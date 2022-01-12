Как сделать тиски из старого ножного насоса для авто

Те люди, кто выбрасывает старые вещи, многое теряют. Например, возможность сделать полезную самоделку для домашней мастерской.

В сегодняшней статье мы расскажем, как из ножного насоса для авто сделать своими руками тиски, которые пригодятся для работы на сверлильном станке.

Необходимые материалы:

ножной (педальный) насос;

профильная труба;

строительный уголок;

резьбовая шпилька;

металлическая полоса.

Своим личным опытом изготовления данной самоделки поделился с нами автор YouTube канала WOW DIY — берите идею себе на заметку!

Основные этапы работ

В первую очередь необходимо будет демонтировать цилиндр с поршнем. Для изготовления самоделки нам потребуется только рама с педалькой. Возвратную пружину удалять не нужно.

В качестве прижимных губок тисков автор решил использовать равнополочный строительный уголок.

Отрезаем две заготовки одинаковой длины. На рабочей поверхности с помощью болгарки надо будет сделать насечки. Неподвижную прижимную губку привариваем к верхней части педальки.

Подвижную губку стыкуем с резьбовой шпилькой. К педальке привариваем кусок профильной трубы, к которой нужно приварить удлиненную гайку. Вкручиваем в нее резьбовую шпильку.

На конце шпильки привариваем обычную шестигранную гайку, в которую вставляем вороток. Можно изготовить его из длинного болта с гайкой.

В завершении останется только просверлить крепежные отверстия сбоку основания и педальки. При помощи болтов с гайками крепим направляющую из металлической полосы. Предварительно нужно вырезать в ней продольный паз.

Таким образом, у нас получились простенькие и бюджетные тиски с возможностью регулировки под углом. Это очень удобно при сверлении отверстий в заготовках на сверлильном станке.