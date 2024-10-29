10 частных домов-башен, верхние этажи которых превращены в смотровые площадки

Архитектура настолько многогранна, что отследить все типы и вариации зданий, построенных на нашей планете, практически невозможно. Хотя встречаются и такие, которые не заметить очень сложно. Чего только стоят частные дома, построенные в виде многоэтажных башен, верхний уровень которых превращен в личные смотровые площадки, ведь с их высоты открываются потрясающие виды на открывающиеся горизонты.
1. Дом-башня The 4×4 House в Таруми-ку (Кобе, Япония)
Частный дом-башня The 4×4 House построен в соответствии с пожеланиями победителя конкурса (Япония).
Башня Ando 4×4 – этот тот счастливый случай, когда эскиз дома мечты превратился в реальное жилище, адаптированное к крошечному участку земли и имеющее практически неограниченный потенциал преобразований внутреннего пространства. А началось все с того, что постоянный читатель мужского журнала прислал набросок своего видения холостяцкой берлоги, озвучил сумму, которую он мог бы выделить на строительство и указал размеры участка, где его можно было бы начать. Организаторы акции посчитали, что именно он достоен того, чтобы быть реализованным.http://navote.ru/?p=32233
Башни-близнецы в прибрежном районе японского города Кобе (The 4×4 House, Япония).
По сведениям редакции Novate.ru, разработкой проекта занимался архитектор Тадао Андо, который так вдохновился идеей, что усовершенствовал прототип, построив для себя потрясающий дом-башню, главной изюминкой которой стала собственная смотровая башня с видом на морское побережье. Строительство велось на смежных участках, так что теперь прибрежный район Таруми-ку в Кобе украшают две оригинальных башни с гибкой планировкой и захватывающими видами за ее окнами.
2. Вместо водонапорной башни «Дом в облаках» (Саффолк, Великобритания)
Очаровательный коттедж, «парящий» над деревьями, – это замаскированная водонапорная башня в Торпенессе (Великобритания).
Старая водонапорная башня превратилась в колоритный отель «Дом в облаках» (Саффолк).
Одна из самых необычных водонапорных башен мира находится среди идиллической сельской местности английского графства Саффолк. Более 85 лет назад, во время строительства гидротехнического сооружения власти так старались органично интегрировать массивный объект в окружающий деревенский ландшафт, что та часть, где находился резервуар для воды замаскировали под ...коттедж. К счастью, после того, как водонапорная башня потеряла свой функционал и была выкуплена, новые владельцы постарались сохранить весь ее колорит при обустройстве атмосферного отеля с прекрасными видами за окном. Теперь это уютное пространство, известное как «Дом в облаках», предлагает незабываемый отдых среди живописного ландшафта, над которым он и возвышается.
3. Водонапорная башня в Иоахимстале (Германия)
Инженерный объект легко может стать домом мечты (Германия).
Конструкция башни позволила создать нетривиальный интерьер (Германия).
Водонапорная башня, расположенная на холме в окружении деревьев, – мечта любого креативного семейства, стремящегося стать обладателем неординарного дома. Когда такая возможность появилась у супругов из Иоахимсталя, неудивительно, что они взялись за ее трансформацию с особым рвением. Поскольку заброшенный инженерный объект являлся исторической достопримечательностью, существовали ограничения относительно того, что можно, а что нельзя менять в его структуре. Чтобы не нарушить уникальность водонапорной башни, внутри нее была построена новая конструкция, которая и служит современным жилым пространством, а оригинальный объект с винтовой лестницей, появившийся в результате трансформации, стал прекрасным дополнением, выполняя при этом еще и роль лифта.
4. Домик на дереве в горной местности Финнскоген (Норвегия)
Домик на дереве гарантирует волшебный дизайн и захватывающие дух виды (Pan Treetop, Норвегия).
Хоть зимой, хоть летом отдых в таком домике на дереве будет незабываемым (Pan Treetop, Норвегия).
Домики на дереве, установленные на высоких сваях, также можно считать смотровыми площадками, особенно если выбрать правильную локацию. Один из таких, вернее, три одинаковых номера отеля Pan Treetop, затеряны на вершине лесистого холма недалеко от Флисы, что на юге Норвегии. А-образная структура самих объектов, стеклянный фасад и обширные окна, оригинальная винтовая лестница, спрятанная в дощатый кокон – все это гарантирует незабываемые приключения и потрясающий обзор на норвежский сосновый лес Финнскоген.
5. Горный дом-башня в долине Латернсер (Австрия)
Горный дом-башня, построенный из грубого бетона привлекателен в любое время года (Австрия).
Терраса стала обзорной смотровой площадкой (Австрия).
На краю покрытого деревьями ущелья с видом на живописную долину Латернсер благодаря стараниям специалистов студии Marte Architects появился бетонный дом-башня, состоящий из двух уровней. Учитывая правильный выбор локации, каждый из его уровней является смотровой площадкой, откуда отрывается роскошный горный ландшафт. Оригинальный домик является прекрасным образцом использования современных материалов (в данном случае грубого бетона), который выделяется на фоне луговой зелени, а вот в зимнюю пору теряется среди снежного покрова.
6. «Дом с круглой башней» в Сайренсестере (Великобритания)
Старинная каменная башня превратилась в роскошную современную резиденцию (Великобритания).
Поистине уникальная недвижимость, органично сочетающая в себе будущее и прошлое (Великобритания).
Современные дома-башни довольно привлекательны и необычны, но их нельзя сравнить с теми, которые выглядят как часть средневекового замка. В этом можно убедиться посетив «Дом с круглой башней», который является атмосферной семейной резиденцией в Сайренсестере, что в графстве Глостершир. Эта роскошная во всех отношениях недвижимость сейчас продается, так что у кого имеется минимум 3,8 млн долларов может стать владельцем уникального объекта, который в былые времена служил охотничьим домиком для аристократов, а теперь является прекраснейшим современным жилищем. И это несмотря на то, что имеет вид средневековой зубчатой башни. По своей сути «Дом с круглой башней» – это исключительное произведение архитектурного искусства и особенный объект, в каждом элементе которого органично переплетены историческая достоверность и современная оригинальность.
7. Современный дом-башня Saint Ange с видом на долину Гренобль в регионе Рона-Альпы (Франция)
Современный дом-башня Saint Ange с видом на долину (Франция).
Для увеличения угла обзора задействовали крыши «брутальной» пристройки (Франция).
Чтобы увеличить обзор на живописную панораму долины, в которой разросся французский городок Гренобль, специалисты Studio Odile Decq предложили построить футуристическую башню, ставшую смотровой площадкой и комфортной зоной отдыха. Новый объект возводился из бетона (нижняя его часть) и натуральной древесины, что придает ему органичный вид несмотря на угловатые, даже можно сказать брутальные формы. Стоит отметить, что обширным остеклением лишь фасада башни и основной части композиции, получившей название Saint Ange, не обошлось. Ее потолок сделали прозрачным, чтобы увеличить угол обзора, организовав заодно и гостиную-обсерваторию.
8. Пожарная башня в лесах штата Монтана (США)
С высоты пожарной вышки открываются захватывающие виды (Монтана, США).
В былые времена в борьбе с пожарами люди не придумали ничего лучшего, как строить сторожевые вышки в лесном массиве. Сейчас надобность в подобных структурах отпала, но сами объекты, как правило, установленные в самых высоких точках местности, не остались без дела. Одна из таких вышек, сохранившаяся в западной части штата Монтана, вдохновила на строительство гостевого дома, который служит местом отдыха как для семьи владельцев, так и для любителей экотуризма.
Пожарная башня превращена в атмосферный гостевой дом (Монтана, США).
Примечательно: Поскольку историческая башня была в плачевном состоянии, новые владельцы ее построили заново, используя при этом древесину из старого амбара, чтобы сохранить потрепанный временем и погодными условиями вид, а также создать деревенскую атмосферу. При этом не забыли о масштабном остеклении и террасе по всему периметру дома, чтобы максимально открыть живописные виды на потрясающий ландшафт.
9. «Дом доктора Сьюза» в Уиллоу (Аляска, США)
Причудливый «Дом доктора Сьюза» на Аляске (США).
Доктор Сьюз строил лесной домик, чтобы из окон увидеть горную гряду Денали (Аляска, США).
Одно из самых необычных архитектурных творений в виде башни находится в лесу в районе Уиллоу. «Дом доктора Сьюза», именно такое название получил 50-метровой высоты объект, строился около 10 лет тем самым доктором Сьюзом, мечтавшем иметь лесное убежище настолько высоким, чтобы увидеть пейзажи Аляски, особенно горную гряду Денали. Поскольку строительство он начинал после пожара, уничтожившего довольно большую площадь леса, то первые годы ему хватало несколько этажей. С ростом деревьев, ему пришлось пристраивать этаж за этажом несмотря на то, что каждый последующий становился все меньше. Хотя на вершине имеется просто фантастическая обзорная гостиная с видом на 360 градусов. Стоит отметить, что после смерти энтузиаста его семья забросила один из самых причудливых объектов Соединенных Штатов, «Дом доктора Сьюза» начал возрождаться только сейчас, когда у него появился новый владелец.
10. Водонапорная башня в Антверпене (Бельгия)
Преображенная водонапорная башня в Антверпене (Бельгия).
Стеклянные стены превращают каждый уровень в смотровую площадку (Антверпен, Бельгия).
Одна из лучших особенностей домов-башен заключается в том, что из верхнего уровня открываются потрясающие виды на окружающую местность. Хотя если сделать окна по всей высоте водонапорной башни, например, то обзор будет разнообразней. Именно так поступил креативный владелец старой водонапорной башни, который смог превратить ее в дом своей мечты. Архитектор по образованию, он как никто знал, что чем проще конструкция и чем больше стеклянных элементов, тем органичнее и комфортнее будет жилище.
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