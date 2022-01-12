Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Те люди, кто выбрасывает старые вещи, многое теряют. Например, возможность сделать полезную самоделку для домашней мастерской.
В сегодняшней статье мы расскажем, как из ножного насоса для авто сделать своими руками тиски, которые пригодятся для работы на сверлильном станке.
Необходимые материалы:
- ножной (педальный) насос;
- профильная труба;
- строительный уголок;
- резьбовая шпилька;
- металлическая полоса.
Своим личным опытом изготовления данной самоделки поделился с нами автор YouTube канала WOW DIY — берите идею себе на заметку!
Основные этапы работ
В первую очередь необходимо будет демонтировать цилиндр с поршнем. Для изготовления самоделки нам потребуется только рама с педалькой. Возвратную пружину удалять не нужно.
В качестве прижимных губок тисков автор решил использовать равнополочный строительный уголок.
Отрезаем две заготовки одинаковой длины. На рабочей поверхности с помощью болгарки надо будет сделать насечки. Неподвижную прижимную губку привариваем к верхней части педальки.
Подвижную губку стыкуем с резьбовой шпилькой. К педальке привариваем кусок профильной трубы, к которой нужно приварить удлиненную гайку. Вкручиваем в нее резьбовую шпильку.
На конце шпильки привариваем обычную шестигранную гайку, в которую вставляем вороток. Можно изготовить его из длинного болта с гайкой.
В завершении останется только просверлить крепежные отверстия сбоку основания и педальки. При помощи болтов с гайками крепим направляющую из металлической полосы. Предварительно нужно вырезать в ней продольный паз.
Таким образом, у нас получились простенькие и бюджетные тиски с возможностью регулировки под углом. Это очень удобно при сверлении отверстий в заготовках на сверлильном станке.
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