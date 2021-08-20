Несколько советов, как распознать лжеца

Коварность и лицемерие у некоторых людей временами просто выходит за рамки всех «норм приличия». Но если посмотреть на эти два весьма не положительных качества несколько детальнее, то на самом деле распознать в человеке мы их можем практически со стопроцентной уверенностью. Но как быть с лжецами? Как распознать ложь и не пойти на поводу у такого человека? В этой статье я хочу рассказать про так называемый язык тела, который способен приоткрыть завесу над бессознательными жестами человека.













Сказка ложь, да в ней намек

1. Левая сторона человека

2. Рука у лица

3. Легкая недосказанность

4. Зрительный контакт

5. Псевдоэмоции