Как вывести пятна с ковра за считанные минуты, используя подручные средства

1. Пятна от кофе

Пятна от кофе нужно выводить сразу после их появления. / Фото: Mammypage.ru

2. Пятна от вина

На ковер часто приливают вино. / Фото: Supertrikotazh.ru

3. Шерсть животных

Шерсть животных легко собрать скребком для стекол. / Фото: Chistyulka.ru

4. Пушистый ковер с длинным ворсом

Пушистые ковры сложно пылесосить. / Фото: Remontu.com.ua

5. Жевательная резинка

Жевательную резинку можно удалить при помощи льда. / Фото: Protkan.com

6. Прочие пятна

Пятна с ковра удобно удалять при помощи распылителя. / Фото: Gohousemaids.com

7. Примятый ворс

на примятый ворс нужно положить лед. / Фото: Zen.yandex.by

Общие правила

Для регулярной чистки подойдет обычная щетка. / Фото: Pravilauborki.ru