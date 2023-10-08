С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Пантелеев
    Ненадо! Опель Капитан деда-соседа имел раму и фанерное днище на Победе был применен впервые в мире несущий кузов.  От...7 известных бренд...
  • Светлана Фомина
    +Посуда, которая д...
  • Ирина Котова
    Знаю одного отнюдь не  джентельмена с такими повадками40 признаков наст...

Размывая границы реальности: художественные оптические иллюзии


Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.

Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.


Оптическая иллюзия – излюбленный прием в творчестве канадского художника. Его незамысловатые, и в то же время фантастические картины можно подолгу рассматривать, отыскивая границы между сюжетами.


 


Творчество канадского художника Robert Gonsalves.

Творчество канадского художника Robert Gonsalves.


Канадский художник и иллюстратор Роберт Гонсалвес (Robert Gonsalves) – признанный мастер оптических иллюзий. Глядя на его творения, не сразу понимаешь, где заканчивается один сюжет и начинается другой. Правильное использование перспективы позволяет художнику идеально сочетать два, казалось бы, разнородных сюжета в одну волшебную иллюзию. Не зря его творчество определяется особым термином - «магический реализм».


Размывая границы реальности: художественные оптические иллюзии

«Магический реализм» в картинах Роберта Гонсалвеса.

 


Художественный обман зрения.

Художественный обман зрения.


Роберт Гонсалвес начал проявлять интерес к искусству еще в раннем детстве. К 12 годам он узнал о технике изображений пространственных объектов на плоскости (перспективе) и приступил к созданию своих первых визуализаций воображаемых зданий. Позже юный художник увидел полотна великих мастеров сюрреализма – Сальвадора Дали и Рене Магритта. Они произвели на мальчика неизгладимое впечатление и повлияли на его дальнейшее творчество.


Творчество канадского художника Robert Gonsalves.

Творчество канадского художника Robert Gonsalves.

 


Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.

Оптическая иллюзия от художника Robert Gonsalves.


Процесс создания таких картин очень трудоемкий. Поэтому Гонсалвес представляет на выставки всего не более четырех картин в год. Картины художника настолько популярны, что их можно увидеть не только в галереях, но и на стенах у известных политиков, звезд шоу-бизнеса.


Картина от канадского художника.

Картина от канадского художника.



©


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх