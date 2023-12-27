Особняк-бункер, которые недоступен даже для самых подготовленных воров

Safe House: так выглядит дом-бункер.
Этот дом — самая настоящая крепость, и вообще, он больше походит на какой-то бункер или склад, чем на уютное жилое помещение. Но есть в нем особая кнопка, нажав на которую, строение наживает свое преображение и буквально за несколько секунд превращается в привлекательный особняк.
Проект разработанный польской фирмой KWK Promes.
Это непримечательное в «спящем» режиме строение имеет площадь 580 м2. Издалека его легко спутать не более чем с обыкновенной монолитной конструкцией. Однако после того, как хозяева активизируют процесс преображения, у дома появится откидной мостик, с тыльной стороны раскроются жалюзи, рольставни покажут большие окна.
Мостик почти как в средневековом замке.
В конечном итоге дом становится достаточно открытым и светлым. Внутри помещения интерьер выдержан в светлых тонах, что создает резкий контраст с темной «внешностью» снаружи.
Дом в процессе открытия ставен.
Монолитный дом в Польше.
Неподалеку от дома расположился открытый бассейн, в котором можно плескаться круглогодично, а жалюзи на задней части дома одновременно выступают в роли экрана для домашнего кинотеатра на свежем воздухе.
Панорамные окна и интерьер в тёплых тонах.
В пристройке рядом с домом - открытый бассейн.
Защитные жалюзи можно использовать как экрат для кинотеатра под открытым небом.
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