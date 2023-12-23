7 электровелосипедов, которые немудрено спутать с мотоциклом

Крутые е-велики, которые почти как мотоциклы.
Современные технологии делают возможным, казалось бы, самые невероятные вещи, взять хотя бы велосипеды. Еще не так давно в них было мало чего действительно примечательного, а уже сегодня есть велосипеды, которые используют для движения электродвигатель и пару аккумуляторов.
1. Trefecta DRT
Роскошный и современный Trefecta DRT.
Даже сегодня этот велосипед остается моделью с лучшей электроникой. В нем есть даже свой собственный компьютер. Батареи велосипеда хватит на 100 километров пути, а максимальная скорость достигает внушительных 70 км/ч. Велосипед может использоваться в том числе и для внедорожных поездок, а стоит, как автомобиль – 25 тысяч долларов.
2. Audi e-bike
Не менее роскошная модель Audi e-bike.
Велосипед от именитого производителя, который не нуждается в лишнем представлении. Есть бортовой компьютер, сенсорное управление, возможность подключения смартфона и многое другое. Батареи хватит на 70 км, а максимальная скорость составляет 80 км/ч. Стоит велосипед 20 тысяч евро.
3. Greyp G12H
Желтый и выносливый Greyp G12H.
Настоящий велосипед-марафонец на рынке. Все потому, что проходит он 240 километров на одной батарее. Правда, пострадала максимальная скорость. Она составляет «всего» 45 км/ч. Все остальные блага современной техники вроде компьютера – прилагаются. Отдать за такой придется 8.3 тысячи долларов.
4. Giant Full-E+1
Отличный велосипед Giant Full-E+1.
Старая, но все еще актуальная модель электровелосипеда от 2016 года. Задумывалась для езды по бездорожью, без проблем берет приступом самые сложные участки пути. Покрутить педали этого велосипеда сможет тот, кто готов выложить за него за 5.5 тысяч долларов.
5. Klever X
Отличное решение в виде Klever X.
Данная модель при цене в 3.6 евро способна пройти до70 километров пути на одном аккумуляторе, а ее максимальная скорость составляет 45 км/ч. Не самый плохой универсальный вариант, который подойдет, как для езды по городу, так и для езды по бездорожью.
6. Biomega OKO
Бюджетная модель Biomega OKO.
«Бюджетный» городской е-велосипед стоимостью 1.6 тысячи евро. Батареи этого транспортного средства хватит на 65 километров пути. Максимальная скорость на электродвигателе при этом составляет 65 км.
7. Radrover
Суровый Radrover для бездорожья.
Не самый дорогой е-велосипед для бездорожья. Брутальный внешний вид, максимальная скорость в 32 км/ч и запас хода в 80 км. Совсем неплохо для такой модели. Стоит он, кстати, 1.5 тысячи евро.
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