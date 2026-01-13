С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Блиии..ин, какой же я уже древний, захватил я эту форму с гимнастёркой, ремнём и фуражкой, в первом классе и часть вт...Школьная форма в ...
  • Амара Карпова
    Зато все натурально👍никаких силиконов, филлеров, ботокса и пластики💯КРАСОТИЩЕ😍🥰Красота по-индийс...
  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...

Что видит пилот при посадке самолета

Вид из иллюминатора не слишком передает ощущение высоты. Зато то, что видит пилот создает полное впечатление свободного полета: один из летчиков сделал высотное видео прямо из своего окна. Что видит пилот при посадке самолета


Город внизу открывается как на ладони. Лавирование самолета сменяет виды один за одним. В какие-то моменты, при развороте, панорама внизу становится почти вертикальной. Что видит пилот при посадке самолета И вот впереди посадочная полоса. Бетонная полоса выделяется среди окружающего леса, самолет снижается стремительно — тут пилоту приходит на помощь выучка, обычный человек в таких условиях точно бы запаниковал. А еще посадка отличается от аэропорта к аэропорту. К примеру, в единственном аэропорту Бутана условия настолько сложны, что пилот вынужден отключать автоматику и ориентироваться исключительно на собственное знание местности.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх