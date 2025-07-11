6 причин, почему на самом деле морские пираты 17-18 веков носили серьги в ушах

Когда мы слышим слово «пират», то представляем собой что-то культовое и сборное: бугай с длинными волосами и бородой, в шляпе, возможно, с повязкой на одном глазу, возможно, с одной деревянной ногой, с попугаем на плече и обязательно с большим золотым кольцом-серьгой в ухе. Пираты прокалывали уши отнюдь не из декоративных побуждений, поверьте!, зачем на самом деле пираты носили серьги в ушах.
1. Пираты хотели достойных похорон
Пираты мечтали откупиться золотом перед теми, кто похоронил бы их, желательно даже в родном городе. / Фото: ru.wallpaper.mob.org
Многие историки выдвинули гипотезу, что пираты хотели достойного захоронения. У них была мечта — если они умрут, человек, который их найдёт, будет использовать драгоценности для оплаты похорон. Интересно, что историки подкрепляют это утверждение, показывая выгравированное название родного города пирата на найденных артефактах - серьгах в виде грубых колец из золота, что сигнализирует о том, что пират надеялся, что его тело ещё и будет отправлено в родной город.
2. Серьги-«медали»
Серьги пиратов могли быть и медалями. / Фото: nextappservices.com
Другая гипотеза заключается в том, что серьги были символом достижений в мореплавании: будь то плавание по коварным водам или первое пересечение экватора. Серебряные серьги-кольца дарили новым морякам-пиратам в честь таких побед.
3. Вера в магию золота
Всё вижу, всё слышу!!! / Фото: pulse.mail.ru
Рассказы старых жён и матерей пиратов, которые собрали фольклористы в 19 веке, включали суеверие, согласно которому серьга-кольцо излечивала морскую болезнь в дополнение к мистической защите. Ведь существовало ещё одно суеверие, согласно которому серьги лечили плохое зрение, поскольку считалось (и мнение это подпитывалось алхимиками тех времён!
4. Защита слуха
Воск быстро перемещали с серьги в ухо. / Фото: kolechki-serezhki.ru
Если говорить о практической пользе, то серьги также использовались пиратами для защиты от потери слуха во время артиллерийского огня. Пираты подвешивали комочки воска на серьги для того, чтобы супербыстро вставить их в уши во время огня.
5. Знак протеста
Дошедший до нас портрет пирата на холсте. / Фото: masterholst.ru
Пираты, само собой, к джентльменам не относились, а вот к бунтовщиками - да. В то время существовали законы, запрещающие носить украшения мужчинам низших сословий. То есть пираты просто бунтовали, в точности как подростки сейчас, которые красят волосы в синий или кислотно-розовый.
6. Защита от воровства
Создавая культовый образ Джека Воробья, Джонни Депп передал эту идею: на его волосах висят золотые монеты, сапфир, слоновая кость, жемчужины. / Фото: ru.wallpaper.mob.org
Причина, которая хорошо сочетается с внутренней природой пиратов, связана с финансами. Чтобы защитить нажитое от кражи, пираты носили серьги как украшения, что значительно усложняло кражу «пиратских активов». Украшения пиратов часто состояли из монет. Просверлив в них отверстия, пираты делали из них нательные аксессуары. Таким образом, никто не мог украсть их добычу так легко, как крадётся кошелёк. Археологи нашли довольно много таких «украшений-денег». Создавая культовый образ Джека Воробья, Джонни Депп передал эту идею: на его волосах висят золотые монеты, сапфир, слоновая кость, жемчужины.
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