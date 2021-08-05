12 убедительных причин, почему в доме должен быть кусок мыла, даже если все пользуются жидким

Мыло вступает в активную борьбу с паром и конденсатом. /Фото: i.pinimg.com

1. Кристально чистые зеркала

2. Легкость в общении с мебелью

Мыло просто и со вкусом находит общий язык с любыми выдвижными механизмами. /Фото: rockler.com

3. Никакого скрипа в доме!

Дверь в доме должна открываться и закрываться тихо, а половицы не издавать звуков. /Фото: infohow.net

4. Быстрая смена обоев

Ремонт в два счета. /Фото: obustroeno.com

5. Эффективная борьба с пятнами

Немного мыла значительно облегчит стирку трудновыводимых пятен. /Фото: img.day.az

6. Защита мебели от зубов домашних питомцев

Ваш пушистый любимец без ума от ножек стола? Достаем мыло и сохраняем их в целости. /Фото: dogs-fan.club

7. Поиск утечки

С помощью кусочка обычного мыла можно предотвратить даже серьезные неприятности. /Фото: greos.com.ua

8. Защита посуды от нагара

Один маленький секрет, и не придется оттирать посуду целый час. /Фото: divomix.com

9. Как приручить новую обувь?

Не обязательно мучить ноги новой обувью, пусть комфортно будет сразу. /Фото: legkovmeste.ruitd1.mycdn.me

10. Аккуратная покраска окон

Хорошая подготовка — залог легкой и красивой работы. /Фото: shop.gulfcoastpaper.com

11. Грызунам вход воспрещен

Мышки не любят соблюдать гигиену. /Фото: xcook.info

12. Смазка для винтов и гвоздей

Мыло облегчает многие ремонтные работы. /Фото: slovenskyviral.com