Как выглядят индийские боги и что они делали, создавая камасутру

«Камасутра», невероятно популярный во всем мире трактат о любви и сексе, появился в Индии еще до нашей эры. Индийские боги никогда не делали тайны из своей интимной жизни – моменты их любовных игрищ во множестве изображены на стенах индийских храмов. Что же они такого вытворяли, что занесено в анналы камасутры.
Громовержец Индра
Измены и адюлтеры, инцет и скотоложество – вот неполный перечень того, чем грешили Боги индийского Пантеона. Например бог-громовержец Индра и бог огня Агни наперебой добивались близости у жены одного из сыновей самого Брахмы.
Боги часто изменяли друг другу, своим мужьям-женам и вообще не особо задавались вопросами морали, чаще всего поступая по принципу – хочу, значит возьму.
Бог солнца Сурья – в колеснице, запряженной семью конями, которые представляют семь размеров ведических гимнов: гаятри, брихати, джагати и другие
Так, например, в истории Сараньи, жена бога солнца Вивасвата («лучезарного», известного как Сурья), есть момент, когда сексуальная ненасытность мужа настолько ее утомила, что она создала точную свою копию и отдала ее мужу. Кстати от этой точной копии у бога родилось трое детей.
Однако Вивасват прознал о волшебстве жены и пустился на ее поиски. Саранья к тому времени приняла облик кобылицы, но Вивасвата это не остановило – он добился от супруги выполнения своих супружеских обязанностей, правда он тоже превратился в коня. От этого союза родились братья-близнецы Ашвины («родившиеся от коня»), их часто изображают как мужчин с конскими головами.
Брахма – бог творец и Сарасвати – богиня речи
В отношении детей у Богов не было особых принципов – детей дарили, продавали, меняли, похищали и использовали как объект сексуальных желаний. Например знаменитый бог Брахма и его великолепная жена Сарасвати столкнулись с проблемой инцеста – Брахма спал с собственной дочерью. Эта кровосмесительная связь сильно повлияла на Сарасвати – она создала из половины своего тела красавицу Гаятри, в которую незамедлительно влюбился ее супруг, оставив дочь в покое, а сама Сарасвати, обратившись рекой ушла под землю.
Вишну – второе божество Индуистской Триады. Он представляет саттвагуну и центростремительную силу; в его задачи входит поддерживать, оберегать созданную вселенную и покровительствовать ей.
Одним из самых активных «шалунов» был бог Вишну, который по-молодости частенько соблазнял молодых пастушек и более зрелых матрон, сам при этом превращаясь в молоденького пастушка и завлекая дама звуками своей свирели. Эта свирель заставляла дам кружиться в танце до полного изнеможения и когда женщины падали – Вишну не упускал возможности попользоваться обессиленными телами. Согласно легенде Вишну был способен заниматься любовью сразу с сотней женщин и поэтому обзавелся весьма многочисленным потомством, впоследствии заселившем почти всю Центральную Индию.
Шива – это вечный океан Высшего Божественного Сознания, единый Бог.
Шива тоже был силен в сексе. Однажды небожители попросили Шиву, который предавался бешеной страсти со своей супругой Рудрани, делать это чуть менее активно и избежать семяизвержения. Боги боялись, что от такой страсти на свет может появиться нечто страшное. Кстати Шива послушался и остановился, однако пылающая страстью Рудрани так разозлилась, что ее оставили неудовлетворенной, что прокляла богов на бездетность.
Нимфа Мохини
Шива обожал устраивать пышные вечеринки на горе Кайлас – там боги пили, играли на флейте и всячески веселились. Вино и розыгрыши текли рекой. Однажды Вишну решил пошутить и превратился в прекрасную нимфу Мохини, настоько прелестной, что ею тут же овладел Шива. От этого союза родилось божество, получившее имя от родителей Вишну-Хари и Шивы-Хара — Харихара.
Позднее нимфа Мохини, изящная как слониха (слоны в Индии считаются верхом грации) влюбилась в Брахму до такой степени, что была вне себя, от того, что Брахма не обратил на нее внимания. Она забросила выпивку, еду и металась промеж богов, как «рис в огне над горшком».
Одними из самых активных «шутников» были асуры — демоны и колдуны, вечно враждовавшие с богами. Они, ввиду ненависти к богам, творили всяческие мерзости и подставы. Так, например, зная страсть богов к сексу, они превращали олених в девушек, а как только какой-то бог овладевал оленихой в женском образе, асуры сразу же оповещали всех о факте скотоложества. Попавшийся на подставе бог становился посмешищем. Особо каверзным по части подстав был демон Тарака. Однако в один момент терпение у богов лопнуло и сын Шивы Сканди лишил Тарака мужской силы, сделав его импотентом навечно.
Апсары – девы божественной красоты
Стоит отметить еще кучу всякой нечисти. Например ракшасы — бесы, и бхуты — духи умерших, и кравьяды — пожиратели трупов. Однако на поприще эротики и секса особо отличались пишачи — бесовские существа женского пола. Арати – самая известная из них. Она была настолько ненасытна, что ходила и искала спящих мужчин, в основном молодых парней, недавно ставших мужчинами и занималась с ними оральным сексом, лишая их мужской силы.
Также интересны «околобожественные» существа апсары — небесные нимфы, танцовщицы и феи. Безмерно красивые девы, появлявшиеся из океанской пены, к сожалению не подходили на роль жен ни для богов ни для алсуров, т.к. не были омыты чистой водой. Поэтому им досталась роль куртизанок. По легенде таких небесных куртизанок было от 30 до нескольких сотен тысяч.
Апсара Урваши
Аспары, из числа привилегированных, занимались ублажением воинов павших на полях сражений. Однако ослепленные страстью они соблазняли монахов, мудрецов и богов, а на смертных насылали любовное безумие.
Из этих тысяч дам сохранилось имя красавицы Урваши, которая соблазнила больше всех богов и святых риши. Один вид Урашви заставлял богов Митру и Варуна извергать свое семя и за это им было очень стыдно. Позже Митре это порядком надоело и он, со злости, наслал на Урваши проклятье, отправив ее к простым смертным, проще говоря сделал человеком. Впрочем она счастливо вышла замуж, родив при этом 8 сыновей.
И хотя эти истории и легенды, казалось бы, могли сослужить плохую службу, индийцы с детства воспринимают секс не как постыдное дело, а как нечто естественно, важное и обязательное для каждого человека.
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