Как выглядят индийские боги и что они делали, создавая камасутру

«Камасутра», невероятно популярный во всем мире трактат о любви и сексе, появился в Индии еще до нашей эры. Индийские боги никогда не делали тайны из своей интимной жизни – моменты их любовных игрищ во множестве изображены на стенах индийских храмов. Что же они такого вытворяли, что занесено в анналы камасутры.









Громовержец Индра

Бог солнца Сурья – в колеснице, запряженной семью конями, которые представляют семь размеров ведических гимнов: гаятри, брихати, джагати и другие

Брахма – бог творец и Сарасвати – богиня речи

Вишну – второе божество Индуистской Триады. Он представляет саттвагуну и центростремительную силу; в его задачи входит поддерживать, оберегать созданную вселенную и покровительствовать ей.

Шива – это вечный океан Высшего Божественного Сознания, единый Бог.

Нимфа Мохини

Апсары – девы божественной красоты

Апсара Урваши