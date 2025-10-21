Выстрелит ли заряженный пистолет, если упадет на твердый пол

Современное оружие не стреляет само. /Фото: pcnews.ru.

Ничего страшного скорее всего не произойдет, но проверять самому не стоит. /Фото: 1zoom.ru.

Все дело в УСМ. /Фото: politeka.net.

Если все было бы так, пистолет стрелял бы сам. /Фото: soundslibmp3.ru.