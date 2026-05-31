Почему на востоке едят палочками вместо нормальных вилок и ложек



Ни для кого не секрет, что на Востоке принято употреблять пищу палочками. При этом каждому хотя бы раз было интересно, почему в Азии по большей части не пользуются «традиционными» столовыми приборами вроде вилки и ложки. Совершенно очевидно, что есть рис удобнее ложкой, а употреблять в пищу лапшу куда лучше обычной вилкой.


Традиции в регионе очень сильны. /Фото: anews.com.

Традиции в регионе очень сильны. /Фото: anews.com.

 

Археология говорит о том, что первые палочки для еды появились на территории Китая примерно 3 тысячи лет тому назад. Примерно к 10 веку до нашей эры относится и первое письменное упоминание палочек в китайских документах. Почему на Востоке был изобретен именно такой столовый прибор, доподлинно неизвестно. Принято считать, что появление палочек было обосновано спецификой местной кухни, в частности способами приготовления мяса, лапши и риса.
Вещь на самом деле очень удобная. /Фото: bigasia.ru.

Вещь на самом деле очень удобная. /Фото: bigasia.ru.

 

Все дело в том, что почти вся еда в Китае (и соседних государствах) готовилась на огне в больших глубоких чанах. Делалось это также для того, чтобы уже приготовленную еду можно было дольше хранить, в том числе в горячем состоянии. Соответственно для извлечения из котелка риса требовался подходящий инструмент. Местным жителям в 1 тысячелетии до нашей эры было очевидно, что проще всего достать ком горячего риса можно при помощи импровизированных щипцов – двух деревянных или бамбуковых палочек.
Есть ими можно почти все. /Фото: my-fly.ru.

Есть ими можно почти все. /Фото: my-fly.ru.

 

Постепенно использование «китайских палочек» превратилось в традицию. Изначально появившись в простонародье, они перекочевали в том числе и в высшие сословия.
После этого вокруг столового прибора стал формироваться настоящий культ. Появился этикет использования палочек для еды, правила и даже религиозные ритуалы. Самые дорогие палочки изготавливали из керамики, стекла, нефрита, серебра и кости. Простые люди довольствовались деревянными и бамбуковыми палочками.
Лучше, чем вилка. /Фото: travelask.ru.

Лучше, чем вилка. /Фото: travelask.ru.

 

Ложку на Востоке узнали еще в начале нашей эры, однако в регионе она так и не прижилась из-за все той же специфики местной кухни. Кроме того, жители здешних государств традиционно славятся своим глубоким почтением к традициям предков, а потому и различные «сомнительные инновации» всегда внедрялись в здешние общества с меньшей скоростью. Кроме того, ложки и вилки было банально сложнее делать, чем палочки.

