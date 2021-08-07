Кому покровительствовал в Европе темнокожий святой Маврикий, и почему люди поклонялись его мечу

Кому и почему покровительствовал чернокожий святой в Средние Века.
Сейчас модно думать, что в историческом кино не найдётся места образу чернокожего (по крайней мере, вне роли лакея). В то же время, в европейском искусстве и не только искусстве Средних Веков и позже чернокожие персонажи удивляли разве что малых детей. Например, чернокожими считались один из рыцарей короля Артура и... католический святой по имени Маврикий. С образом последнего, кстати, тесно связана история Германии, хотя благоволил он не только немцам.
Мученик за веру и хранитель Христова копья
По легенде, Маврикий был предводителем одного из римских легионов, полностью состоявшего из тайных христиан. Император Максимиан призвал легион из Египта, где он находился, в Галлию. На месте легион получил приказ наказать галлов-христиан. Маврикий, так же, как и его люди, отказался. Тогда Максимиан приказал казнить каждого десятого в строю. Оставшиеся легионеры сохраняли твёрдость. Максимиан повторил убийство каждого десятого среди оставшихся, а потом, поняв, что христиане не станут выполнять приказа, велел убить весь легион — 6600 человек. Нигде в ранних упоминаниях Маврикия не говорится о цвете его кожи, однако почти сразу, как его начали почитать, его стали изображать именно чернокожим. Возможно, именно к образу Святого Маврикия отсылает чернокожая Германия в скандальном клипе Ramsstein.
Справа на этом алтарном триптихе Святой Маврикий с германским гербом на флаге.
Кроме того, по легенде, он, как и многие ранние тайные христиане, хранил одну из реликвий, связанную с Иисусом Христом. Это было копьё. В Средние века это копьё называли Копьём Судьбы, и его использовали при коронации одного из ранних германских императоров, Генриха II Святого. Что интересно, это копьё хранится до сих пор в имперской сокровищнице Хофбургского замка в Австрии. К этому копью с огромным пиететом относились все императоры Священной Римской империи (что заставляло их особо почитать и Маврикия) и... Гитлер. Правда, современная экспертиза показала, что оно выковано в седьмом веке, так что не могло принадлежать ни Маврикию, который жил намного раньше, ни тем более легионеру, добившему Христа.
Второй артефакт германских императоров, связанный с именем Маврикия — его меч. Он использовался в коронациях и хранится там же, где копьё. Он украшен надписью «Христос побеждает — Христос правит — Христос повелевает».
Меч Святого Маврикия.
Покровитель рыцарей и красильщиков
Считается, что Маврикий, как легионер и христианин, покровительствует рыцарям, как и, например, Святой Георгий. В пятнадцатом веке в Италии был создан рыцарский орден Святого Маврикия. Правда, его по каким-то причинам сразу распустили, но в конце шестнадцатого века восстановили только для того, чтобы соединить с куда более древним Орденом Лазаря. В конституции нового ордена было установлено, что кавалеры должны иметь знатных предков не менее чем в четырёх поколениях. Однако король Карл Альберт Савойский в девятнадцатом веке открыл доступ в орден для незнатных лиц. Занимался он теперь не рыцарскими походами, а благотворительностью. Но в середине двадцатого века, после Второй Мировой войны, орден Ордена, выдаваемый за благие дела, был упразднён как награда.
Своим святым избрали Маврикия и средневековые красильщики. Логика у них была безыскусна: чернокожий для них выглядел как окрашенный (тем более, что увидеть чернокожего и красильщики, и художники, рисовавшие Маврикия, шанса не имели и последние изображали Маврикия обычным своим современником, только с тёмным лицом и чёрными волосами).
Святой Маврикий с флагом Священной Римской империи.
И, конечно, не обошлось без немцев. В конце четырнадцатого века немецкими купцами в Риге была основана организация, которая позже избрала Маврикия своим покровителем и стала из-за этого зваться Братством Черноголовых (и распространилась на другие восточные прибалтийские города). Эти купцы противостояли местной купеческой Большой Лиге. В Братство входили холостые купцы, причём те, кто доставлял в Ригу товары на кораблях, рискуя на морских просторах. Изначально члены Братства, помимо торговли, занимались общественной деятельностью, например, патрулировали ночью Таллин для того, чтобы защищать его улицы, дома и случайных путников, и тушили пожары. Со временем, однако, волонтёрство было практически забыто и Братство превратилось в нечто вроде элитного клуба. Теперь купцы организации предпочитали оплачивать кавалеристов, которые несли бы службу и защищали город вместо них.
Во время присоединения Латвии и Эстонии к СССР купцам Братства пришлось бежать на запад. Теперь их штаб-квартира расположена в Гамбурге. Традиционно в Братство могли войти не только холостые купцы-мореходы, но и ювелиры, аптекари, писатели, поэты и профессора гимназий. Организация со временем всё меньше внимания уделяла защите Таллина, обязательство по которой она взяла на себя, и всё больше — вопросам культуры и искусства. Почему купцы взяли покровителем чернокожего святого, неизвестно. Вероятно, просто потому, что были немцами.
Вход в Дом черноголовых в Риге. Современная реконструкция.
Был ли святой?
Ещё во времена расхождения протестантства по Европе многие стали сомневаться в реальности Святого Маврикия. Хотя он был канонизирован католиками в четвёртом веке, не осталось ни одного свидетельства, рассказывавшего о его внешности и судьбе, кроме устных преданий. Копьё, свято хранимое в Вене, как со временем выяснилось, не могло быть древнеримским. Ещё один меч Святого Маврикия хранился в Италии, хотя, казалось бы, зачем ему два меча. Аббатство Святого Маврикия, построенное на месте казни мученика, по какой-то причине стоит на фундаменте древнеримского храма первого века.
Правда, всё это не мешало многим известным немцам впадать в транс при виде знаменитого копья. Например, Вагнер и Ницше нарочно пошли осмотреть его, и Ницше испытал от одного присутствия артефакта такое сильное чувство, что у него вырвались слова: «Бог умер. Его убили ты и я». «В ту же секунду я понял, что наступил знаменательный момент в моей жизни. Долгие минуты я стоял, рассматривая копьё, совершенно забыв обо всем, что происходило вокруг. Казалось, что копьё хранит какую-то тайну, от меня ускользавшую, однако мною владело такое чувство, будто я знаю что-то о ней, но не в состоянии проанализировать её смысл в своём сознании. Копьё было чем-то вроде магического носителя откровения; оно открыло такое прозрение в идеи мира, что человеческое воображение казалось более реальным, чем реальность материального мира. Что за безумие овладело моим разумом и родило бурю в моем сердце?..» Это уже слова Гитлера. Впрочем, и Гитлер, и Ницше были очень экзальтированными персонами.
Текст: Лилит Мазикина
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