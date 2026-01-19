Друзья фашистской Германии, или Кто проиграл Вторую мировую вместе с Гитлером

В продолжение темы о немецких союзниках Второй мировой стоит дополнить перечень отличившихся государств. Участие в войне на стороне Гитлера в случае некоторых из них было не столь однозначным. Но как бы там ни было, представители этих стран вторглись на советскую территорию не в обличии конюхов и кашеваров.
Необъявленная война Словакии
Словацкие нацисты предпочитали сдаваться в плен. /Фото: avatars.mds.yandex.net
Когда в 1939-м Гитлер наперекор всем мюнхенским договоренностям захватил Чехословакию, Чехию присоединили к рейху как "протекторат Богемия и Моравия". Словакию же провозгласили независимой. В качестве президента новое гособразование возглавил известный своими радикальными антисемитскими настроениями епископ Тиссо. Как такового объявления войны Советскому Союзу от лица Словакии не было.
И хоть формальная позиция Словакии была неагрессивной, свои войска на Восточный фронт она отправила. Поддерживать Гитлера вызвались две дивизии пехоты, три полка артиллеристов, три десятка легких танков и порядка 70 самолетов. С первой же попыткой немецких военачальников зимой 1943-го ввести словаков в бой на Северном Кавказе союзники едва ли не поголовно переметнулись на сторону красноармейцев. После такого опыта словаков чаще всего привлекали к охранным задачам на территории Белоруссии., погибших среди которых от силы три тысячи, а вот сдавшихся в плен - свыше 25 тысяч. С окончанием Словацкого национального восстания осенью 1944-го немцы решили разоружить словацкую армию. 27 словацких самолетов перелетели на сторону СССР с командиром ВВС во главе.
Антисоветские успехи хорватских летчиков
Хорватские союзники Германии. /Фото: yandex.ua
Хорватская идеология и опыт проведения чисток по этническим соображениям были схожи с нацистскими установками. Так что присоединение 22 июня правительства Хорватии к «общеевропейскому антибольшевистскому блоку не стало неожиданностью. К середине лета после объявления войны СССР появились моторизованная бригада и пехотный хорватский легион численностью до 2200 солдат. Оба подразделения были направлены противостоять Красной армии на востоке. Всего же за военный период от Хорватии с СССР повоевали около 10 тысяч человек.
В большей степени хорваты отметились на Украине, по восточному берегу Днепра. Помимо этого, при немецком покровительстве хорваты сформировали так называемый морской легион с базированием в городах Геническ и Мариуполь. Хорватская авиаэскадрилья считала своей гордостью 259 сбитых советских самолета (большинство военных историков эти достижения опровергают). В 1944-м Красная Армия сошлась в боях на территории Венгрии с горной хорватской дивизией эсэсовцев «Ханджар», где последнюю и разгромила.
Антикоммунистическая «Голубая дивизия» из Испании
«Голубая дивизия» в СССР. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Официально Испания во Второй мировой не участвовала, но «Голубая дивизия» из добровольцев вызвалась помочь Германии из идейных соображений.
Каудильо Франко решил отплатить Союзу его же монетой: в гражданскую войну в Испании советские летчики и танкисты также числились "добровольцами" и даже маскировались под местных "Мигелей" с "Пабло".
"Голубая дивизия" развернулась в районе Новгорода и Ленинграда, принимая участие в боевых действиях в период с 1941-го до 1943-го. "Голубой" она называлась из-за расцветки летней формы. Штатная численность дивизии определялась 17 тысячами солдат и офицеров. В общей сложности ротация коснулась до 50 тысяч человек, погибших из которых до 4 тысяч и около полутора пленных. Помимо антикоммунистических настроений после гражданской войны в Испании тамошними добровольцами двигала повальная безработица. 18 июля 1943-го испанцы собрались в честь национального празднества под Гатчиной во дворце графини Самойловой. Советскому командованию донесли о местонахождении испанских добровольцев, и последовал массированный артналет. Во главе с комдивом погибли около ста военнослужащих, а сам дворец и сегодня в руинах.
Испанцев времен союзничества с Гитлером отличал высокий уровень и порядок материального обеспечения. С русскими на оккупированных территориях они вполне себе ладили, чем периодически заслуживали нагоняй от старшего немецкого брата.
Французы Третьего рейха
Французы быстро сдались Гитлеру. /Фото: thetrumpet.com
В советское время считалось, что французы были оккупированы немцами и воевали за интересы Антигитлеровской коалиции. И в определенном смысле это так: часть французов действительно ушли в подпольное сопротивление, другие даже участвовали в боях на советской стороне (истребительный авиационный полк «Нормандия-Неман»). Но не меньше было французов, с готовностью принявших гитлеровские идеи и пополнивших ряды Вооруженных сил Третьего рейха. Лондон с Вашингтоном раздумывали над тем, чтоб рассматривать Францию подлежащей оккупации, как соучастница Германии. И только Сталин своим твердым словом спас французов от оккупационного режима и настоял на их включении в антигитлеровский лагерь. Шарль де Голль не забывал об этом и после ухода советского вождя из жизни, осудив устроенную Хрущевым «десталинизацию».
По самым скромным подсчетам в регулярных немецких соединениях и вспомогательных группах были задействованы десятки тысяч французских добровольцев. Французы с нацистскими убеждениями не сдавались до самого провального конца. Красная армия столкнулась с ними даже весной 1945-го, когда полутысячное объединение СС «Шарлеман» встало за Рейхстаг. За подобное упорство и достижения Франция стала крупнейшим по численности западноевропейским государством, сражавшимся на стороне гитлеровцев во Второй мировой войне.
