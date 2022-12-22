Как супруги из Флориды променяли стабильность на романтику дороги, сделав дома на колесах

Не для всех большой дом, переполненный роскошной мебелью и ультрасовременной техникой – предел мечтаний. Находятся энтузиасты, которые готовы лишиться стабильной работы и недвижимости, чтобы каждое утро просыпаться в новом месте, наслаждаясь красотой природы и новыми городами. Именно так и поступили супруги из Флориды с двумя детьми, решившие сменить оседлый образ жизни на приключения и новые ощущения.
Чтобы почувствовать романтику большой дороги, семья Bachowski продала дом, все вещи и покинула работу в офисе (штат Флорида, США). | Фото: © Gianna Bachowski.
Супружеская пара из Сарасоты (штат Флорида, США) утверждает, что никогда не жили так счастливого, как сейчас – путешествуя в переоборудованном в автобусе с двумя малышами. Хотя буквально несколько лет назад у них была высокооплачиваемая работа и собственный дом с 4 спальнями, площадью 130 кв. метров. Авантюристы по натуре, Джанна и Джейк Бачовски (Gianna and Jake Bachowski), вскоре после свадьбы начали обдумывать вариант покупки автобуса, чтобы сменить оседлый образ жизни на путешествия. Через некоторое время им подвернулся приемлемый вариант покупки подержанного микроавтобуса, и они не упустили свой шанс. Распродав все имущество, покинув стабильную работу и хорошие должности, Джанна – в сфере недвижимости, а Джейк – в гостиничном бизнесе, они принялись за превращение автотранспорта в жилище.
Из автофургона Mercedes-Benz Sprinter семейство Bachowski сделало мобильный дом и отправилось путешествовать (штат Флорида, США).
Несмотря на скромные габариты в Mercedes-Benz Sprinter было очень уютно (штат Флорида, США). | Фото: © Gianna Bachowski.
«Когда у нас была постоянная работа, глядя на нас, можно было подумать, что мы живем американской мечтой, цитирую без кавычек, - рассказывает Джейк. – У нас был хороший просторный дом прямо рядом с парком, были машины - у нас было все это. Но жизнь была беспокойной. Я работал на двух работах, у Джанны была своя карьера, при этом росла Луна, которой нужно было уделять внимание. В последнее время мы почти не видели друг друга, поэтому и захотелось все поменять».
В ожидании пополнения семейства пришлось покупать старый школьный автобус и его трансформировать в комфортное жилище (штат Флорида, США).
Очень быстро молодая семья с маленькой дочкой смогла переоборудовать автофургон Mercedes-Benz Sprinter и в конце 2018 года Джейк, Джанна и Луна отправились в путь, не имея никакого реального плана того, куда они хотели бы отправиться. Молодая и свободная практически от всего семья покинула Флориду. Их маршрут путешествий лежал через несколько штатов – Теннесси, Арканзас, Айову, Колорадо и Юту. Особенно молодой семье понравилось поездка по штату Юта, которое они считают одним из самых ярких событий. «Это самое неописуемо красивое место – просто нетронутая природа на многие мили вокруг. Ты можешь проснуться и наблюдать восход солнца над горами, когда вокруг ни души. Там, мы чувствовали колоссальную связь с природой», – наперебой делились своими впечатлениями супруги, когда кочевая жизнь приближалась в первой годовщине.
Всего за 2,5 месяца энтузиастам удалось преобразовать списанный школьный автобус в благоустроенный дом на колесах (штат Флорида, США).
Интересный факт от Novate.ru: Учитывая, что первоначальный капитал был не такой уж и маленький, супругам удалось прожить на колесах первый год без забот о заработке. Но деньги имеют свойство очень быстро заканчиваться, поэтому Джанна и Джейк, которые были несказанно счастливы от смены жизненных приоритетов, решили создать свой собственный бизнес – онлайн-консультирование по вопросам кочевого образа жизни. Работая прямо в пути, они помогают другим семьям, желающим перейти на новый виток жизни, при этом не совершить роковых ошибок, ведь не все могут выдержать такой ритм жизни.
Теперь уже 4 человека живет на колесах и радуется новым впечатлениям (штат Флорида, США). | Фото: instagram.com/ © ourvanquest.
Пару лет свободное семейство колесило по стране, хотя с мечтами о более дальних маршрутах, пока не узнали, что снова станут родителями. Эта радостная новость заставила супругов задуматься о расширении мобильного дома, ведь автофургон для семьи из 4 человек явно будет мал. В связи со строительством нового дома на колесах супруги решили вернуться в родной штат Флориду. Там были родственники и друзья, которые хоть и считали, что «эта парочка сумасшедшая», но все же смогли приютить кочевое семейство, чтобы оно смогло построить новый, более просторный дом на колесах.
На этот раз они решили переоборудовать автобус, но на более масштабные преобразования денег было не так уж много. Поэтому пришлось довольствоваться списанным школьным автобусом, который был гораздо просторней автофургона, но и работы было в несколько раз больше.
Благоустроенная кухня-столовая позволяет побаловать большое семейство вкусностями (штат Флорида, США).
Припарковав новое приобретение во дворе своих друзей, парочка снова взялась за преобразования. Поскольку процесс поиска автотранспорта затянулся, после приобретения списанного автобуса оставалось всего 2,5 месяца до появления малыша, поэтому семейство очень торопилось, чтобы успеть закончить кардинальную трансформацию. «Мы сами сделали около 75 процентов всех переделок, единственное, для плотницких работ пришлось прибегать к помощи специалистов. Тем не менее мы вложились в сроки, хотя понервничать все же пришлось», – рассказывает счастливый отец семейства.
Зона столовой у окна, позволит любоваться постоянно меняющимися пейзажами (штат Флорида, США).
До рождения второго ребенка обустройство автобуса было завершено, теперь у Джанны, Джейка, Луны и малышки Капри есть благоустроенный дом, с которым можно путешествовать. Тем более, что новое жилище не только более просторное, но и комфортабельное. У кочевого семейства теперь есть небольшая гостиная-столовая с диваном, внутри которого можно хранить вещи, двухъярусные спальное место для родителей и старшей дочери Луны, хорошо оборудованная кухня, ванная комната и туалет.
Мало того, что мобильный дом хорошенько утеплили, все равно провели отопление, чтобы можно было путешествовать в любое время года и в холодные регионы без боязни замерзнуть. Чтобы всегда иметь электричество, вне зависимости, где пройдет ближайшая ночь, установили солнечные батареи с преобразователями. Также предусмотрели емкости для запаса воды и сбора канализационных стоков.
Нашлось местечко и для благоустроенной ванной комнаты (штат Флорида, США).
Уже к концу лета 2020 г. трансформация школьного автобуса была полностью завершена, и теперь он является настоящим домом семьи Бачовски. Поскольку младшая дочь совсем крошечная, семейство в дальние путешествия не отравлялось, хотя этим летом планируется поездка в те регионы, где они еще не успели побывать. В перспективе неугомонные путешественники надеются отправиться вместе со своим автобусом в Европу, если коронавирусные ограничения будут сняты. А пока Джанна и Джейк на страничке Instagram активно делятся своими впечатлениями и наработками с другим энтузиастами, которые также решаются на подобные приключения. Новички живо интересуются о процессе переоборудования, методах поддержания быта и гигиены в полевых условиях, местах безопасной парковки и т. д.
Пока детки маленькие придется довольствоваться двухъярусной кроватью в спальной зоне (штат Флорида, США).
«Они такие счастливые дети. Мы каждый божий день водим их на новую игровую площадку, знакомим их с новыми людьми и культурами. Согласитесь – это огромное счастье видеть их радостные лица и озорные глазенки, постигающие этот мир», – говорит Джанна, которая и была инициатором жизни на колесах.
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