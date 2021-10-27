Тайны и трагедии «Двух капитанов»: Реальные прототипы героев знаменитого романа Каверина

Георгий Седов и Георгий Брусилов – полярные исследователи , которые стали прототипами Ивана Татаринова в романе Каверина | Фото: barneo.ru и portal-kultura.ru

Иван Власов в роли Ивана Татаринова в фильме *Два капитана*, 1976 | Фото: kino-teatr.ru

Старший лейтенант Георгий Седов с женой | Фото: barneo.ru и history-paradox.ru

org Члены экспедиции Седова | Фото: odnarodyna.org

Георгий Седов в каюте шхуны *Святой Фока*, 1912 | Фото: history-paradox.ru

Схематичное изображение маршрута шхуны *Святой Фока* и последняя фотография Георгия Седова | Фото: history-paradox.ru

Штурман *Святой Анны* Валериан Альбанов и книга, в которой он рассказал об экспедиции Брусилова | Фото: ourbaku.com и stoneforest.ru

Штурман Валериан Альбанов и капитан Георгий Брусилов | Фото: portal-kultura.ru и lexicon.dobrohot.org

Полярный исследователь Георгий Брусилов | Фото: portal-kultura.ru

Найденные в 2010 г. следы пропавшей экспедиции Георгия Брусилова | Фото: stoneforest.ru

Найденные в 2010 г. следы пропавшей экспедиции Георгия Брусилова | Фото: inosmi.ru

Герои фильма *Два капитана*, 1976 | Фото: fb.ru