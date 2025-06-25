Скидки в магазинах, которые являются маркетинговыми уловками

Выражение «купить по акции» прочно вошло в лексикон современного человека. Выгодность некоторых акций не вызывает никаких сомнений - например, если зубная паста в течение одних суток распродается вдвое дешевле, чем во всех остальных дискаунтерах косметических и гигиенических средств. Но в век капитализма очень часто под большими буквами и выгодными цифрами скрываются всего лишь уловки маркетологов, и никакой реальной выгоды для покупателей нет.

1. Беспроцентнная рассрочка

2. Якобы ограниченное количество товара

3. Распродажи по принципу «якорь»

4. Акция «подарок при покупке»

5. Сезонный сейл фруктов и овощей методом пересортицы