Почему руны древних германцев считаются волшебными и чем они могут помочь

Руны несут информацию не только о прошлом, но и о будущем – так считали древние племена, это же провозглашают и современные последователи оккультизма. В чем причина влияния этих знаков на сознание человека, и почему на протяжении многих сотен лет руны сохраняют такое важное место в культуре?
Руны - письменность или колдовство?
Фрагмент Рунического кодекса, старейшего сборника скандинавских законов, XIV в.
Руны – это алфавит германских племен, населявших Скандинавию и окрестные земли в начале эры, а позже расселившихся по большей части Европы. Согласно наиболее популярной версии, руны ведут происхождение от языка этрусков. Они представляют собой значки острой, угловатой формы, которые высекались на дереве, кости или камне. Кроме этого, было найдено много круглых золотых пластинок – брактеатов – с высеченными на них руническими надписями.
Брактеат с рунами и свастикой
Прежние название рун не сохранились, они были реконструированы, в том числе исходя из сходства рунических символов со знаками латинского алфавита. Алфавит получил название «футарк» - по первым буквам названий первых шести знаков. Первоначально использовалось 24 символа, позже их количество и внешний вид менялись, в том числе и в зависимости от местности, где использовали руническое письмо. В большинстве случаев руны высекали на погребальных камнях, порой надпись состояла лишь из указания имени, иногда приводилось описание сражений и побед и довольно часто - обращения к высшим силам, что придавало руническим надписям ритуальный, магический смысл. Чтобы заручиться поддержкой богов, руны наносили на детали вооружения и доспехов, амулеты.
Костяной гребень с рунами, II в.
Самая длинная руническая надпись, датированная IX веком, вырезана на камне, который был найден неподалеку от шведского города Рёка. Она содержит 762 руны, которые повествуют и о погибшем – «Варин сложил их (руны) в честь павшего сына», и о мифах, окутывавших события битвы. А в датском Еллинге обнаружены валуны, на одном из которых король оставил рунические записи в честь своей жены Тюры. «Большой» камень в Еллинге содержит посвящение отцу и матери короля Харальда I, того, при котором Дания приняла христианство.
Камень из Рёка
Камень из Еллинга
Распространению рунической письменности способствовали путешествия и завоевания викингов – так руны стали известны множеству европейских племен, в том числе, и славянским. Попытки доказать существование дохристианской славянской письменности не прекращаются уже долгое время – по-видимому, руническое письмо не могло не сказаться на культуре отдельных славянских народов, а возможно, привести и к некоторому заимствованию. Так или иначе, имеются редкие подтвержденные следы рунической письменности на территории Руси и ряд подделок, таких как «Велесова книга», чьим назначением было доказать наличие у славян независимого от христианской церкви древнего письма.
Поминальный камень викингу, павшему в восточных землях
Поддельных памятников рунической письменности существует множество, ряд из них по-прежнему исследуется учеными, как, например, Кенсингтонский камень. Он был обнаружен в 1898 году в США фермером шведского происхождения. Находка несла в себе важный смысл – таким образом мог бы подтвердиться факт прибытия викингов на земли Северной Америки задолго до экспедиции Колумба. Но подлинность артефакта остается под вопросом – возможно, он был создан наряду с другими подделками на волне интереса к скандинавской магии.
От отдельных рун к гальдраставам
Руническая письменность, возникшая как прообраз алфавита, не случайно получила славу магического письма. Во времена, когда жизнь племен, особенно населявших северные земли, постоянно находилась в зависимости от сил природы, потребность найти язык общения с разного рода божествами была очень сильной. Древний исландский эпос «Старшая Эдда» так описывает историю появления рун. Верховный бог Один, мудрец и колдун, который девять дней и девять ночей провел на Мировом древе Иггдрасиль, услышал звучание рун и начертил их обозначения собственной кровью; «три богини (Урд, Верданди, Скульд) нарезали на мистическом ясене Иггдрасиль руны, определяя судьбу людей».
Считалось, что само нанесение руны на предмет делает его волшебным
По поверьям германцев, руна, начертанная на предмете, придавала ему волшебные свойства и особую силу. Трудно сказать наверняка, что стало главной причиной возникновения рунических знаков – потребность в письменности или стремление к общению с не подвластными человеку силами через видимые знаки.
Помимо прочего, руническое письмо связывали и с тайнописью – действительно, при написании рун с использованием определенных способов шифрования получались символы и послания, понятные только тем, кто имел к ним ключ. Да и само слово runa в переводе с древнегерманского означало «тайна». Руны переплетали в вязи, дополняли лишними черточками или же удаляли нужные, располагали в обратном направлении – справа налево.
Гальдрастав "компас"
Особенным видом рунического письма стали гальдраставы – руноподобные изображения, где знаки составляли единый неделимый символ и были якобы наделены особой магической силой. Гальдраставы были распространены в Исландии, куда руническая письменность попала с викингами. Сохранилась исландская колдовская книга «Гальдрбук», содержащая гальдраставы и магические заговоры.
Руны в новое время
Интересно, что несмотря на то, что распространение христианства в Европе постепенно вытеснило руническое письмо, которое уступало место латинице, руны в прошлое не ушли, сыграв важные роли в истории мира. Дело даже не в том, что в некоторых странах, в частности, в некоторых регионах Швеции, этот вид письменности использовался вплоть до XIX века. Руны оказали большое влияние на развитие идеологии национализма, фактически они стали фундаментом для обоснования превосходства арийцев-германцев над другими расами и народами.
Гвидо фон Лист
В конце 19 века австрийский рунолог Гвидо фон Лист создал и попытался обосновать концепцию, согласно которой руны появились специально для установления связи с арийскими богами. Фон Лист основал арманизм – эзотерическую систему, объяснявшую расовое превосходство «ариогерманцев» над другими народами. Во время первой мировой войны эта идея была уже так популярна, что Лист получал письма от солдат с фронта, то и дело встречавших вокруг себя рунические «знаки богов» и потому уверенные в поддержке высших сил. Немудрено – остроконечные, угловатые, простые по форме одиночные знаки разглядеть в рисунке камня или трещинах деревьев несложно – было бы желание. С развитием идей о мистическом Третьем рейхе немцы вообще были склонны обращаться к оккультным наукам, как и запускать проекты вроде поисков Шамбалы, Чаши Грааля. Труды фон Листа подвели основу под идеологию нацизма, связав существующие германские традиции с культурой предков, владевших тайными знаниями и через руническую письменность передавших свою мудрость потомкам. Руны широко использовались в нацистской символике, в частности, формирований СС.
Руны были частью символики формирований СС
Рунами зашифровывались обозначения простых и важных для человека понятий – путь, урожай, солнце, скот, человек, день, радость, нужда и другие. Стоит ли недооценивать то влияние, которое они оказывали на людей, впервые почувствовавших себя участниками диалога с миром, полным опасностей, врагов и неизвестности. Руническим надписям приписывается способность управлять некими неизвестными силами природы, и в этом смысле современные гадания по сути своей не так далеки от исландских ритуалов, которые выполнялись века тому назад.
Руны старшего футарка
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