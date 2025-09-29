Как быстро и качественно избавиться от йода на руках разными «домашними» средствами

Отряд по спасению кожи и мира от йодных пятен. ¦Фото: novate.ru.

1. Лимонная кислота или лимон

Главное, чтобы не было аллергии на лимоны. ¦Фото: novate.ru.

2. Пищевая сода

Используем соду и в этом деле. ¦Фото: novate.ru.

3. Водка

Можно приложить водочный компресс. ¦Фото: novate.ru.

4. Перекись водорода

Есть в каждом доме. ¦Фото: novate.ru.

5. Хлоргекседин биглюконат

Доступное средство. ¦Фото: novate.ru.

6. Растительное масло

Пускаем в дело масло. ¦Фото: novate.ru.

7. «Тяжелая артиллерия»

Мажем тампоном. ¦Фото: toxinam.net.

Результаты (до мытья рук с мылом):

Вот результаты первого тура. ¦Фото: novate.ru.