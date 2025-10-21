С нами не соску...
Выстрелит ли заряженный пистолет, если упадет на твердый пол



Как часто приходится видеть в кино, а также слышать из рассказов старших товарищей, оружие может выстрелить при сильном ударе или даже падении на твердую поверхность. Вот только имеют ли подобные рассказы хотя бы толику правды в своем основании или все они являются не более, чем художественным преувеличением действительности?
Транслированием частных случаев на общую практику?

Современное оружие не стреляет само. /Фото: pcnews.ru.

Как говорится: дыма без огня не бывает. Тем не менее, утверждение о том, что упавшее на твердую поверхность огнестрельное оружие может самостоятельно выстрелить, – заблуждение. Во всяком случае в тех случаях, когда речь идет о современном огнестрельном оружии, которое не было изношено длительной и не очень добросовестной эксплуатацией. Кроме того, в каждом правиле есть свои исключения. Но обо всем по порядку.
Ничего страшного скорее всего не произойдет, но проверять самому не стоит. /Фото: 1zoom.ru.

Старинное оружие, производившееся еще в XIX веке, действительно могло выстрелить при падении даже будучи абсолютно новым. В тогдашних ружьях и пистолетах не было развитого предохранительного механизма. С развитием предохранителей и ударно-спусковых механизмов в целом, а также с появлением автоматики самопроизвольная стрельба стала или невозможной, или крайне маловероятной.
Все дело в УСМ. /Фото: politeka.net.

Если бы современный пистолет стрелял от удара о твердую землю, он бы самопроизвольно расстреливал весь магазин с патронами после первого же нажатия на спусковой крючок. Все потому, что удар отдачи намного сильнее, чем удар даже при падении с высоты в 2 метра.
Однако, ничего подобного не происходит в силу специфики конструкции УСМ современного оружия. Конечно же, из правила есть исключения. Касаются они не только оружия, находящегося в изношенном состоянии, но и охотничьих ружей, которые не имеют никакого предохранительного механизма.
Если все было бы так, пистолет стрелял бы сам. /Фото: soundslibmp3.ru.

источник

Ссылка на первоисточник
