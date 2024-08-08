Фигуративная живопись: необычные сюжеты и гротескно-комичные образы

Вверх тормашками. Автор: Jansson Stegner.
Картины современного американского художника Янссона Стэгнера (Jansson Stegner) настолько незаурядны, что, глядя на них, понимаешь одну простую вещь - комичность – неотъемлемая часть каждого придуманного им образа. Ведь непропорциональные тела, длинные конечности, лица, больше похожие на искажённые эмоциями гримасы – всё это и многое другое является визитной карточкой автора, делая его работы поистине интересными и узнаваемыми во всём мире.
Переломный момент. Автор: Jansson Stegner.
Волейболистка. Автор: Jansson Stegner.
Кэтрин. Автор: Jansson Stegner.
Сарабанда. Автор: Jansson Stegner.
В раздевалке. Автор: Jansson Stegner.
Долина. Автор: Jansson Stegner.
Пожалуй, глядя на работы Янссона, не сложно сделать выводы, что главными героями его картин являются полицейские, спортсмены и обычные люди. Вот только все они далеко не пропорциональны в своей внешности. Их тела напоминают гротескные пластилиновые фигурки, чьи руки и ноги столь громоздкие, что складывается впечатление, будто такими их создали нарочно. Но, именно благодаря столь необычным формам его творчество и пользуется огромной популярностью среди ценителей подобного искусства. Сам же автор говорит о том, что на его мировоззрение и стиль повлияли шедевры таких великих мастеров, как Эль Греко, Гойя и Зурбарана. Но как бы там ни было, а благодаря безудержной фантазии и воображению, Стэгнер добился не маленького успеха на поприще фигуративной живописи.
Полицейский на мотоцикле. Автор: Jansson Stegner.
Охота на лис. Автор: Jansson Stegner.
Меры предосторожности. Автор: Jansson Stegner.
Шивон. Автор: Jansson Stegner.
Шарон. Автор: Jansson Stegner.
Аскет. Автор: Jansson Stegner.
Великие развалины. Автор: Jansson Stegner.
Жан Шарль. Автор: Jansson Stegner.
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