Клянусь худеть себя до гроба

К чему может привести стремление выглядеть лучше? С чем сталкиваются люди, в чьих головах перфекционизм, помноженный на упорство, заставляет изводить себя диетами до предобморочного состояния? Как чувствуют себя люди, которые истощены настолько, что не имеют возможности самостоятельно передвигаться?



История Рэйчел Фаррух, 37-летней актрисы, которая слишком яростно стремилась к обманчивому совершенству, ответит на все эти вопросы. Для Рэйчел худоба и стройное тело всегда были эквивалентом красоты. В 27 лет при росте в 170 см девушка весила 57 килограммов. Для многих такие показатели — просто мечта. Для Рэйчел Фаррух этого было недостаточно.







Обманутая журнальными историями и собственными искаженными представлениями, Рэйчел решила немного «подсушиться», чтобы сделать виднее мышцы брюшного пресса. Казалось бы, не происходило ничего, что могло бы предвещать страшную болезнь. Тем более что Рэйчел крупно повезло с мужем: Род Эдмондсон работал персональным тренером в клубе, где занималась фитнесом актриса. Всё складывалось идеально — красивая здоровая женщина, мечтающая сбросить пару килограммов, и муж, профессиональный спортсмен, готовый ей помочь в этом стремлении.























Так выглядела Рэйчел до развития анорексии.







К несчастью, именно в этот момент у Рэйчел начались проблемы на работе. Съемок было катастрофически мало, и Фаррух была искренне уверена, что всему виной ее внешность, а именно лишний вес. Ситуация привела к тому, что вскоре женщина переступила черту, и у нее начались проблемы с расстройством пищевого поведения. Желудок отторгал любую пищу, начали выпадать волосы, ногти были страшно ломкими. Любое физическое усилие выматывало женщину. Рэйчел очень быстро достигла крайней формы анорексии. В самый страшный период болезни вес Рэйчел опустился до отметки в 18 килограммов. Она плохо соображала — мозг работал очень медленно. Передвигаться самостоятельно женщина не могла. Роду пришлось бросить работу, чтобы постоянно ухаживать за женой-анорексичкой.



Когда бывшую красавицу в предсмертном состоянии доставили в больницу рядом с домом, врачи лишь развели руками и отказались принять пациентку.



Тогда Род в отчаянии оставил пост на своей странице в Facebook, где просил помощи у всех, кто мог ее оказать. За несколько часов у Рода и Рэйчел набралось 200 тысяч долларов. На эти деньги они смогли обратиться к специалистам и начать интенсивное лечение.



















Через месяц дела пошли на поправку. Сейчас Рэйчел принимает пищу очень маленькими порциями, чтобы нормализовать метаболизм. Процесс выздоровления может занять от трех до пяти лет. Актрису выписали из стационара, и сейчас она даже может самостоятельно дойти до магазина.



Первое, что хотелось сказать женщинам, — одумайтесь. Лишние килограммы иногда действительно становятся страшной проблемой и мешают жить, но только когда их больше 20. В большинстве жизненных неурядиц и проблем виновата вовсе не лишняя складка на животе. Научитесь любить и уважать себя, и тогда окружающие последуют вашему примеру.



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