Как супруги из Флориды променяли стабильность на романтику дороги, сделав дома на колесах

Чтобы почувствовать романтику большой дороги, семья Bachowski продала дом, все вещи и покинула работу в офисе (штат Флорида, США). | Фото: © Gianna Bachowski.

Из автофургона Mercedes-Benz Sprinter семейство Bachowski сделало мобильный дом и отправилось путешествовать (штат Флорида, США).

Несмотря на скромные габариты в Mercedes-Benz Sprinter было очень уютно (штат Флорида, США). | Фото: © Gianna Bachowski.

В ожидании пополнения семейства пришлось покупать старый школьный автобус и его трансформировать в комфортное жилище (штат Флорида, США).

Всего за 2,5 месяца энтузиастам удалось преобразовать списанный школьный автобус в благоустроенный дом на колесах (штат Флорида, США).

Теперь уже 4 человека живет на колесах и радуется новым впечатлениям (штат Флорида, США). | Фото: instagram.com/ © ourvanquest.

Благоустроенная кухня-столовая позволяет побаловать большое семейство вкусностями (штат Флорида, США).

Зона столовой у окна, позволит любоваться постоянно меняющимися пейзажами (штат Флорида, США).

Нашлось местечко и для благоустроенной ванной комнаты (штат Флорида, США).

Пока детки маленькие придется довольствоваться двухъярусной кроватью в спальной зоне (штат Флорида, США).