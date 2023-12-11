Кровосмесительные браки, шизофрения и родственники-евреи:Тайны происхождения, которые скрывал Гитлер

Адольф Гитлер на многотысячном митинге.
Идеология нацизма стоит на мифическом фундаменте. Чистота расы, происхождение – это главное. И последователи фюрера обязаны быть только чистокровными арийцами. Из-за непривлекательной родословной многих исключали из партии и даже казнили! Но что же с происхождением самого фюрера? – история его рода долгое время была тайной.
Предки Гитлера недотягивали до “расы господ”. И он всеми силами конспирировал свою родословную. Вот слова Адольфа Гитлера: «Люди не должны узнать кто я. Они не должны знать откуда я и из какой семьи».
Адольф Гитлер
Историки восстанавливают полную картину из кусочков. Адольф Гитлер тщательно заметал следы своего сомнительного происхождения. Но, даже во время его правления, щупальца тайной полиции рейха раскопали австрийские корни Гитлера. Не известно, знал ли фюрер, что спецслужбы изучают его биографию.
Адольф Гитлер, 1927 г.
В 44-м году Гитлер получил толстый конверт. Отправитель - начальник спецслужбы Третьего рейха Генрих Гимлер. То были тайные сведения о семье фюрера. Содержимое письма подтверждало слухи: в Австрии в городке под названием Грац живут кровные родственники Гитлера. Интересно, что в отчётах шпионы СС назвали членов семьи: “сумасшедшими и ненормальными”. В доме Файт были обнаружены доказательства: письма, подписанные отцом – Алоисом Гитлером, а так же некоторые документы и фотографии.
Шизофрения и кровосмешение
Рождество в Третьем рейхе
Раскрылась страшная тайна: у членов семьи Адольфа Гитлера были психические отклонения. От шизофрении страдала Алоизия Файт - двоюродная сестра Адольфа. Она попала в категорию людей “недостойных жизни”. Таких уничтожали в газовых камерах. А называли казни – эвтаназией. Так Третий рейх расправился с множеством людей с ограниченными возможностями здоровья, ведь они были не способны к “полезному труду”.
Алоизия Файт
Возникают закономерные вопросы: какую роль в формировании личности диктатора сыграла генетика? И можно ли всерьёз воспринимать поступки человека, в семейном анамнезе которого числятся психические расстройства?
А причиной расстройств могли стать кровосмесительные браки. Ведь многие предки Гитлера состояли в родстве. По одной из версий, мать и отец Гитлера были дальними родственниками. Другие источники утверждают, что родство это было слишком близким. Церковь венчать их отказывалась, пока жених и невестой не получили специальное разрешение от Ватикана. Насколько “тесными” были эти семейные узы, сейчас сказать сложно. Зато мы знаем, какие отношения и порядки были в отчем доме Адольфа.
Клара Гитлер и Алоис Гитлер
Отец и мать
Алоис Гитлер много пил и был жесток. Он избивал Клару и сына. Во время побоев она своим телом старалась закрыть мальчика от ударов. От одного из избиений Адольф чуть не умер. Позже он напишет: «Я уважал отца, но любил мать».
Так как же вышло, что вместо сочувствия и чуткости в этом человеке преобладали жестокость и кровожадность. Да, наверное, он любил мать, но для себя выбрал роль хищника, а не жертвы. Психолог и писательница Алис Миллер подробно описала психологический портрет Адольфа в своей научной статье «Мать дьявола. Клара Гитлер».
Адольф Гитлер кормит оленёнка
Алис Миллер приводит в доказательство своей теории слова историка Феста: «Всю свою жизнь он предпринимал величайшие усилия, чтобы скрыть свой истинный облик и возвеличить себя. Вряд ли мы найдем другую выдающуюся историческую личность, которая так же педантично создавала свой образ и тщательно заметала свои следы во всем, что касается личной жизни. Образ, который он себе создал, был больше похож на монумент, чем на человека».
Адольф Гитлер ласкает собак
Вивисекция запрещена!
Отец был садистом. Гитлер на всю жизнь запомнит, как Алоис избивал собаку до тех пор, пока та не начинала мочиться. Вот это страшное воспоминание навсегда поменяет отношение Адольфа Гитлера к животным. По некоторым данным, фюрер был вегетарианцем. А ещё именно во время его правления вышли законы о гуманном забое скота, запреты на опыты и операции над животными. Многие формулировки до сих пор используют в современных законах о защите животных. Адольф Гитлер был крайне противоречив, но вернёмся к истории происхождения.
Подготовка к празднику
Родственник Соломон
Были к корням Гитлера и другие не менее острые претензии. Противники тирана высказывали предположение: по линии отца в роду у Фюрера были евреи. Косвенным доказательством тому послужило генетическое древо. Документ был опубликован с разрешения самого фюрера и отсылал любопытных читателей на несколько веков назад. Среди идеальных ветвей и спелых арийских имён, затерялся один предательский плод. В списке упомянут некий Соломон. Политические враги Гитлера, конечно, уцепились за еврейское имя. Оказалось, что и фамилия Гитлер часто встречается у евреев одной из провинций Польши. Современные историки внимательно исследовали происхождение Гитлера, подняли и изучили все сохранившиеся документы, но весомых подтверждений наличию еврейских корней так и не нашли.
Незадолго до смерти Адольф Гитлер приказал уничтожить все личные документы. Биографы работают с жалкими фрагментами. Правда канула в Лету.
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