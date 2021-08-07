Кому покровительствовал в Европе темнокожий святой Маврикий, и почему люди поклонялись его мечу

Кому и почему покровительствовал чернокожий святой в Средние Века.

Мученик за веру и хранитель Христова копья

Справа на этом алтарном триптихе Святой Маврикий с германским гербом на флаге.

Меч Святого Маврикия.

Покровитель рыцарей и красильщиков

Святой Маврикий с флагом Священной Римской империи.

Вход в Дом черноголовых в Риге. Современная реконструкция.

Был ли святой?