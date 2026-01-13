Что видит пилот при посадке самолета

Вид из иллюминатора не слишком передает ощущение высоты. Зато то, что видит пилот создает полное впечатление свободного полета: один из летчиков сделал высотное видео прямо из своего окна.





Город внизу открывается как на ладони. Лавирование самолета сменяет виды один за одним. В какие-то моменты, при развороте, панорама внизу становится почти вертикальной. И вот впереди посадочная полоса. Бетонная полоса выделяется среди окружающего леса, самолет снижается стремительно — тут пилоту приходит на помощь выучка, обычный человек в таких условиях точно бы запаниковал. А еще посадка отличается от аэропорта к аэропорту. К примеру, в единственном аэропорту Бутана условия настолько сложны, что пилот вынужден отключать автоматику и ориентироваться исключительно на собственное знание местности.



источник



