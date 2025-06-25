Скидки в магазинах, которые являются маркетинговыми уловками

Выражение «купить по акции» прочно вошло в лексикон современного человека. Выгодность некоторых акций не вызывает никаких сомнений - например, если зубная паста в течение одних суток распродается вдвое дешевле, чем во всех остальных дискаунтерах косметических и гигиенических средств. Но в век капитализма очень часто под большими буквами и выгодными цифрами скрываются всего лишь уловки маркетологов, и никакой реальной выгоды для покупателей нет.
В индустрии бизнеса скидки и рекламные акции прочно заняли нишу своеобразной палочки-выручалочки. Для привлечения клиентов используются, например, такие приёмы, как скидки по картам лояльности, нередко такие карты стоят денег для клиента. Но эти скидки хоть и выглядят как высокие, на самом деле - вполне бессмысленны, так как их делают на неходовые группы товаров, которые можно купить и без скидок, поскольку они покупаются достаточно редко. Как пример, скидка на обувной крем. Кроме того, бывают сезонные скидки, например, на уголь и мангал, а при этом основной компонент – в данном случае, шашлык - стоит дороже обычного. Есть и мнимые скидки: сначала цена поднимается на 100-300 процентов, а потом с этого ценника сбрасывают 50 процентов. Ниже речь пойдет о самых популярных акциях-обманках.
1. Беспроцентнная рассрочка
«Беспроцентная рассрочка» - это практически в 100 процентах случаев уловка маркетологов. Достаточно просто посмотреть, сколько в любом другом магазине стоит аналогичный товар при покупке без рассрочки. Цена на товар в магазине, где предлагается такая рассрочка, всегда завышена. Для примера приведем реальный пример - стоимость смартфона Apple Iphone Х 64GB в салонах Республики Беларусь.можно за эквивалент 1000 долларов. В «беспроцентную рассрочку» же ее продают по стоимости эквивалента 1500 долларов. Почувствуйте разницу!
2. Якобы ограниченное количество товара
Доводилось ли вам бронировать номер в отеле на Booking.com только потому, что вы увидели поверх объявления красный баннер со словами «осталось только 2 места»? Или купить в телемагазине товар после рекламы со словами «звоните сейчас, ибо количество товара ограничено»? Этот хитрый маркетологический принцип восходит к простой формуле спроса и предложения: чем реже товар, тем он ценнее. Еще в далеком 1975 году британские психологи провели специальное исследования с группой добровольцев. Они предложили людям оценить печенье. В одну банку было положено десять кусочков, а в другую - два. 90 процентов опрошенных заявили, что печенье из банки, где было два кусочка, вкуснее. Но трюк заключался в том, что в банках лежало одинаковое печенье. Печально, но факт: когда мы видим слова типа «эксклюзив» или «лимитированное издание», мы не можем удержаться и покупаем товар.
3. Распродажи по принципу «якорь»
Думали ли вы хоть раз, почему так трудно удержаться и не купить товар в вашем любимом масс-маркете? Скорее всего, этот феномен связан с так называемым с эффектом «якорь», согласно которому люди принимают решение на базе изначально полученной информации. В маркетологии такой информацией становится намеренно завышенная изначальная цена на единицу товара. К примеру, ваш любимый масс-маркет, как правило, ставит среднюю цену на пару джинсов, равную эквиваленту 35 долларов, но на распродаже спустя всего две недели после выброса в продажу они уже стоят отчего-то 20 долларов! Наш мозг получает сигнал: «Какая обалденная скидка, надо брать!» «Якорь» - основной ход маркетологов: устанавливается завышенная цена при начале продаж, а затем ставится настоящая цена товара, которая подается как скидка с яркими и броскими ценниками со значком «%» (например, красного цвета). Примечание: такая обманная распродажа называется «польский сейл».
4. Акция «подарок при покупке»
Некоторое время назад улицы городов заводнили печатные флаеры одной сети китайских товаров, в которых значилось, что за каждые 75 российских рублей в чеке будет дан подарок. И что бы вы думали? В магазинчиках сети выстроились огромные очереди. А оказалось, что подарком за каждую упомянутую сумму является набор из 10 влажных салфеток с ароматом арбуза, цена которым в дискаунтере - 5 российских рублей. Не трудно ли догадаться, что цена на китайские товары, закупленные по копеечным ценам оптовых поставок на Aliexpress, и так достаточно завышена, чтобы привлечь покупателей, а количеством проданного товара в сотни раз покрыть расходы на закупленные влажные салфетки. Выводы делайте сами!
5. Сезонный сейл фруктов и овощей методом пересортицы
Если вы видите огромную сезонную скидку на фрукты или овощи, нужно быть предельно бдительным. Существует два метода пересортицы, по сорту и по качеству. По сорту процесс выглядит следующим образом: есть несколько видов одного товара, но с разной ценой, например, помидоры дульки и обычные мелкие помидорки. Часть общего объёма плодов заменятся заменяется более дешёвыми товарами, но цена с сейлом выставлена якобы за более качественный сорт. Пересортица по качеству может попросту представлять собой перемешивание качественного товара с порченым. Например, если это виноград, то внутри контейнера вполне может попасться жухлая веточка с сильно потемневшими ягодами, что может привести к порче всего объёма продуктов, если не заметить вовремя.
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