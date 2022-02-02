На что жалуются массажисты

Для простых смертных поход на массаж — это час чистого наслаждения и отдыха, но для массажиста это время проходит совсем иначе. Лицензированный массажист из Шотландии с 12-летним опытом работы и своей клиникой рассказал изданию Buzzfeed, как его коллеги относятся к физическим недостаткам клиентов, почему их не стоит просить о «продолжении» и как себя вести на сеансе.









1. Нет, мы не оказываем сексуальные услуги. Перестаньте спрашивать.

2. Но иногда клиенты все равно распускают руки.

3. Нам наплевать на волосатые ноги.

4. Пожалуйста, не стесняйтесь своего веса.

5. Воспаления нас тоже не беспокоят.

6. Люди думают, что у нас очень простая работа, но это не так.

7. Жаль, что мы не можем массировать сами себя.

8. Работа порой изматывает эмоционально.

9. Многие клиенты не очень хорошо пахнут.

10. Люди постоянно пускают газы.

11. Клиенты стонут и мычат. Да, это неловко.

12. Еще всегда находятся те, кто «забыл дома» кошелек.

13. Нам нужно следить, чтобы ногти были суперкороткими.

14. Небольшой порез на руке может испортить нам целую неделю.

15. Нашу работу не назовешь стабильной и надежной.

16. Если вам что-то не нравится — просто скажите.

17. Друзья вечно выпрашивают у нас бесплатный массаж.

18. На стирку у нас уходит слишком много времени.

19. Иногда именно мы замечаем у клиентов серьезные проблемы со здоровьем.

20. Нас бесят люди, которые не способны расслабиться и лежать смирно.

В конце дня мы все равно понимаем, что любим свою работу.