Что добавить в жидкость для мытья посуды, если мало пены

Главная цель жидкости для мытья посуды – расщеплять жир и удалять загрязнения с поверхности тарелок, кастрюль, сковородок. Но иногда даже качественное, проверенное средство начинает плохо справляться со своими обязанностями. В этом случае есть несколько дешевых лайфхаков, которые помогут решить проблему.

Лайфхак 1: Добавляйте соду или соль

Лайфхак 2: Добавляйте в жидкость для посуды яичную скорлупу

Лайфхак 3: Насыпайте на губку горчицу

Лайфхак 4: Замачивайте посуду

Совет 1: Устанавливайте правильную температуру воды

Совет 2: Замените губку

Совет 3: Проверьте воду

Совет 4: Храните моющее средство в морозилке

Насыпайте соль прямо во флакон.Если жидкость плохо пенится и не отмывает посуду, добавьте соду или соль. Они действуют по-разному, но одинаково эффективно. Так, пищевая сода работает как мягкий абразив, а также усиливает щелочную реакцию, благодаря чему жиры растворяются гораздо быстрее. А соль стимулирует образование пузырьков и увеличивает количество пены. Чтобы лайфхак подействовал, нанесите на губку сначала каплю моющего средства, а затем – столовую ложку соды или соли. Также можно насыпать соль или соду прямо в бутылку.Измельчите скорлупу в блендереКазалось бы, чем может помочь обычная яичная скорлупа, когда речь идет о грязной посуде? Ответ прост – в скорлупе содержится большое количество кальция, который является мощным пятновыводителем. Чтобы средство подействовало, нужно измельчить скорлупу одного куриного яйца, смешать с 100 миллилитрами жидкости для мытья посуды, перелить во флакон и пользоваться. Такое средство отлично подходит для удаления застарелых пятен, например, налета от чая или кофе.Разведите горчицу и нанесите на губкуОбычно мы используем горчицу для заправки салатов, приготовления майонеза или едим в паре с салом/мясом.Но мало кто знает, что она отлично справляется с жиром и нагаром. Поэтому если жидкость для мытья посуды не справляется, возьмите влажную губку, нанесите каплю средства, а затем насыпьте небольшое количество горчичного порошка. Пару раз сожмите губку, чтобы она вспенилась, и пройдитесь по загрязненному участку. Кстати, вместо сухого порошка можно использовать и горчичную пасту – от консистенции эффективность не меняется.В данном случае горчица будет работать как природный адсорбент: сначала впитает в себя весь жир, а затем смоется вместе с ним водой. Кстати, во времена СССР хозяйки часто использовали порошок именно для мытья посуды: специальной жидкости для посуды в магазинах было мало, а вот горчицы – с избытком.Добавьте в воду эти три ингредиентаЕсли гель для посуды изначально был слабым и не очень качественным, опытные хозяйки советуют предварительно замачивать тарелки и кастрюли в специальном растворе. Чтобы его приготовить, соедините в воде по одной столовой ложке соли, соды и добавьте пару капель уксуса. Этот раствор идеально подходит для очень жирной посуды. Замочите тарелки, кружки, кастрюли примерно на полчаса, а затем помойте обычным способом. Жир размягчится и убрать загрязнения получится гораздо быстрее.Еще несколько советовМойте посуду в теплой воде.Наверняка все мы знаем, что жиры намного лучше растворяются в горячей воде, чем в холодной, но надписи на многих бутылках с жидкостью для мытья посуды путают нас. Производитель указывает, что средство хорошо работает и в холодной воде, поэтому мы, дабы сэкономить, включаем именно ее. На самом деле, низкие температуры приводят к тому, что посуда гораздо хуже отмывается. Даже если вы выльете на тарелку несколько столовых ложек жидкости, то все равно не добьетесь желаемого результата. А вот теплая вода активирует компоненты моющего средства, увеличивает количество пены и позволяет лучше удержать ее.Если вы уже давно пользуетесь одной и той же губкой, ее поры наверняка забиты остатками пищи и жира. Соответственно, она хуже удерживает пену и отмывает посуду. Поэтому не торопитесь «грешить» на средство для мытья посуды. Вполне возможно, что всему виной губка. Замените ее на новую и попробуйте помыть тарелки. А если хотите, чтобы пена образовывалась быстрее и эффективнее, сначала намочите губку и только потом наносите средство.Еще одна причина, по которой средство может плохо пениться – качество воды. Если она жесткая, содержит соли кальция и магния, тогда эффективность жидкости часто снижается. В этом случае отличным решением будет добавить соду не на губку, а прямо в воду. Порошок смягчит ее и посуду будет гораздо проще отмыть. Кстати, такой способ активно использовали советские хозяйки: они специально кипятили воду для стирки и мытья посуды, чтобы снизить уровень жесткости.Заморозьте моющее средство в кубиках для льда.Вот такой неожиданный совет. Наверняка вы слышали о том, что хозяйки продлевают срок годности соусом путем заморозки. Так, например, томатную пасту раскладывают по формочкам для льда и отправляют в холодильник. Оказывается, то же самое можно проделать и со средством для мытья посуды. Если хранить его при низких температурах, эффективность средства повышается, к тому же оно начинает более деликатно очищать посуду, предотвращает появление мелких царапин на поверхности.