Размывая границы реальности: художественные оптические иллюзии





Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.



Оптическая иллюзия – излюбленный прием в творчестве канадского художника. Его незамысловатые, и в то же время фантастические картины можно подолгу рассматривать, отыскивая границы между сюжетами. Оптическая иллюзия – излюбленный прием в творчестве канадского художника. Его незамысловатые, и в то же время фантастические картины можно подолгу рассматривать, отыскивая границы между сюжетами.





Творчество канадского художника Robert Gonsalves.







«Магический реализм» в картинах Роберта Гонсалвеса.







Художественный обман зрения.







Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.







Картина от канадского художника.



Канадский художник и иллюстратор Роберт Гонсалвес () – признанный мастер оптических иллюзий. Глядя на его творения, не сразу понимаешь, где заканчивается один сюжет и начинается другой. Правильное использование перспективы позволяет художнику идеально сочетать два, казалось бы, разнородных сюжета в одну волшебную иллюзию. Не зря его творчество определяется особым термином -Роберт Гонсалвес начал проявлять интерес к искусству еще в раннем детстве. К 12 годам он узнал о технике изображений пространственных объектов на плоскости (перспективе) и приступил к созданию своих первых визуализаций воображаемых зданий. Позже юный художник увидел полотна великих мастеров сюрреализма – Сальвадора Дали и Рене Магритта. Они произвели на мальчика неизгладимое впечатление и повлияли на его дальнейшее творчество.Процесс создания таких картин очень трудоемкий. Поэтому Гонсалвес представляет на выставки всего не более четырех картин в год. Картины художника настолько популярны, что их можно увидеть не только в галереях, но и на стенах у известных политиков, звезд шоу-бизнеса.