русская муза Пикассо и его первая жена

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова на фоне афиши балета Парад, 1917 год

Портрет Ольги Хохловой работы Пабло Пикассо

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова

Ольга Хохлова в мантилье, 1917. Художник: Пабло Пикассо

Фотопортрет Ольги Хохловой

Пабло Пикассо, Ольга Хохлова и их сын Пауло, Антибы, 1924 год

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в Риме, 1917 год