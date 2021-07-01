Интересные идеи украшения мозаикой

Несложные в изготовлении поделки из садовой мозаики добавят яркости и красоты вашему саду. Они одновременно практичны и художественны. Сломанные тарелки, кафель, кофейные кружки — все это может стать прекрасным произведением искусства для декора участка.

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