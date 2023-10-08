Размывая границы реальности: художественные оптические иллюзии

Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.
Оптическая иллюзия – излюбленный прием в творчестве канадского художника. Его незамысловатые, и в то же время фантастические картины можно подолгу рассматривать, отыскивая границы между сюжетами.
Творчество канадского художника Robert Gonsalves.
Канадский художник и иллюстратор Роберт Гонсалвес (Robert Gonsalves) – признанный мастер оптических иллюзий. Глядя на его творения, не сразу понимаешь, где заканчивается один сюжет и начинается другой. Правильное использование перспективы позволяет художнику идеально сочетать два, казалось бы, разнородных сюжета в одну волшебную иллюзию. Не зря его творчество определяется особым термином - «магический реализм».
«Магический реализм» в картинах Роберта Гонсалвеса.
Художественный обман зрения.
Роберт Гонсалвес начал проявлять интерес к искусству еще в раннем детстве. К 12 годам он узнал о технике изображений пространственных объектов на плоскости (перспективе) и приступил к созданию своих первых визуализаций воображаемых зданий. Позже юный художник увидел полотна великих мастеров сюрреализма – Сальвадора Дали и Рене Магритта. Они произвели на мальчика неизгладимое впечатление и повлияли на его дальнейшее творчество.
Творчество канадского художника Robert Gonsalves.
Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.
Процесс создания таких картин очень трудоемкий. Поэтому Гонсалвес представляет на выставки всего не более четырех картин в год. Картины художника настолько популярны, что их можно увидеть не только в галереях, но и на стенах у известных политиков, звезд шоу-бизнеса.
Картина от канадского художника.
©
Свежие комментарии