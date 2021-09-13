Узник в «железной маске» – кто он?

В 1698 году в Бастилию доставили заключенного, лицо которого скрывала ужасная железная маска. Его имя было неизвестно, а в тюрьме он числился под номером 64489001. Созданный ореол таинственности породил немало версий, кем мог быть этот человек в маске.
Узник в железной маске на анонимной гравюре времён Французской революции (1789).
О переведенном из другой тюрьмы узнике начальство не знало ровным счетом ничего. Им было предписано поместить человека в маске в самую глухую камеру и не разговаривать с ним. Через 5 лет заключенный умер. Он был похоронен под именем Марчиалли. Все вещи покойника сожгли, а стены расковыряли, чтобы не осталось каких-либо записок.
Когда в конце XVIII века под натиском Великой французской революции Бастилия пала, новое правительство обнародовало документы, проливающие свет на судьбы заключенных. Но в них о человеке в маске не было ни единого слова.
Бастилия – французская тюрьма.
Иезуит Гриффе, бывший духовником в Бастилии в конце XVII века, писал, что в тюрьму доставили узника в бархатной (не в железной) маске. К тому же, заключенный надевал ее только тогда, когда в камере кто-нибудь появлялся. С медицинской точки зрения, если бы узник действительно носил личину из металла, то это неизменно изуродовало его лицо.
Человек в железной маске.
Впервые об узнике в маске упоминается в «Тайных записках Персидского двора», изданных в 1745 году в Амстердаме. Согласно «Запискам», заключенным № 64489001 был не кто иной, как внебрачный сын Людовика XIV и его фаворитки Луизы Француазы де Лавальер. Он носил титул герцога Вермандуа, якобы дал пощечину своему брату Великому Дофину, за что и угодил за решетку. На самом деле, эта версия неправдоподобна, т. к. внебрачный сын французского короля умер в 16-летнем возрасте в 1683 году. А по записям духовника Бастилии иезуита Гриффе, неизвестного заключили в тюрьму в 1698 году, а скончался он в 1703 году.
Кадр из к/ф «Человек в Железной маске» (1998).
Франсуа Вольтер в своем произведении «Век Людовика XIV», написанном в 1751 году, впервые указал, что Железной Маской вполне мог быть брат-близнец Короля-солнце. Чтобы не возникло проблем с престолонаследием, одного из мальчиков воспитывали тайно. Когда же Людовик XIV узнал о существовании брата, то обрек его на вечное заточение. Эта гипотеза настолько логично объясняла наличие у заключенного маски, что она стала самой популярной среди прочих версий и впоследствии была не раз экранизирована режиссерами.
Под маской мог скрываться итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли.
Существует мнение, что маску вынужден был носить известный итальянский авантюрист Эрколь Антонио Маттиоли. Итальянец в 1678 году заключил соглашение с Людовиком XIV, по которому обязывался заставить своего герцога сдать крепость Казале королю в обмен за вознаграждение в 10 000 скудо. Деньги авантюрист взял, но договор не выполнил. Более того, Маттиоли выдал этот государственный секрет еще нескольким странам за отдельное вознаграждение. За эту измену французское правительство отправило его в Бастилию, заставив надеть маску.
Российский император Петр I.
Некоторые исследователи выдвигали совсем уж неправдоподобные версии о человеке в железной маске. По одной из них, этим узником мог быть российский император Петр I. Именно в тот период Петр I находился в Европе со своей дипломатической миссией («Великое посольство»). Самодержца якобы заточили в Бастилию, а вместо него домой отправили подставное лицо. Мол, как иначе объяснить тот факт, что царь уезжал из России свято чтившим традиции христианином, а обратно вернулся типичным европейцем, пожелавшим сломать патриархальные устои Руси.
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