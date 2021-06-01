8 нашумевших фильмов, которые могли бы претендовать на «Золотую малину»

1. Шоу-девушки (1995)

Шоугёрлз.

Кадр из фильма Шоугёрлз. \ Фото: ok.ru.

2. Поле битвы: Земля (2000)

Поле битвы: Земля.

Кадр из фильма Поле битвы: Земля. \ Фото: kinoprofi.vip.

3. Блеск (2001)

Блеск.

Кадр из фильма Блеск. \ Фото: prdisk.ru.

4. Комната (2003)

Комната.

Кадр из фильма Комната. \ Фото: afisha.ru.

5. Джильи (2003)

Джильи.

Кадр из фильма Джильи. \ Фото: kinoprofi.vip.

6. От Джастина к Келли (2003)

От Джастина к Келли.

Кадр из фильма от Джастина к Келли. \ Фото: filmix.co.

7. Женщина-кошка (2004)

Женщина-кошка

Кадр из фильма Женщина-кошка. \ Фото: smartfacts.ru.

8. Один в темноте (2005)

Один в темноте.

Кадр из фильма Один в темноте. \ Фото: borfilm.com.