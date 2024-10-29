10 частных домов-башен, верхние этажи которых превращены в смотровые площадки

1. Дом-башня The 4×4 House в Таруми-ку (Кобе, Япония)

Частный дом-башня The 4×4 House построен в соответствии с пожеланиями победителя конкурса (Япония).

Башни-близнецы в прибрежном районе японского города Кобе (The 4×4 House, Япония).

2. Вместо водонапорной башни «Дом в облаках» (Саффолк, Великобритания)

Очаровательный коттедж, «парящий» над деревьями, – это замаскированная водонапорная башня в Торпенессе (Великобритания).

Старая водонапорная башня превратилась в колоритный отель «Дом в облаках» (Саффолк).

3. Водонапорная башня в Иоахимстале (Германия)

Инженерный объект легко может стать домом мечты (Германия).

Конструкция башни позволила создать нетривиальный интерьер (Германия).

4. Домик на дереве в горной местности Финнскоген (Норвегия)

Домик на дереве гарантирует волшебный дизайн и захватывающие дух виды (Pan Treetop, Норвегия).

Хоть зимой, хоть летом отдых в таком домике на дереве будет незабываемым (Pan Treetop, Норвегия).

5. Горный дом-башня в долине Латернсер (Австрия)

Горный дом-башня, построенный из грубого бетона привлекателен в любое время года (Австрия).

Терраса стала обзорной смотровой площадкой (Австрия).

6. «Дом с круглой башней» в Сайренсестере (Великобритания)

Старинная каменная башня превратилась в роскошную современную резиденцию (Великобритания).

Поистине уникальная недвижимость, органично сочетающая в себе будущее и прошлое (Великобритания).

Современный дом-башня Saint Ange с видом на долину (Франция).

Для увеличения угла обзора задействовали крыши «брутальной» пристройки (Франция).

8. Пожарная башня в лесах штата Монтана (США)

С высоты пожарной вышки открываются захватывающие виды (Монтана, США).

Пожарная башня превращена в атмосферный гостевой дом (Монтана, США).

9. «Дом доктора Сьюза» в Уиллоу (Аляска, США)

Причудливый «Дом доктора Сьюза» на Аляске (США).

Доктор Сьюз строил лесной домик, чтобы из окон увидеть горную гряду Денали (Аляска, США).

10. Водонапорная башня в Антверпене (Бельгия)

Преображенная водонапорная башня в Антверпене (Бельгия).

Стеклянные стены превращают каждый уровень в смотровую площадку (Антверпен, Бельгия).