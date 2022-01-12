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Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Те люди, кто выбрасывает старые вещи, многое теряют. Например, возможность сделать полезную самоделку для домашней мастерской. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как из ножного насоса для авто сделать своими руками тиски, которые пригодятся для работы на сверлильном станке.

Необходимые материалы:

  • ножной (педальный) насос;
  • профильная труба;
  • строительный уголок;
  • резьбовая шпилька;
  • металлическая полоса. 

Своим личным опытом изготовления данной самоделки поделился с нами автор YouTube канала WOW DIY — берите идею себе на заметку!

Основные этапы работ

В первую очередь необходимо будет демонтировать цилиндр с поршнем. Для изготовления самоделки нам потребуется только рама с педалькой. Возвратную пружину удалять не нужно. 

В качестве прижимных губок тисков автор решил использовать равнополочный строительный уголок.

Отрезаем две заготовки одинаковой длины. На рабочей поверхности с помощью болгарки надо будет сделать насечки. Неподвижную прижимную губку привариваем к верхней части педальки.

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Подвижную губку стыкуем с резьбовой шпилькой. К педальке привариваем кусок профильной трубы, к которой нужно приварить удлиненную гайку. Вкручиваем в нее резьбовую шпильку. 

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

На конце шпильки привариваем обычную шестигранную гайку, в которую вставляем вороток.

Можно изготовить его из длинного болта с гайкой. 

В завершении останется только просверлить крепежные отверстия сбоку основания и педальки. При помощи болтов с гайками крепим направляющую из металлической полосы. Предварительно нужно вырезать в ней продольный паз. 

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Таким образом, у нас получились простенькие и бюджетные тиски с возможностью регулировки под углом. Это очень удобно при сверлении отверстий в заготовках на сверлильном станке. 

Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

 

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