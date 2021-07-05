Как вывести пятна с ковра за считанные минуты, используя подручные средства

Несмотря на то, что ковры постепенно выходят из моды ввиду их непрактичности, некоторые владельцы квартир все еще украшают ими свои гостиные. А потом хватаются за голову, когда проливают на него кофе, алкоголь или замечают любые другие пятна. Novate.ru предлагает несколько способов, как избавиться от загрязнений на ковре при помощи подручных средств, которые есть в доме каждой хозяйки.
В отличие от грязных джинсов или платья, вы не можете постирать ковер в стиральной машине. Но вот, что вы действительно можете сделать:
1. Пятна от кофе
Пятна от кофе нужно выводить сразу после их появления. / Фото: Mammypage.ru
Чаще всего мы проливаем на ковер именно кофе, ведь желание выпить любимый ароматный напиток не на кухне, а в гостиной, порой превышает здравый смысл. Если вы нечаянно опрокинули кружку на пол, не дожидайтесь, пока ворс впитает жидкость, а сразу воспользуйтесь следующим средством: возьмите средство для мытья стекол и смешайте его с водой в пропорции 1:2. Побрызгайте загрязнения полученным раствором, накройте светлой хлопчатобумажной тканью (можно старой футболкой), а затем возьмите утюг и гладьте материал до тех пор, пока пятно не перейдет на ткань. Кстати говоря, это средство можно использовать для борьбы не только с кофе, но и с любыми другими пятнами темного цвета.
2. Пятна от вина
На ковер часто приливают вино. / Фото: Supertrikotazh.ru
Чем дольше вино остается на ковре, тем сложнее его удалить. Поэтому действовать нужно оперативно, не оставляя времени на раздумья. Первое, что нужно сделать – взять тканевую салфетку или бумажное полотенце и промокнуть пятно, чтобы оно не успело въесться глубоко в ворс. Далее капните немного воды на пятно, чтобы разбавить вино, и промакивайте загрязненный участок салфеткой, пока ковер не станет сухим.
Если эти действия не помогли полностью избавиться от пятна, прибегните к помощи соли. Щедро посыпьте ею пятно и оставьте на несколько часов. Соль впитает в себя жидкость, благодаря чему от загрязнения не останется и следа. Обратите внимание, что этот способ подходит лишь в том случае, если пятно свежее. Если же оно уже успело высохнуть, сначала налейте на ковер воды, а затем уже посыпайте солью.
3. Шерсть животных
Шерсть животных легко собрать скребком для стекол. / Фото: Chistyulka.ru
Если в вашей квартире живут домашние любимцы, вы как никто другой знаете, насколько тяжело справляться с шерстью, которая встречается буквально повсюду: на пледах, на постельном белье, на полу и, конечно же, на коврах. Чтобы избавиться от нее без особых усилий, вооружитесь обычным скребком для стекол с резиновой прокладкой. Благодаря статическому заряду, он в рекордно короткие сроки собирает шерсть из коврового покрытия.
4. Пушистый ковер с длинным ворсом
Пушистые ковры сложно пылесосить. / Фото: Remontu.com.ua
Пушистые ковры очень мягкие, нежные, уютные, поэтому неудивительно, что часто именно их выбирают для украшения комнаты. Однако, с другой стороны, они жутко непрактичные: пылесосить такой ковер – сущее мучение, нитки постоянно цепляются за щетку пылесоса и время от времени выдергиваются, что явно не добавляет красоты ковровому покрытию. Лучше всего прибегнуть к помощи не пылесоса, а липкого ролика для одежды. Сначала нужно будет пройтись по лицевой стороне ковра, с затем перевернуть его и пропылесосить с изнаночной стороны, чтобы устранить все следы шерсти.
5. Жевательная резинка
Жевательную резинку можно удалить при помощи льда. / Фото: Protkan.com
Многим кажется, что жевательную резинку удалить с поверхности намного сложнее, чем, скажем, пятно от кофе. Однако, как показывает практика, в этом нет ничего трудного. Просто положите на нее кубик льда и подождите 5-10 минут. Под влиянием холода жвачка затвердеет и можно будет удалить ее при помощи любого острого твердого предмета либо старой пластиковой карты.
6. Прочие пятна
Пятна с ковра удобно удалять при помощи распылителя. / Фото: Gohousemaids.com
Если на ковре обнаружились пятна другого происхождения, попробуйте воспользоваться универсальным средством. В бутылке с распылителем необходимо смешать пищевую соду, уксус и средство для мытья посуды. Взболтайте полученную смесь и побрызгайте ею пятно. Подождите несколько минут, пока домашнее средство впитается и начнет действовать, после чего протрите загрязненный участок ковра чистой губкой.
Еще один вариант – картофель. Необходимо очистить и натереть на мелкой терке несколько штук, залить водой и оставить на два часа. За это время из овоща выделится крахмал, который как раз-таки необходим для очистки коврового покрытия. Жидкость следует процедить, равномерно распределить по поверхности и почистить щеткой с жесткими щетинами. После того, как ковер высохнет, пропылесосьте его, надев специальную насадку.
Обратите внимание: Такое средство можно использовать только в случае со светлыми коврами. На темных экземплярах крахмал оставит белые разводы, поэтому лучше не рисковать.
7. Примятый ворс
на примятый ворс нужно положить лед. / Фото: Zen.yandex.by
Еще одна проблема, с которой чаще всего встречаются владельцы пушистых ковров, – примятый ворс. Обычно, он остается после тяжелой мебели, которая стояла на ковровом покрытии долгое время. Чтобы привести ковер в порядок, воспользуйтесь обычным кусочком льда. Положите его на примятый участок, подождите пять минут, после чего расчешите ворс. Для этой манипуляции можно использовать щетку для одежды или старую зубную щетку, которой вы уже не пользуетесь.
Общие правила
Для регулярной чистки подойдет обычная щетка. / Фото: Pravilauborki.ru
1. Нельзя чистить ковер при помощи горячей воды, так как она способна растворить клей и испортить покрытие.
2. Специалисты советуют чистить ковер исключительно по направлению ворса, чтобы ненароком не выдернуть нитки.
3. Лучше всего поддаются чистке свежие пятна, поэтому не стоит откладывать их удаление на потом. Лучше всего применять одно из вышеперечисленных средств, как только вы вымазали ковер.
4. Чтобы поддерживать ковер в чистоте, необходимо проводить влажную уборку 3-4 раза в год. Этого будет достаточно.
5. Откажитесь от идеи стелить светлый ковер в прихожей. Эта комната отличается самой большой проходимостью, поэтому через короткий промежуток времени покрытие потеряет презентабельный внешний вид.
6. Пылесосить покрытие нужно дважды в неделю по направлению ворса. Не забывайте использовать специальную насадку.
7. Сушить ковер следует исключительно на прочной перекладине, чтобы он не деформировался. Что касается бельевой веревки и забора, то они способны испортить ковровое покрытие.
8. Никогда не стелите ковер на мокрый пол, так как под ним в скором времени может образоваться плесень.
9. Раз в несколько месяцев необходимо менять положение ковра, чтобы избавить его от потертостей. Также подобной профилактика поможет избежать засаленности в самых проходных местах.
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