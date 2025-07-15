6 домашних соусов, с которыми шашлык станет ещё вкуснее и сочнее

Не секрет, что большая половина вкуса шашлыка зависит не только от правильно приготовленного мяса и его выбора, но ещё и от соуса. А потому в преддверии шашлычного сезона мы подготовили для вас шестерку самых вкусных и оригинальных соусов к этому блюду.
1. Горчично-томатный соус
На первый взгляд сочетание кетчупа или томатной пасты с горчицей кажется немыслимым, но на самом деле получается невероятно вкусный соус, благодаря которому шашлык станет в разы сочнее и нежнее.
Ингредиенты:
• Чеснок – 1 головка;
• Укроп – 1 маленький пучок;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Зелёный лук – 1 маленький пучок;
• Горчица дижонская – опционально;
• Томатная паста – опционально;
• Яблочный уксус – опционально;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Горчично-томатный соус. \ Фото: minimalistbaker.com.
Способ приготовления:
• Зелень вымыть;
• Откинуть на дуршлаг и как следует просушить;
• После произвольно нарезать;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс или произвольно нарезать;
• Смешать с зеленью;
• Заправить томатной пастой, смешанной с горчицей и яблочным уксусом;
• Приправить смесью молотых перцев;
• Перемешать и слегка взбить блендером;
• Дать соусу настояться с полчаса;
• После можно подавать к шашлыку и запечённым овощам.
2. Крыжовниковый
Соус из крыжовника. \ Фото: letseatsmart.com.
Одновременно кислый и пикантный – крыжовниковый соус идеально подойдёт к любому виду мяса будь то курица, говядина, свинина, рыба или баранина.
Ингредиенты:
• Крыжовник ягоды – 2 стакана;
• Чеснок – 1 головка;
• Перец чили – 1 стручок;
• Масло оливковое – опционально;
• Кинза – 1 маленький пучок;
• Петрушка – 1 маленький пучок;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Крыжовниковый соус для шашлыка. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Способ приготовления:
• Ягоды вымыть;
• Просушить;
• Кинзу и петрушку вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• После того, как стечёт жидкость – нарезать;
• Смешать с ягодами крыжовника;
• Чеснок очистить;
• Произвольно нарезать;
• Добавить к остальным ингредиентам;
• Перец чили вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть произвольно нарезать;
• Все ингредиенты смешать между собой и перебить блендером до полужидкого состояния;
• Затем посолить и поперчить по вкусу;
• Заправить оливковым маслом;
• Перемешать;
• Дать настояться;
• После подать к шашлыку.
3. Лимонно-медовый
Медово-лимонный соус. \ Фото: cdn.apartmenttherapy.info.
Кисло-сладкий и острый – именно так можно сказать о медово-лимонном соусе с хлопьями перца чили.
Ингредиенты:
• Мёд – опционально;
• Лимоны крупные – 2 шт;
• Соль – по вкусу;
• Перец чили хлопья – по вкусу.
Лимонно-медовый соус для шашлыка. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовление:
• Цедру лимона натереть на мелкой тёрке;
• Смешать с мёдом и лимонным соком;
• Посолить по вкусу;
• Приправить хлопьями перца или;
• Перемешать до однородной массы;
• Дать настояться и подать к шашлыку или овощам.
4. Свекольно-хреновый
Свекольно-хреновый соус. \ Фото: img.taste.com.au.
Ягодные, томатные, медовые соусы – пройденный этап, а вот свекольно-хреновый – то, что обязательно стоит подать к очередной порции шашлычка и запечённой на гриле картошечке.
Ингредиенты:
• Хрен – 300 г;
• Свекла среднего размера – 2-3 шт;
• Вода очищенная – 1 стакан;
• Уксус столовый девятипроцентный – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Соус из свеклы и хрена. \ Фото: mjandhungryman.com.
Способ приготовления:
• Хрен как следует вымыть;
• Очистить;
• Пропустить через мясорубку с мелкой сеткой;
• Свеклу хорошенько вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Залить водой;
• Смешать с хреном;
• Заправить уксусом;
• Посолить и поперчить по вкусу;
• Хорошенько перемешать и дать соусу настояться;
• Хранить можно до семи дней в холодильнике в стеклянной таре с плотной крышкой.
5. Огуречный
Огуречный соус. \ Фото: cdn.loveandlemons.com.
Мягкий и нежный огуречно-йогуртовый соус прекрасно сочетается не только с мясом и рыбой, а и с овощами.
Ингредиенты:
• Огурцы свежие длинные – 1 шт;
• Чеснок – 4-5 зубков;
• Перец чили – 1 стручок;
• Йогурт греческий – 0,5 л;
• Уксус бальзамический – опционально;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Укроп свежий – 1 маленький пучок.
Соус из огурцов. \ Фото: skinnytaste.com.
Способ приготовления:
• Огурец вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Укроп вымыть;
• Просушить;
• Мелко нарезать;
• Перец чили вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть мелко нарезать;
• Смешать все ингредиенты между собой;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Заправить бальзамическим уксусом;
• Залить йогуртом;
• Перемешать до однородной массы и дать настояться.
6. Из базилика
Соус из базилика. \ Фото: yum.fit.
Соус из базилика в первую очередь подойдёт для куриного и рыбного шашлыка.
Ингредиенты:
• Базилик зелёный – 1 пучок;
• Базилик красный – 1 пучок;
• Лимон – 1 шт;
• Йогурт греческий или любой другой без добавок – 1 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 1 небольшой пучок.
Базиликовый соус для шашлыка. \ Фото: m1.zeste.ca.
Способ приготовления:
• Базилик и кинзу хорошенько вымыть под холодной проточной водой;
• Откинуть на дуршлаг;
• После произвольно нарезать;
• Выдавить лимонный сок;
• Посолить и поперчить;
• Заправить йогуртом;
• Перебить блендером до однородной массы;
• Дать настояться и подать к столу.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии