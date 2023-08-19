7 комнатных растений, которые могут нести опасность для взрослых, детей и питомцев

Комнатные растения - это про красоту. Порой мы начинаем заводить красивые растения, заботимся о них, вкладываем наше время и любовь, но даже не подозреваем, что они могут нести проблемы для здоровья и людей, и питомцев. Материал расскажет о семи растениях, которые могут нести скрытую угрозу.
1. Бонсай из можжевельника
Можжевеловый бонсай. / Фото: kartinki-i-risunki.ru
Если вам нравятся можжевеловые деревья в саду, у вас может возникнуть соблазн завести бонсай дома. Но перед этим лучше бы хорошенько подумать! Поскольку деревья бонсай из можжевельника принадлежат к тому же виду, что и горный можжевельник, они могут вызывать симптомы аллергии, такие как заложенность носа, слезотечение, кожную сыпь. Могут быть очень опасны для маленьких детей даже без прямого контакта.
2. Мелкие суккуленты
Мелкие суккуленты.
В последнее время эти растения становятся все более и более популярными, и тому есть несколько причин: они маленькие, недорогие, с ними легко работать. Однако есть вероятность, что они могут легко заразиться мучнистыми червецами. Если вы упустите момент, они в конечном итоге станут огромной проблемой, потому что они легко распространяются на другие растения и от них невероятно трудно избавиться.
3. Молочай
Молочай.
Название - от слов «молоко» и «чай». Любое повреждение целостности стебля или листа молочая (например, вы удаляете пожелтевший лист) вызывает течение белого сока. Он очень токсичен. У детей и животных может вызывать судороги, вплоть до самого ужасного. У взрослых – дерматит при контакте. Работайте с молочаем только в перчатках и максимально удалите его от мест, доступных детям и кошкам/собакам. А лучше и вовсе не заводите от греха подальше.
4. Диффенбахия
Диффенбахия. / Фото: chastnik-m.ru
Эти растения, также известные как «немой тростник», легко выращивать дома, за ними легко ухаживать, что делает их довольно популярными растениями для начинающих. Но если у вас есть домашние животные, это растение, к сожалению, не для вас. По данным всемирной организации защиты животных, эти растения содержат оксалат кальция, который крайне ядовит для кошек и собак. Вплоть до самого худшего.
5. Каладиум
Каладиум. / Фото: pro-dachnikov.com
Ещё один запрет для владельцев питомцев. Каладиум ещё называют «крылья ангела» или «уши слона». Как и диффенбахия, каладиум токсичен для домашних животных и людей.
6. Фикус Бенджамина
Фикус Бенджамина.
Фикус Бенджамина является еще одним распространенным комнатным растением, которое может вызвать ряд проблем, особенно если у вас астма или аллергия. Их восковые листья могут собирать много пыли, а поскольку в этом растении высокая концентрация латекса, это может вызвать аллергию.
7. Пальма арека (тростниковая)
Арека. / Фото: mykaleidoscope.ru
Её ещё величают «пальмой-бабочкой». Она невообразимо эффектна и придаёт интерьерам несколько тропическую атмосферу. Но это растение МАКСИМАЛЬНО склонно к размножению нежелательных вредителей, таких как паутинные клещи и мучнистые червецы.
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