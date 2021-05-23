Метаморфозы Лары Флинн Бойл: Почему звезду сериала «Твин Пикс» больше не снимают в кино

Она сыграла более 40 ролей в кино, но зрители запомнили ее в образе Донны Хейворд, подруги Лоры Палмер, из культового сериала «Твин Пикс». Эта работа сделала ее в 1990-х гг. звездой мирового масштаба, актрисе предрекали блестящее будущее в профессии. Первое время она действительно много снималась, но в новом столетии режиссеры перестали предлагать ей новые роли. Актрисе всего 49 лет, а ее кинокарьера уже практически завершилась, и виновницей этого стала она сама…
Актриса в молодости | Фото: 24smi.org
Казалось, необычная судьба была ей предопределена с рождения – Лара Флинн Бойл получила свое имя в честь героини романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Она с детства знала, что будет заниматься творчеством. В юности у нее обнаружили дислексию – расстройство навыков чтения и письма, и чтобы преодолеть эту проблему, побороть застенчивость и научиться выражать свои мысли и чувства, Лара записалась на актерские курсы.
Лара Флинн Бойл в сериале *Твин Пикс*, 1990 | Фото: peopletalk.ru
Звезды сериала *Твин Пикс* Лара Флинн Бойл, Шерилин Фенн и Мэдхен Амик | Фото: elle.ru
Она окончила Чикагскую академию искусств в числе лучших студенток, несмотря на свой диагноз. В кино Лара начала сниматься с 17 лет, а в 20 она уже была одной из самых популярных американских актрис после того, как сыграла одну из главных ролей в сериале «Твин Пикс». Во время съемок она показала свой характер: на тот момент у нее случился роман с актером Кайлом Маклахленом, у которого по сценарию должны были быть интимные сцены с героиней Шерилин Фенн. Тогда Лара пригрозила режиссеру и сценаристу Дэвиду Линчу, что покинет площадку в разгар съемок, если эти эпизоды не уберут.
Звезда сериала *Твин Пикс* Лара Флинн Бойл | Фото: pikabu.ru, woman.ru
После роли Донны Хейворд Лару Флинн Бойл называли одной из самых красивых и желанных американских актрис. Режиссеры засыпали ее новыми предложениями, но она не спешила соглашаться, выбирая лишь те проекты, которые казались ей интересными и необычными. При этом большинство этих фильмов оказались провальными. За участие в малобюджетных проектах Лару Флинн Бойл прозвали «принцессой независимого кино», но популярности ей это не прибавило.
Актриса в 1994 г. | Фото: woman.ru
Звезда сериала *Твин Пикс* Лара Флинн Бойл | Фото: peopletalk.ru
Актриса отказалась сниматься во втором сезоне и полнометражном приквеле сериала «Твин Пикс» из-за того, что туда пригласили новых сценаристов и режиссеров. Впрочем, тут она не прогадала – этот проект провалился в прокате. В 1990-х гг. Лара Флинн Бойл оставалась достаточно востребованной актрисой. Самыми заметными ее работами этого периода стали комедия «Младенец на прогулке», черная комедия «Счастье» и сериал «Практика», который выходил на экраны на протяжении 6 лет и вернул актрисе утраченную популярность.
Лара Флинн Бойл в сериале *Практика* | Фото: 24smi.org
Лара Флинн Бойл и Джек Николсон | Фото: woman.ru
В начале нового столетия новых предложений стало поступать все меньше, и 30-летняя актриса запаниковала: ей казалось, что она уже не в состоянии конкурировать с молодыми соперницами, и Лара начала панически бояться подступающего увядания. К тому же ее бурный роман с Джеком Николсоном не привел к браку и завершился тяжелым разрывом. Следующий роман с Брюсом Уиллисом тоже оказался неудачным. После этого она начала злоупотреблять алкоголем, и пристрастие к спиртному вышло из-под контроля. Мать убедила ее обратиться в общество анонимных алкоголиков, и после курса лечения ей удалось на какое-то время побороть эту зависимость.
Лара Флинн Бойл и Джек Николсон | Фото: peopletalk.ru
Американская актриса Лара Флинн Бойл | Фото: 24smi.org
Эти события не могли не отразиться на внешности актрисы. Еще во время романа с Джеком Николсоном Лара Флинн Бойл сделала первую пластическую операцию, а потом просто не могла остановиться – у нее развилась психологическая зависимость от процедур. Она неоднократно делала инъекции ботокса, изменила форму носа и увеличила объем губ, прибегла к круговой подтяжке лица. В результате в погоне за вечной молодостью и красотой звезда «Твин Пикса» преобразилась до неузнаваемости. В одном из интервью Лара Флинн Бойл призналась: «Я пытаюсь убежать от времени. И дело даже не в том, что мало возрастных ролей. Я вообще не хочу стареть. Мне нравится, как я выгляжу сейчас».
Звезда сериала *Твин Пикс* Лара Флинн Бойл | Фото: peopletalk.ru
Американская актриса Лара Флинн Бойл | Фото: peopletalk.ru
Маниакальное желание изменить внешность оказалось для Лары Флинн Бойл фатальным – ее кинокарьера пошла на спад. Режиссеры отказывались снимать актрису, в которой даже самые преданные поклонники больше не узнавали звезду сериала «Твин Пикс».
Актриса в наши дни | Фото: peopletalk.ru, 24smi.org
В дальнейшем актриса вышла замуж за инвестора Дональда Рея Томаса, но осталась чайлдфри. На вопросы о том, почему она не решилась родить ребенка, Лара отвечала, что она человек самодостаточный и достаточно эгоистичный, что не позволяет ей делиться любовью даже с собственными детьми. Она всегда считала идеальной собственную мать и опасалась, что никогда не сможет уделять своим детям столько внимания, сколько получала сама.
Лара Флинн Бойл изменилась до неузнаваемости | Фото: kp.ru
Лара Флинн Бойл и ее муж Дональд Рей Томас | Фото: 24smi.org
В последние годы Лара Флинн Бойл ведет затворнический образ жизни и редко появляется на публике. Из-за этого в 2018 г. она даже попала в список знаменитостей, «похороненных» при жизни – в прессе активно распространялись новости о ее преждевременной гибели, что не соответствовало действительности. Официальный представитель актрисы поспешил заверить ее поклонников, что с ней все в порядке.
Актриса в 2018 г. | Фото: 24smi.org
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