Самые сладкие и крупные ягоды клубники

Клубника – это одна из самых популярных ягод, которая пользуется особым спросом среди отечественных дачников и садоводов. Она отличается невероятными вкусовыми качествами, поэтому может предназначаться, как для свежего употребления, так и для консервации.

Каждый любитель клубники искренне мечтает о том, чтобы она росла на его дачном участке. Но далеко не все сорта могут подстроиться под существующие климатические и погодные условия. Если не учесть данный фактор, то все старания закончатся плачевным результатом.

Как определиться с выбором сорта клубники и на что следует обращать внимание в первую очередь? Читайте эту статью для поиска ответов на эти и многие другие вопросы.







Характеристики и требования к сортам клубники

Основные характеристики сортов:

Лучшие сорта клубники для Подмосковья

Эвис Делайт

Полка

Ананасная

Альбион

Фестивальная

Лучшие сорта клубники для холодных регионов

Дивная

Сударушка

Юния Смайдс

Онега

Царскосельская

Крупноплодные сорта клубники: лучшие из лучших

Чамора Турусси

Великобритания

Камрад Победитель

Кисс – Нелис

Примелла

Ранние, среднеспелые и поздние сорта для садоводов

Ранние сорта (созревание с 1 по 15 июня)

Кимберли

Деройял

Кент

Камароза

Вима Занта

Среднеспелые сорта (созревание с 20 июня по 10 июля)

Фигаро

Таго

Корона

Симфония

Сюзи

Поздние сорта (созревание с 15 по 30 июля)

Вима Тарда

Богема

Пенсионер Челси

Триплоид

Эльсинора

Как выбрать правильный сорт для себя и не прогадать

Рационально рассчитывайте свои силы и возможности

Если сравнивать клубнику с различными разновидностями ягод, то можно с уверенностью сказать, что она является оптимальным выбором для выращивания. Вам будет достаточно скромных вложений для того, чтобы она могла часто и продуктивно плодоносить.Но учтите то, что без соответствующего внимания, клубника, в лучшем случае, перестанет радовать вас крупным урожаем. Если рассматривать самые пессимистические расклады, то плоды могут вообще не появиться, а сам куст прекратит свое дальнейшее развитие.Стоит сказать, что даже при соответствующем уходе, клубника все равно может иметь при себе несколько сюрпризов, которые негативно повлияют на вкус ягод, их количество и внешние характеристики. Это можно объяснить характеристиками выбранного сорта, к которому следует отнестись со всей серьезностью.Чтобы не совершить ошибку в самом начале и подготовиться к тем сюрпризам, которые она может вам уготовить в процессе выращивания, следует заострить внимание на нескольких вещах.Крупноплодность. Особенностью одних из лучших сортов клубники являются внушительные габариты плодов. Их вес может превышать 50-60 граммов, причем, в рамках первого урожая.Плотность ягод. Если вы планируете выращивать клубнику для последующей продажи, то этот критерий является одним из ключевых. Если консистенция ягод получится достаточно плотной, то они могут быть защищены от различных проявлений гнили, а также в течение длительного времени будут сохранять товарный вид.Степень урожайности. Ориентируйтесь, что один куст клубники может порадовать вас почти килограммом ягод. Существенное снижение этого количества будет говорить о том, что перед вами сорт умеренной урожайности или возникли проблемы с его выращиванием.Вкусовые характеристики и аромат. Чтобы определить, какая перед вами ягода, достаточно ее понюхать. Аромат, равно, как и вкус, должен моментально выдавать клубнику. Для этих целей ягоды должны содержать в себе достаточное количество сахара и кислот.Стойкость к заболеваниям, климатическим условиям и нетребовательность к качеству почвы. Все эти факторы, в совокупности, являются отличительными качествами лучших сортов клубники. Благодаря им, клубника будет требовать намного меньше вашего внимания и ухода.Эти пять пунктов являются базовыми, но также очень желательно рассмотреть еще несколько, которые предназначаются, как для промышленных целей, так и для дачников-энтузиастов.Одномерность и округлость ягод. Идентичные плоды по всем своим характеристикам с идеальными внешними данными играют колоссальную роль при крупномасштабном выращивании.Созревание в одно и то же время. Так, можно получить урожай в достаточных объемах для его последующей реализации.Практичность. Клубнику стало очень модно высаживать в домашних условиях, чтобы, в дальнейшем, перенести ее на дачный участок. К тому же, это чрезвычайно удобно.Ультрараннее и позднее созревание. Довольствоваться спелыми ягодками как можно раньше — искренняя мечта каждого дачника. Пока один сорт будет радовать своим видом и вкусом, на подходе будет другой, который оставит не менее приятные впечатления.К огромному сожалению, еще не создан такой сорт клубники, который бы сочетал в себе все эти параметры. В связи с этим, необходимо определиться с тем, какие из перечисленных характеристик являются для вас наиболее приоритетными, а после этого, отыскать их в ныне существующих сортах.В целом, подмосковные регионы отличаются устойчивыми климатическими условиями, но не стоит забывать про возможные заморозки в конце мая. Именно поэтому в Подмосковье следует высаживать практически все сорта клубники, как отечественные, так и зарубежные, но которые начнут плодоносить в среднесрочной перспективе. Это справедливо в тех случаях, когда выращивание происходит на открытом грунте.Ягодки данного сорта идеально сочетают в себе гармонию вкуса и аромата. Но самой главной особенностью является степень урожайности, которая при благоприятных условиях может достигать около 3 килограммов с одного куста. Варьирующиеся климатические условия не страшны для этого сорта, равно, как и всевозможные вредители.Сорт отличается тем, что его ягоды могут поразить любого дачника-любителя утонченным вкусом. Если захочется сорвать и попробовать еще не совсем спелые ягоды, то вкусовые характеристики и аромат все равно оставит приятные впечатления. Также, сорт может считаться крайне урожайным.Плодоношение будет продолжаться до тех пор, пока не наступят серьезные заморозки. Полка способна справиться с различными погодными изменениями, и не слишком требовательна к удобрениям.Данный сорт понравится искушенным любителям клубники потому, как вкусовые характеристики не такие сильные, как аромат. Плоды отличаются приятным глазу оттенком и мягкостью.Настоятельно рекомендуется выращивать на открытой местности, где будет достаточно солнечного света. В противном случае, растение начнет страдать от чрезмерного влияния гнили и слизи. Предназначение – употребление в свежем виде.Зарубежный сорт, который может похвастаться неплохими показателями урожайности и стойкостью к различным вредителям. Плоды получаются крупными и очень вкусными. Первый урожай можно ожидать уже в мае, а последние ягодки появятся в конце осени.Среднеспелый сорт, который появился еще в 50-х годах. Может удивить своей приспосабливаемостью к низким температурам и дождливым сезонам. Кроме этого, его можно высаживать в тени, где он успешно будет противостоять проявлениям серой гнили.Плоды получаются ярко-красными и крупными, но теряют свои размеры после первой волны урожая. Вкусовые качества в пределах нормы.Как известно, клубника любит теплый климат, однако существуют такие сорта, которые проявляют чрезвычайную устойчивость даже к самым суровым заморозкам. Именно их и следует использовать при выращивании в северо-западных регионах России, где преобладает холодный климат.Данный сорт характерен крупноплодностью и отменными вкусовыми качествами. Срок созревания плодов – средний. Кроме этого, дачник будет приятно удивлен уровнем урожайности. Сорт способен длительное время успешно противостоять низким температурам.Сорт может по праву считаться наиболее подходящим для выращивания в холодных регионах. Выдерживает суровые климатические условия и, при этом, достаточно часто будет радовать вкусными и ароматными ягодами.Перед вами один из лучших представителей среднеспелых сортов, который способен удивить не только вкусными и ароматными ягодами, но и их количеством. Урожайность с одного куста достигает почти 2 килограммов.Устойчивость к заморозкам умеренная, поэтому при длительной мерзлоте потребует дополнительного укрытия. Зато сорт намного лучше справляется с различными вредителями. Ягоды легко транспортировать из-за их повышенной плотности.Этот сорт может считаться одним из недавно появившихся, однако он уже успел зарекомендовать себя массой положительных качеств. Крайне высокие показатели урожайности, великолепная защита от сурового климата и всевозможных вредителей, а также возможность длительное время храниться и транспортироваться без каких-либо внешних изменений. Что касается вкуса ягод, то он не может похвастаться чем-то оригинальным.Если вас не так сильно беспокоит размер будущих ягод, сколько их вкус, то обязательно обратите внимание на данный сорт. Помимо изысканных вкусовых качеств, вы будете приятно удивлены степенью урожайности. Сорт хорошо себя проявляет во время заморозков и достаточно устойчив к проявлениям различных заболеваний.Почему крупноплодные сорта клубники пользуются такой популярностью? Потому, что каждый дачник хочет похвастаться невероятными по размерам ягодами! Но это далеко не все качества, которые они в себя включают. Прямо сейчас мы более подробно опишем самые лучшие сорта в данной категории.Японский сорт-гигант, чьи ягоды могут весить почти 100 грамм! Не смотря на то, что урожай начнет появляться поздно, его количество вас приятно удивит: до 3 килограммов клубники с одного куста. Крупноплодность будет сохраняться еще несколько лет с последующим снижением веса и размеров. При всем этом, ягоды получаются очень вкусными, а аромат навеет мысли о лесной землянике.Данный сорт является одним из рекордсменов по размерам своих плодов. Кроме этого, плоды получаются очень вкусными и ароматными. Средняя урожайность с одного куста составляет 2 килограмма. Этот среднеспелый сорт способен успешно противостоять, как климатическим изменениям, так и различным вредителям.Достаточно редкий сорт, который способен удивить не меньше, чем вышеописанный Чамора Турусси. Ягоды весят от 40 до 100 грамм. Один куст может расти более 5 лет, а первый урожай начнет появляться спустя непродолжительное время.Вкусовые качества ягод на высоком уровне, что позволяет использовать их не только для употребления в свежем виде, но и для консервации. Отлично справляется с проявлениями засушливости и низких температур.Если хорошо заботиться об этом крупноплодном сорте, то он способен радовать вас на протяжении 8 лет! Плоды, в среднем, весят 50-60 грамм, но могут достигать и 100 граммов. Они получаются весьма мягкими, сочными, а также вкусными и ароматными.Урожайность достигает порядка 1,5 килограмма с одного куста. В период сильных заморозков сорт отлично себя чувствует и не нуждается в дополнительном укрытии. К тому же, он может самостоятельно справиться со многими вредителями и заболеваниями.Голландский среднеспелый сорт, который является по совместительству еще и крупноплодным. Вес одной ягоды достигает 70 граммов. По вкусовым характеристикам, данный сорт даст фору другим представителям своей категории. Аромат запоминает земляничный, а вкус – ананасовый.Степень урожайности достаточно хорошая. При соответствующем уходе, растение будет развиваться в течение 5-7 лет. Практически все известные виды вредителей и заболеваний этому сорту не страшны.Многие дачники отдают предпочтение исключительно ранним сортам клубники потому, как хотят довольствоваться вкусными ягодками уже в начале июня. Однако не стоит сразу списывать со счетов среднеспелые и поздние сорта. Они могут похвастаться не менее вкусным урожаем, равно, как и внушительным по объему.Пока вы будете наслаждаться плодами ранних сортов, эти два будут постепенно созревать, чтобы у вас была свежая и спелая клубника на протяжении всего сезона. Предлагаем на ваше обозрение лучшие сорта в этих трех категориях.Ягоды данного сорта получаются крупными и достаточно плотными. Их легко хранить и транспортировать. Вкусовые характеристики превосходные. Входит в список самых сахаристых сортов. В зимнее время года растение не будет нуждаться в дополнительном укрытии потому, как оно отлично справляется с низкими температурами. К тому же, имеется надежная защита от мучнистой сыпи.Сорт отличается достаточно крупными ягодами, которые имеют отличные вкусовые и ароматные качества. Максимальный вес одной ягоды – 50 грамм. Длительная транспортировка может негативно сказаться на внешних особенностях ягод. Растение успешно противостоит различным видам заболеваний.Сорт выгодно отличается от других тем, что способен успешно преодолевать последствия низких температур. К тому же, серая гниль и мучнистая сыпь не станет на пути быстрого созревания растения. Плоды получаются очень вкусными, с насыщенным ароматом и красивыми. Благодаря своей оптимальной плотности, они могут длительное время храниться и транспортироваться без каких-либо внешних изменений.Плоды этого сорта могут похвастаться не только вкусовыми, но еще и внешними характеристиками. Им не грозит серая гниль. Идеально подходят для длительной транспортировки. Растение не требует специфических усилий по уходу, но при должном внимании порадует дачника внушительным урожаем.Как утверждают опытные дачники, выращивание данного сорта не будет сопровождаться многочисленными трудностями. При суровых климатических условиях, он отлично себя проявит, и не будет нуждаться в дополнительном укрытии.Отличается повышенной защитой от мучнистой росы и вертициллеза. Плоды получаются крупными, сочными и красивыми. Они могут предназначаться для употребления в свежем виде и консервации.Сорт считается крайне урожайным. Плоды завлекают своей красотой, а также интригуют утонченными вкусовыми качествами. Сбор урожая заметно облегчается за счет удлиненных плодоножек. Растение превосходно справляется с проявлениями серой гнили и заболеваний, направленных на корневую систему.Один из немногих сортов, который может похвастаться сразу несколькими преимуществами одновременно: хорошая и стабильная урожайность, превосходная защита от сурового климата и всевозможных вредителей, а также отличительные вкусовые характеристики плодов. Учитывая их выразительный внешний вид и габариты, они могут идеально подойти для консервации и приготовления компотов.Главными отличиями этого сорта связаны с его плодами. Они получаются ярко-красными, с превосходным вкусом и ароматом, а также с идеальной конической формой. Полностью защищены от серой гнили. Из-за нежной кожицы, они не пригодны для продолжительной транспортировки. Если приложить больше усилий по уходу за растением, то оно отблагодарит высокими показателями урожайности.Сорт интересен тем, что период созревания его плодов происходит с небольшими перерывами. Из-за этого дачнику достаточно один раз в неделю осуществлять их сбор. Внешние и вкусовые характеристики ягод стремятся к идеалу. Они могут без особых проблем пролежать длительное время и с ними ничего не случится. Невероятная стойкость к проявлению вертициллеза и серой гнили.Данный сорт хорошо справляется с низкими температурами, поэтому можно не волноваться за то, как он переживет зиму. Ягоды имеют приятный и утонченный аромат, а также необычный вкус, в котором чувствуется кислинка. Могут длительное время храниться, не теряя своих внешних характеристик. Предназначаются, как для употребления в свежем виде, так и для последующей переработки.Ягоды этого сорта не только вкусные и ароматные, но еще и крупные и плотные. Это позволяет им храниться и транспортироваться в течение длительного времени, а также предназначаться, как для употребления в свежем виде, так и для консервации. Вима Тарда не боится суровых заморозков, мучнистой росы, земляничного клеща и серой гнили.Этот сорт считается идеальным выбором для тех мест, где регулярно наблюдается засушливость и сильные заморозки. Более того, он не особо требователен к качеству почвы, что скажется на экономии денежных средств и времени.Плоды получаются большими, с темным оттенком, невероятно вкусными и ароматными. Учитывая их оптимальную плотность, с хранением и транспортировкой не возникнет никаких проблем.Отечественные дачники познакомились с этим сортом относительно недавно, но уже отзывают о нем крайне положительно. Плоды получаются очень вкусными и сочными, темно-красного окраса, а также достаточно подходящими для длительной транспортировки.На качестве ягод может сказаться недостаточный полив и продолжительная жара. Так же, как и в случае с сортом Симфония, период созревания плодов растянут. В первый год не стоит ожидать феноменальных показателей урожайности, но зато они появятся уже со следующего года.Сорт является высокоурожайным и способен удивить весьма крупными ягодами, которые имеют удивительные вкусовые характеристики. Последующие плоды могут уменьшиться в размерах до 60 граммов. Может выращиваться в условиях нейтрального светового дня.Итальянский сорт клубники, который проявляет стойкость к влиянию засухи. Вес ягод не превышает 70 граммов. Они характеризуются удлиненной формой, отличным вкусом и сочностью. При благоприятных условиях сорт способен удивить высокой урожайностью.Как известно, первый блин всегда комом, но в случае с выращиванием клубники этого промаха можно избежать. При условии, что вы будете придерживаться некоторых рекомендаций, о которых мы сейчас подробно расскажем.Если вы знаете, что не сможете уделить достаточно времени для полноценного выращивания клубники, то не следует делать выбор в пользу ремонтантных сортов. За ними придется ухаживать намного чаще и интенсивнее, а если этого не делать, то растение остановится в развитии. Впрочем, довольствоваться неплохим урожаем можно в том случае, если выбрать сорта, которые непривередливы к уходу.Вам понравился определенный сорт? Тогда самое время подыскать несколько других сортов, которые будут плодоносить в разное время, и давать вам стабильный урожай на протяжении двух месяцев. При их выборе обратите внимание на вкусовые особенности, размеры и другие характеристики, чтобы полученный урожай ягод был разнообразным и пригодным для различных целей.Не смотря на то, что многие сорта клубники успешно противостоят всевозможным вредителям и заболеваниям, не будет лишним убедиться в этом при покупке семян понравившихся сортов. Вполне возможно, что выбранные вами сорта будут лишены этих характеристик, поэтому для их защиты придется потратить больше времени и сил.Это вовсе не означает, что все сорта, в первую очередь, должны быть стойкими к вредителям и заболеваниям, а другие характеристики отходят на второй план. Но основной частью вашей дачной клубники должны стать именно такие сорта.Если вы выращиваете клубнику для себя, то приоритетной задачей станет поиск сортов скорее с вкусными и ароматными ягодами, нежели с красивыми и идеальными внешне. Совсем в другой последовательности действуют фермеры, которые занимаются выращиванием в промышленных масштабах. Но если постараться, то можно найти такие сорта, которые одинаково прекрасны по вкусу и внешне.