«Королева парижской чувственности» Ла Гулю: от звезды кабаре «Мулен Руж» до бездомной нищенки

Знаменитое на весь мир парижское кабаре «Мулен Руж» в конце ХІХ в. славилось своей безудержной «пляской разврата», как тогда называли канкан. Завсегдатаи заведения приходили сюда, чтобы посмотреть на сумасшедшие танцы звезд кабаре: Иветты Гильбер, Жанны Авриль и Луизы Вебер по прозвищу Ла Гулю – «ненасытная», или «обжора». Эта танцовщица была звездой №1 кабаре «Мулен Руж», но ее жизненный путь завершился бесславно – в нищете, пьянстве и полном забвении.







Слева – Анри де Тулуз-Лотрек. Ла Гулю, входящая в Мулен Руж с двумя женщинами, 1892 г. Справа – Ла Гулю |







Звезда *Мулен Руж* Луиза Вебер по прозвищу Ла Гулю







Луиза Вебер родилась в бедной еврейской семье в 1866 г. С самого детства она помогала матери работать в прачечной, при этом она часто примеряла одежду клиентов и представляла себя танцовщицей. Эту мечту ей удалось осуществить: в 16 лет Луиза часто посещала танцхоллы, где вскоре обратили внимание и на ее умение танцевать, и на дерзкое поведение. Так она стала выступать в небольших кабачках.







Анри де Тулуз-Лотрек. Танцы в *Мулен Руж*, 1895 г.



Однажды она встретила художника Огюста Ренуара, который предложил ей работать натурщицей и познакомил с представителями богемы Монмартра. В 1889 г.

совладелец «Мулен Руж» Джозеф Оллер пригласил ее танцевать у себя в кабаре. На протяжении 6 лет Луиза выступала там почти каждую ночь. Тогда у нее и появилось прозвище Ла Гулю – «обжора», или «ненасытная» – за то, что она не стеснялась опустошать бокалы клиентов и ужинать за их счет . Анри де Тулуз-Лотрек. Слева – Афиша *Мулен Руж*. Ла Гулю, 1891 г. Справа – В *Мулен Руж*. Ла Гулю и Фромаж, 1892 г.Ла Гулю была грубоватой и вульгарной, но ее чувственность и безудержность в танце привлекали многочисленных поклонников. Журналисты даже окрестили ее «королевой парижской чувственности» и «королевой Монмартра». У Ла Гулю было несколько излюбленных трюков: так, например, она высоко поднимала ногу и носком сбивала шляпу с головы посетителя или, кружась в танце, она отводила ногу в сторону, поднимала ее вверх, брала за стопу, а затем с визгом падала на шпагат. Завсегдатаем кабаре «Мулен Руж» был художник Анри де Тулуз-Лотрек, и Ла Гулю стала его любимой моделью. Он часто изображал ее в танце на афишах кабаре и на своих полотнах.Ла Гулю с танцовщиком Жаком Реноденом, или *Валентином Бескостным*В 1895 г. Лу Гулю ушла из «Мулен Руж». Точно не известно, что именно стало причиной такого решения . У танцовщицы был скверный характер, и она не желала подчиняться заведенным правилам. Есть версия, что склонная к обжорству женщина так располнела, что владелец просто попросил ее уйти.Звезда *Мулен Руж* Луиза Вебер по прозвищу Ла ГулюЛуиза пыталась сделать свое шоу с восточными танцами в ярмарочных балаганах, даже заказала Тулуз-Лотреку афиши и сама зазывала народ, но из этой затеи ничего не вышло. Какое-то время Ла Гулю работала укротительницей в цирке и клоунессой в уличных представлениях. Она растратила все деньги, заработанные в кабаре, влезла в долги и пристрастилась к алкоголю. Теперь ее называли мадам Луиза, а Ла Гулю в ней уже никто не узнавал.Анри де Тулуз-Лотрек. В *Мулен Руж*, 1892 г.Звезда *Мулен Руж* Луиза Вебер по прозвищу Ла ГулюВ конце своей жизни Луиза оказалась на улице, без денег, без работы, забытая всеми. Ее приютил старьевщик в своем фургончике, она продавала орешки, сигареты и спички на углу улицы рядом с «Мулен Руж», куда теперь ее даже на порог не пускали. 30 января 1929 г. Луиза Вебер скончалась в парижской больнице в полной нищете и забвении. В 1990 г. ее останки были перезахоронены на кладбище Монмартра.Звезда *Мулен Руж* Луиза Вебер по прозвищу Ла ГулюЯрмарочный балаган Ла Гулю с панно кисти Анри де Тулуз-Лотрека, 1895 г.Ла Гулю не заслуживает забвения хотя бы потому, что одной из первых начала танцевать канкан и прославила кабаре *Мулен Руж*, прошедшее путь от неофициального борделя до всемирно известного мюзик-холла.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)