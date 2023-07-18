Почему мы говорим фломастер и кеды, или Как бренды дали жизнь новым словам

1. Аспирин

Название «аспирин» пришло от торговой марки Bayer. /Фото: pics.drugstore.com

2. Google

Google нужно быть начеку, чтобы не потерять товарную марку. /Фото: static.technians.com







3. Photoshop

Благодаря этой программе в наш язык вошло слово «фотошопить». /Фото: ph-live-01.slatic.net

4. Кеды

Когда-то кеды были названием торговой марки. /Фото: images.squarespace-cdn.com

5. Xerox

Над брендом Xerox до сих пор висит опасность утратить право на торговую марку. /Фото: static.bhphoto.com

6. Фломастер

Родоначальником слова «фломастер» могли быть две торговые марки. /Фото: printink.si

7. Эскалатор

Было время, когда право называть движущиеся лестницы эскалаторами принадлежало только одной фирме. /Фото: technicalsafetybc.ca

8. Термос

Термос – пример чрезмерно удачного названия, вышедшего за рамки имени бренда. /Фото: ak1.ostkcdn.com