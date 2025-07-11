6 причин, почему на самом деле морские пираты 17-18 веков носили серьги в ушах

1. Пираты хотели достойных похорон

Пираты мечтали откупиться золотом перед теми, кто похоронил бы их, желательно даже в родном городе. / Фото: ru.wallpaper.mob.org

2. Серьги-«медали»

Серьги пиратов могли быть и медалями. / Фото: nextappservices.com

3. Вера в магию золота

Всё вижу, всё слышу!!! / Фото: pulse.mail.ru

4. Защита слуха

Воск быстро перемещали с серьги в ухо. / Фото: kolechki-serezhki.ru

5. Знак протеста

Дошедший до нас портрет пирата на холсте. / Фото: masterholst.ru

6. Защита от воровства

Создавая культовый образ Джека Воробья, Джонни Депп передал эту идею: на его волосах висят золотые монеты, сапфир, слоновая кость, жемчужины. / Фото: ru.wallpaper.mob.org