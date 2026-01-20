Спортлото – легендарная советская лотерея или первый лохотрон в стране?

Во всем мире существуют лотереи, в которые с удовольствием играют люди. Порой выигрыши достигают огромных размеров, что еще сильнее подогревает интерес участников. Для жителей России, особенно для представителей старшего поколения, самой известной из отечественных была и остается лотерея «Спортлото».
Лотерея как возможность провести Олимпийские игры в СССР
«Спортлото» задумывалось, как своеобразный спонсор Олимпийских игр. /Фото: labuda.blog
Своим возникновением лотерея «Спортлото» обязана Олимпийским играм, которые решено было провести в СССР. Такое мероприятие означало огромные финансовые траты. А поскольку в то время советский спорт полностью содержался государством, нужны были дополнительные средства, чтобы снизить издержки бюджета.
Представители Спорткомитета СССР начали пристальное изучение опыта других стран. Стало понятно, что лотереи дают немалую прибыль, и было решено использовать такую возможность. Тем более что в СССР подобных лотерей нее было. Советские люди должны были получить азартную игру, и ей стала «Спортлото».
Первый тираж: полтора миллиона билетов и выигрыш в 5000 рублей
Так выглядел лотерейный билет. /Фото: ic.pics.livejournal.com
Итак, было решено запустить государственную лотерею «Спортлото». По поводу выручки от реализации билетов приняли такой вариант: половина выручки шла на финансирование спорта, остаток предназначался для выплаты выигрышей.
Так как лотерея была спортивной, то все номера, а их было сорок девять, соответствовали определенному виду спорта. К примеру, последний номер, 49, это шашки. После первого тиража стало понятно, что идея пришлась по душе населению, 70% жителей страны покупали билеты.
Первый тираж был проведен по принципу «6 из 49» и прошел 20 октября 1970 года в известном Центральном доме журналиста (Москва). Розыгрыш был большим, участвовало полтора миллиона билетов. Победила в тот раз скромная москвичка, инженер Лидия Морозова. Она выиграла колоссальную сумму — 5000 рублей. В те времена столько стоил популярный автомобиль «Москвич».
Гонорар Гайдая за «Спортлото-82» в виде лотерейных билетов
Фильм Гайдая «Спортлото-82» был невероятно популярен. /Фото: aeslib.ru
По субботам советские включали телевизоры, чтобы посмотреть тираж «Спортлото» и поиграть, проверяя свои билеты. Особый интерес вызывали члены тиражной комиссии, так как приглашали известных спортсменов, кумиров простых людей. Например, участвовал знаменитый футболист и хоккеист Всеволод Бобров, комментатор Николай Озеров. королева конного спорта Елена Петушкова. Известные личности повышали популярность лотереи и внушали доверие.
В 1982 году Леонид Гайдай представил новую комедию «Спортлото-82», в котором происходила борьба за выигрышный билет. Говорили, что после этого покупки билетов просто взлетели, и еще ходят слухи, что режиссер кроме гонорара получил от дирекции «Спортлото» сто лотерейных билетов. Вот так делалась реклама 50 лет назад.
Хотя, даже Владимир Высоцкий упомянул «Спортлото» в своей знаменитой песне о «Канатчиковой даче». Пациенты пишут письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное – невероятное» и при этом грозятся написать в «Спортлото», если не получат ответа. Надо ли говорить, что это действительно отражение невероятной популярности лотереи.
Невероятная популярность лотереи и появление лототрона из-за претензий участников о жульничестве
В первое время шары вытаскивали из барабана вручную. /Фото: biglottos.ru
Стоили билеты не очень дорого, и потому каждый желающий мог себе позволить участие в тираже. Люди покупали возможность выиграть, и это было очень увлекательно. Первые тиражи, кстати, по телевизору не транслировались, но розыгрыши проходили один раз в 10 дней. Тиражная таблица печаталась в газетах: целые развороты посвящались лотерее. Для привлечения внимания розыгрыши проводились во Дворцах спорта, на крупных известных предприятиях, на стадионах.
Когда лотерея только появилась, при розыгрышах использовали прозрачный барабан, который члены тиражной комиссии вращали вручную, и из которого ведущие доставали шарики с номерами. Популярность игры росла, и стали появляться недовольные, которые утверждали, что все это жульничество, подлог! Потому процесс решили автоматизировать и создали лототрон, который позволял перемешивать и извлекать шарики без участия человека. Это помогло немного снизить накал страстей.
Началом великой эпохи «Спортлото» можно считать 1974 год, когда розыгрыши тиражей стали происходить в телестудии Центрального ТВ, а игру начали показывать по Первому каналу.
Различные схемы, которые люди пытались использовали чтобы выиграть и 500 миллиардов рублей для спорта за 20 лет
Лотерейные билеты можно было купить где угодно. /Фото: decor-retro.ru
Билеты «Спортлото» можно было купить очень легко, их нередко предлагали в бухгалтерии при выдаче заработной платы, висели они в железнодорожных и театральных кассах, ими часто заменяли сдачу в магазинах.
Однако везло немногим. Выиграть джекпот в «6 из 49» было практически нереально. Теория вероятностей говорит, что суперприз один на 14 миллионов комбинаций. По статистике за год его выигрывали примерно 10 участников. Для повышения заинтересованности была внедрена лотерея «5 из 36», где джекпот мог выиграть один из 370 тысяч человек. Многие люди пытались создать свою систему выигрышей, посвящая этому годы. Они записывали все варианты, которые выпадали, анализировали, пытались понять схему выигрыша. Без компьютера сделать это было практически невозможно, но все же фанаты не теряли надежды. Некоторые просто покупали огромное количество билетов и оставались без денег, когда ничего не выигрывали.
Во времена наибольшей популярности во время каждого тиража продавалось не менее десяти миллионов билетов. Внушительно! За двадцать лет «Спортлото» притянула в казну советского спорта пятьсот миллиардов рублей, что соответствовало 80% спортивного бюджета. И Олимпийские игры состоялись!
