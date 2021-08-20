Несколько советов, как распознать лжеца

Коварность и лицемерие у некоторых людей временами просто выходит за рамки всех «норм приличия». Но если посмотреть на эти два весьма не положительных качества несколько детальнее, то на самом деле распознать в человеке мы их можем практически со стопроцентной уверенностью. Но как быть с лжецами? Как распознать ложь и не пойти на поводу у такого человека? В этой статье я хочу рассказать про так называемый язык тела, который способен приоткрыть завесу над бессознательными жестами человека.
Сказка ложь, да в ней намек
Пожалуй, каждый из нас во всём огромном мире сталкивался с неправдой. Дело это печальное, особенно когда тебе врет твой близкий человек или же тебя самого поймали на лжи и недомолвках. Согласитесь, такие ситуации выглядят весьма неприятно, тягостно и слегка попахивают депрессией.
Возможно, многие слышали про язык тела, который может рассказать нам о жестах, взгляде, тоне голоса и многого другого в человеке. Существует масса книг, статей, а также маленьких методичек, которые смогут помочь человеку не попасться в лапы вруна. Но для начала я дам вам пару-тройку советов, которые смогут вам помочь и вытянуть лжеца на чистую воду. Но не стоит забывать о контексте разговора. Не многие жесты, которые будут описаны ниже, могут означать ложь. Внимательно присматривайтесь к деталям.
1. Левая сторона человека
Большинство правшей отлично могут контролировать всю свою правую сторону, то есть руку и ногу. Многие специалисты в области лжи призывают смотреть именно на левую часть тела человека. Именно по ней можно прекрасно понять врут вам или нет. Если левая рука судорожно дергается, активно жестикулирует или же тянется к лицу, то это верные признаки вранья. Именно левая часть тела человека может показать реально отношение и эмоции.
2. Рука у лица
Внимательно следите за верхней половиной туловища человека. Большинство лгунов руками пытаются то и дело почесать шею или просто как можно чаще держаться за нее, щупать нос, приоткрывать рот или же говорить сквозь зубы. Думаю, что каждый, читая эти строки начал в памяти перебирать все моменты, когда он сам так делал или же такие телодвижения наблюдались у знакомых. Так вот я говорю вам: «Перестаньте!». Дальше тоже будет весьма интересно.
3. Легкая недосказанность
Согласитесь, легкая недосказанность допустима лишь в нескольких случаях, но никак не в варианте того, что вам лгут. Если вы хотите точно понимать, что человек, сидящий напротив вас, хочет навешать лапши вам на уши, то следите за его речью. Большинство лгунов весьма витиевато ведут диалог, могут запинаться, перескакивать с мысли на мысль. И именно в этот момент появляется некий эффект недосказанности. Для лжецов весьма важна ваша реакция, поэтому в диалоге с вами будет много пауз. Ну, а как же! Ведь нужно видеть реакцию «покупателя лапши».
4. Зрительный контакт
Ну, вот не зря известное всему миру выражение, что глаза – это зеркало души отлично подходит для вычисления лживого человека в вашем окружении. Обманщики практически всегда не смотрят прямо в глаза во время диалога. Конечно же, разговор не проходит без визуального контакта, но большую часть времени врун будет отводить глаза в сторону или вниз. Элементарной проверкой на вшивость может послужить то, если вы напрямую попросите у человека рассказать ту или иную историю глядя прямо в глаза. Лжец будет краснеть, потеть и всё равно у него ну никак не будет получаться смотреть прямо вам в глаза.
5. Псевдоэмоции
Мимика во время разговора играет весьма важную роль. Она является одной из главных составляющих языка тела и также служит показателем того, что человек вам привирает. Приведу один из самых распространенных примеров псевдоэмоции радости. Человек может говорить, что рад вас видеть, но улыбается лишь через несколько секунд спустя. Важно! Эмоции должны сопровождать речь.
В заключение мне хотелось бы сказать, чтобы после прочтения этой статьи вы не делали поспешных выводов. Увидьте ситуацию в целом, а не отдельными частями. Старайтесь задействовать все аспекты языка тела и тогда вы точно не попадете под влияние лгунов.
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