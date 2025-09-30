5 блюд корейской кухни, которые пользуются популярностью не только на родине

В последнее время как корейская, китайская, так и японская кухня набирает всё большей популярности по всему миру. Многие с удовольствием пробуют азиатские изыски, отмечая про себя, что не мешало бы приготовить что-то подобное дома. Поэтому, в нашей подборке собраны самые вкусные и популярные рецепты корейской кухни, приготовить которые не составит труда.
1. Салат с говядиной и огурцами
Салат вече. \ Фото: google.com.
Что может быть вкуснее мяса? Только то блюдо, где этот продукт сочетается на первый взгляд далеко с не самыми сочетаемыми ингредиентами. Например, корейский салат веча с нежной говядиной, огурцами и специями.
Ингредиенты:
• Говядина мякоть - 300 г;
• Огурцы свежие среднего размера - 3 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Уксус - 1 ч.л;
• Соус соевый - 4 ч.л;
• Лук фиолетовый или белый среднего размера - 1 шт;
• Перец чили - 1 маленькая шт;
• Сахар - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Пряные специи или сушёные травы - по вкусу.
Говядина по-корейски с огурцами. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Огурцы вымыть;
• Нарезать брусками;
• Хорошенько сдобрить солью со всех сторон;
• Оставить мариноваться на двадцать-двадцать пять минут;
• Затем слить лишнюю жидкость;
• Переложить в миску;
• В чашке смешать уксус с сахаром, пропущенным через пресс чесноком, специями или травами;
• Перемешать до однородной массы;
• Получившейся смесью залить огурцы;
• Мясо вымыть под холодной проточной водой;
• При необходимости срезать всё лишнее;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Нарезать соломкой;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить семь-десять минут вместе с мясом на среднем огне;
• Затем добавить соевый соус;
• Перемешать и готовить до тех пор, пока жидкость полностью не испарится;
• Обжаренный лук с говядиной переложить в миску к огурцам;
• Добавить нарезанный тонкой соломкой перец чили;
• Всё хорошенько перемешать;
• Дать салату настояться пятнадцать-двадцать минут;
• Подать к столу.
2. Пикантная курочка под соусом
Пикантная курочка по-корейски с кисло-сладким соусом – блюдо, которое можно подавать в качестве горячей/холодной закуски, так и в качестве гарнира к овощам, рису или же стеклянной лапше.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 0,5 кг;
• Крахмал - 8 ч.л;
• Кунжутные семена - 2 ч.л;
• Сахар - 8 ч.л;
• Соус соевый - 6 ч.л;
• Яблочный уксус - 6 ч.л;
• Кетчуп - 6 ч.л;
• Масло кунжутное - 2,5 ч.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Перец чили маленький - 1 шт;
• Сушёные травы и пряные специи - по вкусу.
Пикантная курочка по-корейски. \ Фото: dev.asianfoodnetwork.com.
Способ приготовления:
• Филе вымыть;
• Срезать всё лишнее при необходимости;
• Мякоть просушить и нарезать кубиком среднего размера или соломкой;
• Обвалять кусочки в крахмале;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки;
• Переложить на тарелку;
• В ту же сковородку влить смешанный соевый соус с яблочным уксусом, кунжутным маслом, кетчупом, сахаром, пропущенным через пресс чесноком, специями или травами;
• Довести до кипения;
• Влить пару столовых ложек воды;
• Всыпать крахмал;
• Перемешать;
• Выложить кусочки курицы в сковородку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить две-три минуты на среднем огне;
• Перед подачей посыпать кунжутными семенами.
3. Картофельный салат по-корейски
Картофельный салат по-корейски. \ Фото: google.com.
Картофельный салат по-корейски – блюдо, которое в разы вкуснее привычной картошки фри и чипсов. Его можно есть как холодным, так и в тёплом виде, наслаждаясь ярко выраженным насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Картошка - 0,5 кг;
• Лук фиолетовый или белый крупный - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Масло подсолнечное - 4 ч.л;
• Уксус - 1 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Смесь молотых перцев - по вкусу.
Корейский салат из картофеля. \ Фото: pinterest.ru.
Способ приготовления:
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Натереть на тёрку для корейской морковки;
• Залить ледяной водой с уксусом;
• Оставить на пять-шесть минут;
• Затем опустить в кипящую воду;
• Готовить две-три минуты;
• Откинуть на дуршлаг;
• Лук и чеснок очистить;
• Нарезать полукольцами;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Приправить солью и смесью перцев;
• Получившуюся зажарку выложить в миску с картошкой;
• Аккуратно перемешать;
• Дать настояться минут десять;
• Подать к столу;
• По желанию можно посыпать свежей зеленью.
4. Дайкон с грушей
Дайкон под соусом. \ Фото: thedailymeal.com.
Ещё одно блюдо корейской кухни – дайкон с грушами, приправленный соевым соусом. Можно подавать как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира.
Ингредиенты:
• Дайкон - 1,5 кг;
• Морковка среднего размера - 2 шт;
• Груши крупные твёрдых сортов - 1 шт;
• Лук зелёный - 1 пучок;
• Имбирь свежий - 5-6 см;
• Соевый соус - 50 мл;
• Чеснок - 4-5 зубков;
• Чили маленький - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Сахар - по вкусу.
Маринованный дайкон. \ Фото: biomedviews.com.
Способ приготовления:
• Дайкон хорошенько вымыть;
• При необходимости очистить;
• Нарезать кубиком средней величины;
• Посыпать солью, смешанной с сахаром;
• Оставить примерно на тридцать-сорок минут, периодически перемешивая;
• Затем откинуть на дуршлаг и дать лишней жидкости хорошенько стечь в миску (50 мл сока оставить);
• Груши вымыть;
• Натереть на самой мелкой тёрке;
• Чеснок очистить и также натереть на самой мелкой тёрке;
• Имбирь очистить и натереть на мелкой тёрке;
• Все натёртые ингредиенты смешать между собой;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Нарезать небольшими брусками;
• Зелёный лук вымыть;
• Просушить и нарезать перьями по полтора сантиметра;
• Смешать с соевым соусом и соком дайкона;
• Сложить всё в банку, чередуя слои;
• Залить получившейся смесью;
• Накрыть крышкой;
• Оставить на два-три дня мариноваться;
• Подавать к столу как самостоятельное блюдо, так и с гарниром.
5. Корейский суп со свининой
Корейский суп со свининой. \ Фото: google.com.
А вот это блюдо одновременно удивляет и интригует, вызывая сомнения и желания, а стоит ли его готовить? Но, поверьте, попробовав корейский суп со свиной один раз, вы никогда больше не захотите с ним расставаться и будете готовить его по любому удобному поводу, и даже без.
Ингредиенты:
• Мякоть свиная - 250 г;
• Кимчи - 350 г;
• Тофу - 200 г;
• Лук фиолетовый или белый маленький - 1 шт;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Вешенки - 100 г;
• Вода - 3 стакана;
• Вино - 0,5 стакана;
• Лук зелёный - 1 пучок;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу.
Пряный корейский суп. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• Удалить всё лишнее при необходимости;
• Мякоть нарезать кубами средней величины;
• Обжарить пять-семь минут в кастрюле с толстым дном;
• Затем добавить вино;
• Перемешать;
• Тушить пять-шесть минут;
• Кимчи измельчить;
• Добавить к мясу;
• Протушить минут десять;
• Затем влить воду и рассол от кимчи;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне десять-двенадцать минут;
• Лук очистить;
• Нарезать мелким кубиком;
• Бросить в кастрюлю;
• Грибы вымыть;
• Мелко нарезать;
• Отправить в кастрюлю;
• Чеснок пропустить через пресс или мелко нарезать;
• Высыпать в кастрюлю;
• Довести до кипения;
• Варить на среднем огне около пять-семи минут;
• Снять с огня;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• Дать настояться минут пять;
• Разлить по тарелкам;
• Тофу нарезать пластинками или кубиком;
• Выложить в суп;
• Сверху посыпать мелко нарезанным зелёным луком;
• И подать к столу.
