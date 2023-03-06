Натуральное средство от вредителей для комнатных цветов

Даже заботливо ухаживая за комнатными цветами, можно оказаться в ситуации, когда то или иное растение начали атаковать вредители.

В таком случае не стоит затягивать с применением инсектицидов. На ряду с далеко не безвредными, а порой еще и дорогостоящими химическими препаратами, существует абсолютно безопасный, к тому же бесплатный метод. Состоящее всего из 2 ингредиентов самодельное средство можно считать универсальным. Одинаково хорошо оно подойдет для кактусов, суккулентов и других комнатных растений, в том числе вьющихся и пышно цветущих.







Все, что понадобится, гарантировано уже есть у вас дома. Достаточно растворить в воде всего 2 ингредиента: обычную пшеничную муку и жидкость для мытья посуды. По большому счету мощнейшим органическим инсектицидом, как это не удивительно, является именно мука. Наливаем в подходящую емкость 1 л воды, добавляем 1/2 ложки муки и 2 ложки жидкости для мытья посуды. Все это хорошо перемешиваем. Важно, чтобы мука полностью растворилась.







Процеживаем раствор. Переливаем в пульверизатор, а затем опрыскиваем растения. Использовать такой состав можно и в саду для обработки плодовых деревьев, кустарников. В таком случае количество ингредиентов увеличиваем, придерживаясь нужной пропорции.







В случае необходимости обработать лучше все имеющиеся в доме цветы. Это позволит избавиться от личинок, тли, жучков и грибка с гарантией.



Даже после единичной обработки большинство вредителей будет уничтожено и растения начнут чувствовать себя гораздо лучше. Если вредители уже атаковали растения, понадобится действовать в несколько этапов. Обрабатываем цветы 2 дня подряд, делаем 1 день перерыва, а затем еще 2 дня подряд опрыскиваем.

Важно помнить, что личинки и грибок с большой вероятностью появляются на тыльной стороне листьев. Чтобы быстро избавиться от вредителей, нужно обязательно опрыскивать внутреннюю часть листьев, а при необходимости стебли и даже почву.





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