Звёзды диско 70-х – 80-х

70-80-е годы XX века. Эпоха диско. Boney M, Arabesque, Ottawan, C.C.Catch, Joy, ABBA, Modern Talking, Secret Service. Для тех, кто в теме, это не просто набор латинских букв. Эти группы слушали на кассетах, бобинах, на виниле. А главное их музыка звучала на танцплощадках и дискотеках. Ну что, давайте вспомним наиболее яркие звёзды диско тех лет, а заодно как выглядели конверты от пластинок, которые мы крутили на своих вертушках.

Самая популярная группа тех лет – наверное ABBAСравниться с ними могли , наверное, только Boney MДа ещё чуть позднее Modern Talking, которые звучали во второй половине 80-х наверное из каждого утюгаЕщё до того, как мы узнали кто такая Сандра , мы слушали ArabesqueНу а позже конечно же и саму СандруНельзя не вспомнить и трёх братьев Bee GeesА были ещё замечательные голландцы Stars on 45 и французы Ottawan Secret Service из Швеции и Eruption из ВеликобританииГлория Гейнор и ДалидаИ конечно же итальянцыAdriano CelentanoToto CutugnoНу и были ещё очень популярные, но не издававшиеся в СССР на виниле OpusJoyThe Shocking blueC.C.CatchDschinghis KhanА ещё были Сабрина и Саманта Фокс. Как они пели слышали не многие, но зато их постеры украшали чуть ли не каждый гараж или кабину дальнобойщикаВспомнил я конечно не всех. Дополняйте в комментах воспоминания об эпохе диско!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)